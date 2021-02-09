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• 09 Şubat 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:

LeBron James'in hakaret ettiği Juliana Carlos'a inanılmaz teklif!

NBA'de Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks ile karşılaştığı maçta Lakers'ın süper yıldızı LeBron James'in "O..." diyerek hakaret ettiği Atlanta Hawks taraftarı Juliana Carlos'a cinsel içerikli yayınlar yapan bir web kamerası sitesinden 1 saatlik video için 3,5 milyon TL'lik teklif geldi.

• 09 Şubat 2021 - 07:57 • Son Güncelleme:
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"Courtside Karen" lakaplı Juliana Carlos, NBA maçında LeBron James'le yaşadığı tartışmanın ardından cinsel içerikli yayınlar yapan bir web kamerası sitesinden teklif aldı. Cinsel içerikli film sitesi Juliana'ya bir saat sürecek gösteri için 360 bin sterlin yaklaşık yaklaşık 3,5 milyon TL teklifte bulundu.

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Geçtiğimiz Pazartesi günü oynanan maçta Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, Atlanta Hawks maçında Juliana Carlos isimli bir kadın taraftar ve eşiyle birbirine girmişti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Juliana Carlos, LeBron James'in kendisine hakaret ettiğini söyledi. LeBron ise maç sonrası "Sanırım alkol aldıkları için kendilerini olduklarından daha cesur hissettiler" ifadelerini kullanmıştı.

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Lakers'ın 107-99 kazandığı maçın bitmesine 8 dakika kala Lebron James saha kenarında Atlanta taraftarı olan Juliana Carlos ile tartışmaya başlamış tartışmanın büyümesiyle güvenlik görevlileri araya girmişti.

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Instagram'da yaklaşık 82 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Juliana Carlos, maç sonrası LeBron James ile yaşadığı diyaloğu "Chris (kocam) büyük bir Hawks taraftarı. 10 yıldır tüm maçları izliyor.

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"Ben sadece alkol alıp maçı izliyor ve eğleniyordum. LeBron o sırada kocama bir şeyler söyledi. Ona 'kocamla konuşma' diye bağırdım" şeklinde anlatmıştı.

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Juliana açıklamasının devamında "Bana baktı ve 'yerine otur o.....' dedi. Ona bana bir daha bana 'o.....' deme ve kocamla konuşma' dedim. Daha sonra bana yine 'ağzını kapat ve yerine otur o.....' dedi ve daha sonra bizi salondan çıkardılar" ifadelerini kullanmıştı.

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Lebron James ise maç sonrası yaşanan tartışmayı soran muhabirlere konuyla ilgili, "İki yetişkin adam olarak tartışıyorduk. Sonra o kadın kocasının yerine bana bağırmaya başladı. Salondan kovulmayı hak ettiklerini düşünmüyorum. Ona ne düşündüğümü söyledim."

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"Ancak hakemler bana olan sözlerini duydu. Bazen taraftarlarla iki çocuk gibi kavga edebiliyoruz. Bugün de böyle oldu. Sanırım alkol aldıkları için kendilerini olduklarından daha cesur hissettiler" demişti.

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