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Fanatik
• 02 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:

Son dakika | Boupendza resmen açıkladı! Transfer, Galatasaray, Mesut Özil...

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Dinamo Moskova ve Marsilya'nın radarına giren Atakaş Hatayspor’un gol makinesi Aaron Boupendza flaş transfer açıklamasında bulundu.

Fanatik
• 02 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
119 maçta 15 gol
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19 maçta 15 gol

Bordeaux kulübünden kiralık olarak geçen sezon Portekiz 2. Lig ekibi Feirense’de forma giyen Aaron Boupendza, ayrıca Fransa’da 3. ve 2. liglerde oynadı. O ana kadar kimsenin tanımadığı 24 yaşındaki Gabonlu forvet, Süper Lig’e damgasını vurarak 19 maçta 15 golle krallık koltuğuna oturdu.

2Devlerin gözdesi

Devlerin gözdesi

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Dinamo Moskova ve Marsilya'nın transfer gündemine gelen yıldız forvet transfer açıklamasında bulundu. İşte Boupendza'nın sözleri:

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Futbolculuk kariyerin nasıl başladı?

"Babam Urbain Boupendza ve amcalarım futbol oynamışlardı. Babamı örnek aldım. O da forvetti. Onun gerçekleştirmediği hayalleri gerçekleştirmek ve çok başarılı olmak istiyorum. 11 yaşında beni, futbol okuluna gönderdi. 2016’da Gabon Milli Takımı’nda oynamaya başladım ve sonrasında Fransa kariyerim başladı.

4Geç keşfedildiğini düşünüyor musun

Geç keşfedildiğini düşünüyor musun?

Üst düzey bir ligde oynama şansımı, Hatay sayesinde yakaladım. Fransa dönemimde sürekli kiralık oynadığım için adaptasyon sorunu çektim. Bu da ilerlememi yavaşlattı. Hatay’a gelmemle birlikte burada çok iyi karşılanmam, hem başarılı olmamı hem de uyum sürecinin kısa sürmesini sağladı.

5Hatayspor’a transferin nasıl gerçekleşti

Hatayspor’a transferin nasıl gerçekleşti?

Galatasaray’dan arkadaşım Mario Lemina üzerinden iletişim kurdular. Lemina’dan dolayı Türk futbolunu ve çok önemli oyuncuların burada oynadıklarını biliyordum. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Fiziksel anlamda çok zor bir lig ve her sezon kaliteli yıldızlar geliyor.

6Ömer Erdoğan ve takımın için neler söylersin

Ömer Erdoğan ve takımın için neler söylersin?

Benim için bir baba gibi. Bana güveniyor ve ondan çok şey öğreniyorum. Beni iyi tanıyor ve doğru şekilde yönlendiriyor. Çok değerli bir insan. Kulüpte ise herkes profesyonel ve güçlü bir aile ortamı var. Bu da başarıyı getiriyor.

7Krallıkta zirveyi hayal ediyor muydun

Krallıkta zirveyi hayal ediyor muydun?

Bu kadar çok gol atacağımı hayal etmiyordum. Tabii ki bir forvet olarak gol atmak, beni çok mutlu ediyor ama bunu takım arkadaşlarım sayesinde başarıyorum. Gollerimin 12’sini son 8 maçta attım. Takım uyumu, ligi ve rakipleri daha iyi tanımam, hocamızın planlarına sadık kalmamız da, bana çok yardımcı oluyor.

8Golleri attıktan sonra takla atmanın özel bir nedeni var mı

Golleri attıktan sonra takla atmanın özel bir nedeni var mı?

Sevinçlerimi değişik şekillerde göstermek istiyorum. En sevdiğim, takla atarak. Daha çocukken buna başladım ve kariyerimin başından beri yapıyorum. Bunun bana ait, özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Her zaman takım ve taraftar için oynayan biri olarak, bu anlarda seyircimizin statta olmasını ise gerçekten çok isterdim.

9Mesut Özil için sen neler söylersin

Mesut Özil için sen neler söylersin?

Mesut çok büyük bir yıldız. Onunla birlikte oynamak isterdim. Bu seviyedeki isimlerle aynı ligde oynamak da büyük bir zevk. Mesut’un buraya gelmesi bile, Süper Lig’in kalitesini kanıtlıyor ve başka yıldızlarda da Türkiye’de oynama isteği uyandırıyor.

10Kimleri örnek alıyorsun ve idolün var mı

Kimleri örnek alıyorsun ve idolün var mı?

Oyun tarzlarından dolayı Luis Suarez, Karim Benzema ve Neymar... Stilim, daha çok Benzema’ya benziyor. Barcelona’yı tutuyorum. Benim gibi sol ayaklı olduğu için de Messi hayranıyım.

11En büyük hayalin nedir

En büyük hayalin nedir?

Kariyerimde her zaman başarılı olmak istiyorum. Gerçekleşmesinin zor olduğunun farkındayım ama en büyük hayalim, bir gün Barcelona’da oynamak.

12Transferde ismin çok fazla geçti, yorumun nedir

Transferde ismin çok fazla geçti, yorumun nedir?

Hatay’da mutluyum ve burada karar kulübüme ait. Ancak Süper Lig’in büyük takımlarında oynayacak kapasiteye de sahibim. Kendime de güveniyorum. Eğer bir takım beni ister ve kulübüm de izin verirse, elbette bu şansımı kullanmak isterim."

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