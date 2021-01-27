Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan ters köşe! İrfan Can Kahveci derken yıldız oyuncu kiralandı...

G.SARAY'DAN FLAŞ HAMLE Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Başakşehir'le görüşmelere devam ettiği ve transferin olumlu veya olumsuz olarak kısa süre içinde sonuçlanacağı ifade edildi. Galatasaray, İrfan Can'dan haber beklerken transferde ters köşe yaptı ve yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.