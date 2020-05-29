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29.05.2020 - 22:17 | | DHA

Galatasaraylı İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu!

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki İnci Güçlüyü kadrosuna kattı.

Galatasaraylı İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu!
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Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05lik pivot İnci Güçlüyü kadrosuna kattı.

5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanyada devam edecek. Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adanada doğan 2.05lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaraya transfer oldu.  Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.

Galatasaraylı İnci Güçlü, Barcelonaya transfer oldu

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