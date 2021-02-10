Efsane futbolcuların kızları şaşırtıyor! 2.5 milyon takipçi...

Ünlü futbolcuların kızlarının birçoğu babasından bağımsız üne kavuşurken farklı kollarda tanınır hale geldi. İşte efsane futbolcuların ünlü kızları; Arsenal efsanesi Dennis Bergkamp'ın kızı. Estelle, Manchester United futbolcusu Donny van de Beek'le ilişki yaşıyor. Arjantin efsanesi Claudia Caniggia'nın kızı. 2.5 milyondan fazla takipçisi bulunan Charlotte, Arjantin'de oldukça popüler olan bir TV ünlüsü. Chelsea efsanesi Frank Leboeuf'ün kızı. Jade Leboeuf, aktrislik ve modellik yapıyor. Premier Lig'in unutulmaz futbolcularından Ashley Ward'ın kızı. Modellik yapan Taylor, aynı zamanda Manchester City'nin yıldızı Mahrez'in kız arkadaşı Kolombiya'nın efsane kalecisi Rene Higuita'nın kızı. Pamela ülkesinde modellik yapıyor. Brezilya efsanesi Romario'nun kızı. Instagram'da 200 binden fazla takipçisi olan Danielle modellik yapıyor. Brezilya efsanesi Bebeto'nun kızı. 29 yaşındaki olan Stephannie model, aktris, müzisyen ve aynı zamanda misyonerlik yapıyor. 250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!