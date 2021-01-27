• 27 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan ters köşe! İrfan Can Kahveci derken yıldız oyuncu kiralandı...
Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferlerini bitiren, Mostafa Mohamed'i bitirme aşamasına getiren Galatasaray yeni orta sahasını buldu. İrfan Can Kahveci için uğraş veren yönetim ters köşe yaptı.
• 27 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:
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G.SARAY'DAN TERS KÖŞE
Galatasaray transferde ters köşe yaptı. Sarı Kırmızılılar, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci yerine yıldız futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlıyor. İşte detaylar...
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