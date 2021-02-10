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• 10 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:

Efsane futbolcuların kızları şaşırtıyor! 2.5 milyon takipçi...

Dünya futbol tarihine damga vuran efsane futbolcuların kızları da kendileri kadar ünlü oldu.

• 10 Şubat 2021 - 09:16 • Son Güncelleme:
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Ünlü futbolcuların kızlarının birçoğu babasından bağımsız üne kavuşurken farklı kollarda tanınır hale geldi. İşte efsane futbolcuların ünlü kızları;

2Estelle Bergkamp

Estelle Bergkamp

Arsenal efsanesi Dennis Bergkamp'ın kızı. Estelle, Manchester United futbolcusu Donny van de Beek'le ilişki yaşıyor.

3Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia

Arjantin efsanesi Claudia Caniggia'nın kızı. 2.5 milyondan fazla takipçisi bulunan Charlotte, Arjantin'de oldukça popüler olan bir TV ünlüsü.

4Jade Leboeuf

Jade Leboeuf

Chelsea efsanesi Frank Leboeuf'ün kızı. Jade Leboeuf, aktrislik ve modellik yapıyor.

5Taylor Ward

Taylor Ward

Premier Lig'in unutulmaz futbolcularından Ashley Ward'ın kızı. Modellik yapan Taylor, aynı zamanda Manchester City'nin yıldızı Mahrez'in kız arkadaşı

6Pamela Higuita

Pamela Higuita

Kolombiya'nın efsane kalecisi Rene Higuita'nın kızı. Pamela ülkesinde modellik yapıyor.

7Danielle Favatto

Danielle Favatto

Brezilya efsanesi Romario'nun kızı. Instagram'da 200 binden fazla takipçisi olan Danielle modellik yapıyor.

8Stephannie Oliveira

Stephannie Oliveira

Brezilya efsanesi Bebeto'nun kızı. 29 yaşındaki olan Stephannie model, aktris, müzisyen ve aynı zamanda misyonerlik yapıyor.

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