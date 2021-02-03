Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, 11'ler

Puan tablosunda birinci sırada bulunan Fenerbahçe, son beş maçta sadece Sivasspor karşısında bir beraberlik elde etti. Diğer yandan ikinci sıradaki Galatasaray da Beşiktaş karşısında 2-0'lık mağlubiyet aldı. Spor severler haftanın derbisini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'i...