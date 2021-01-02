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02.01.2021 - 07:00 |

Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor! Muhtemel 11'ler...
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Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. 

Ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.

Galatasarayın rakibi Antalyaspor Muhtemel 11ler...

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