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• 03 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, 11'ler

Süper Lig'in iki başarılı takımı ve ezeli iki rakip Fenerbahçe ve Galatasaray 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Lig'in nefesleri kesen derbisi için geri sayım başladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakemi kim, hangi kanalda? Fenerbahçe - Galatasaray maçı şifreli mi?

• 03 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:
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Puan tablosunda birinci sırada bulunan Fenerbahçe, son beş maçta sadece Sivasspor karşısında bir beraberlik elde etti. Diğer yandan ikinci sıradaki Galatasaray da Beşiktaş karşısında 2-0'lık mağlubiyet aldı. Spor severler haftanın derbisini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'i...

2FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki ezeli rakip taraftarları Lig'in 24. haftasında gerçekleştirilecek Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesini bekliyor. Maç 6 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

3FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig puan tablosunda Fenerbahçe 48 puanla zirvenin adı olurken sarı - kırmızılı ekip ise hemen ardından 45 puanla ikinciliğini koruyor. Heyecan yaratan derbi ise Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayımlanacak.

4FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI HAKEMİ VE MUHTEMEL 11LER

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI HAKEMİ VE MUHTEMEL 11'LER

Cumartesi akşamı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde sarı - lacivertli ekip ev sahipliğinde gerçekleştirilecek maçın hakemi henüz açıklanmadı. Ancak muhtemel 11'ler şöyle:

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Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Thiam.

6

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Onyekuru, Babel.

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