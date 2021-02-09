LeBron James'in hakaret ettiği Juliana Carlos'a inanılmaz teklif!

Juliana açıklamasının devamında "Bana baktı ve 'yerine otur o.....' dedi. Ona bana bir daha bana 'o.....' deme ve kocamla konuşma' dedim. Daha sonra bana yine 'ağzını kapat ve yerine otur o.....' dedi ve daha sonra bizi salondan çıkardılar" ifadelerini kullanmıştı.