• 09 Şubat 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:
LeBron James'in hakaret ettiği Juliana Carlos'a inanılmaz teklif!
NBA'de Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks ile karşılaştığı maçta Lakers'ın süper yıldızı LeBron James'in "O..." diyerek hakaret ettiği Atlanta Hawks taraftarı Juliana Carlos'a cinsel içerikli yayınlar yapan bir web kamerası sitesinden 1 saatlik video için 3,5 milyon TL'lik teklif geldi.
• 09 Şubat 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:
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"Courtside Karen" lakaplı Juliana Carlos, NBA maçında LeBron James'le yaşadığı tartışmanın ardından cinsel içerikli yayınlar yapan bir web kamerası sitesinden teklif aldı. Cinsel içerikli film sitesi Juliana'ya bir saat sürecek gösteri için 360 bin sterlin yaklaşık yaklaşık 3,5 milyon TL teklifte bulundu.
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