29.05.2020 - 22:17 | | DHA
Galatasaraylı İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu!
Barcelona Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki İnci Güçlüyü kadrosuna kattı.
Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05lik pivot İnci Güçlüyü kadrosuna kattı.
5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanyada devam edecek. Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adanada doğan 2.05lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaraya transfer oldu. Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.
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