Francesca Brambilla, Higuain açıklaması: Takıntılı

Higuain'in çok uzun bir süre İtalyan model Brambilla'nın peşinde koştuğu ortaya çıktı. Bir TV programında açıklamalarda bulunan Brambilla, Higuain'in engellediğini açıkladı. Güzel model; 'Higuain'in obsesif kompulsif bozukluğu var, takıntılı.' dedi. 'Eğer bir kere engellerseniz, iki dakika sonra başka bir numaradan size mesaj yazar.' 'İtalya'dayken arıyordu beni. Bir senedir hiç yazmadı.' dedi. İtalya'nın en ünlü influcerlarından olan Brambilla aynı zamanda Instagram fenomeni. Güzel modelin 1 milyon takipçisi bulunuyor. Brambilla, İnstagram'dan sık sık sponsor içerikli paylaşımlar da yapıyor. 250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!