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• 27 Ocak 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:

Francesca Brambilla, Higuain açıklaması: Takıntılı

İtalyan model Francesca Brambilla, Arjantinli yıldız Gonzalı Higuain için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

• 27 Ocak 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Skorer Dış Haberler
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Skorer Dış Haberler

Higuain'in çok uzun bir süre İtalyan model Brambilla'nın peşinde koştuğu ortaya çıktı.

2ŞOK İDDİA

ŞOK İDDİA

Bir TV programında açıklamalarda bulunan Brambilla, Higuain'in engellediğini açıkladı.

3OBSESİF KOMPULSİF

'OBSESİF KOMPULSİF'

Güzel model; 'Higuain'in obsesif kompulsif bozukluğu var, takıntılı.' dedi.

4ENGELLESENİZ BİLE...

'ENGELLESENİZ BİLE...'

'Eğer bir kere engellerseniz, iki dakika sonra başka bir numaradan size mesaj yazar.'

51 SENEDİR YAZMADI

'1 SENEDİR YAZMADI'

'İtalya'dayken arıyordu beni. Bir senedir hiç yazmadı.' dedi.

6INSTAGRAM FENOMENİ

INSTAGRAM FENOMENİ

İtalya'nın en ünlü influcerlarından olan Brambilla aynı zamanda Instagram fenomeni.

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Güzel modelin 1 milyon takipçisi bulunuyor.

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Brambilla, İnstagram'dan sık sık sponsor içerikli paylaşımlar da yapıyor.

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