Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan ters köşe! İrfan Can Kahveci derken yıldız oyuncu kiralandı...
• 27 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan ters köşe! İrfan Can Kahveci derken yıldız oyuncu kiralandı...

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferlerini bitiren, Mostafa Mohamed'i bitirme aşamasına getiren Galatasaray yeni orta sahasını buldu. İrfan Can Kahveci için uğraş veren yönetim ters köşe yaptı.

• 27 Ocak 2021 - 08:42 • Son Güncelleme:
1G.SARAYDAN TERS KÖŞE
ABONE OL

G.SARAY'DAN TERS KÖŞE

Galatasaray transferde ters köşe yaptı. Sarı Kırmızılılar, uzun süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci yerine yıldız futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlıyor. İşte detaylar...

2TERİM AÇIKLAMIŞTI

TERİM AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının ardından düzenlediği basın toplantısında takıma katılmasını istediği oyuncuları açıklamıştı. Terim, "Onyekuru, Visca, İrfan Can ve Mostafa'yı istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

3

ONYEKURU VE HALİL İMZALADI

Galatasaray, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'na imza attırarak transferde sessizliğini bozdu. Sarı Kırmızılılar her iki oyuncunun da lisansını çıkarttı.

4MOSTAFA BİTME AŞAMASINDA

MOSTAFA BİTME AŞAMASINDA

Galatasaray, Onyekuru ve Halil'in dışında Mostafa Mohamed'i de kadrosuna katmaya çok yakın. Zemalek kulübüne yakın kaynaklar transferin satın alma opsiyonuyla kiralık olarak tamamlandığını belirtti.

5İRFAN CAN İÇİN HENÜZ ANLAŞMA YOK

İRFAN CAN İÇİN HENÜZ ANLAŞMA YOK

Galatasaray'da gündemin ana maddesi İrfan Can Kahveci transferi... Medipol Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray henüz Başakşehir'şe anlaşma sağlayamadı.

6FENERBAHÇE DE DEVREDE

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle çıkmaza giren İrfan Can Kahveci için son teklifini Medipol Başakşehir'e ileten Galatasaray, milli futbolcudan gelecek haberi bekliyor.

7G.SARAYDAN FLAŞ HAMLE

G.SARAY'DAN FLAŞ HAMLE

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Başakşehir'le görüşmelere devam ettiği ve transferin olumlu veya olumsuz olarak kısa süre içinde sonuçlanacağı ifade edildi. Galatasaray, İrfan Can'dan haber beklerken transferde ters köşe yaptı ve yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.

8GEDSON, G.SARAYA ÇOK YAKIN

GEDSON, G.SARAY'A ÇOK YAKIN

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Benfica'nın Tottenham'a kiraladığı ancak forma şansı bulamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in Sarı Kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğunu iddia etti.

9TOTTENHAMDA FORMA GİYEMİYOR

TOTTENHAM'DA FORMA GİYEMİYOR

Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson Fernandes, İngiliz ekibinde forma şansı bulamıyor.

10MOURINHONUN PLANLARINDA YER ALMIYOR

MOURINHO'NUN PLANLARINDA YER ALMIYOR

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 22 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesini kısa süre içerisinde feshetmesi bekleniyor.

11TERİM VE MOU GÖRÜŞTÜ

TERİM VE MOU GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yakın dostu olan Jose Mourinho ile konuştuğu ve Gedson'un durumu hakkında bilgi aldığı Sarı Kırmızılı ekibe yakın kaynaklar tarafından iddia ediliyor.

12153 DAKİKA SAHADA KALDI

153 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı.

13FENERBAHÇE MAÇINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

FENERBAHÇE MAÇINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti. Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.

14

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan ters köşe! İrfan Can Kahveci derken yıldız oyuncu kiralandı...

Son Dakika Transfer Haberleri | İstanbul'da Edin Visca zirvesi! Maçtan sonra bomba patlıyor...

Son Dakika | Başkan Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden...

Son dakika | İtalya Kupası'nda kavga! Zlatan Ibrahimovic olay çıkardı...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet