• 27 Ocak 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Başakşehir-Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig şampiyonu Başakkşehir ile Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor bu akşam Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgilerini merak eden futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Başakşehir'de maç öncesinde 7 isim sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise sadece Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Peki Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
• 27 Ocak 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
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Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019-2020 yılı Süper Lig şampiyonu olan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala Başakşehir cephesinde eksik oyuncuların sayısı oldukça fazla! Başakşehir cephesinde halen sakatlıkları süren Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de Trabzonspor'a karşı forma giymesi beklenmiyor.
Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür dışında sakatlığı bulunan futbolcu yer almıyor. Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından son haftalarda yükselen grafiği ile dikkat çeken Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi hedefliyor.
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