• 03 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, 11'ler
Süper Lig'in iki başarılı takımı ve ezeli iki rakip Fenerbahçe ve Galatasaray 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Lig'in nefesleri kesen derbisi için geri sayım başladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakemi kim, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray maçı şifreli mi?
• 03 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:
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Puan tablosunda birinci sırada bulunan Fenerbahçe, son beş maçta sadece Sivasspor karşısında bir beraberlik elde etti. Diğer yandan ikinci sıradaki Galatasaray da Beşiktaş karşısında 2-0'lık mağlubiyet aldı. Spor severler haftanın derbisini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'i...
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