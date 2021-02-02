Son dakika | Boupendza resmen açıkladı! Transfer, Galatasaray, Mesut Özil...

Ömer Erdoğan ve takımın için neler söylersin? Benim için bir baba gibi. Bana güveniyor ve ondan çok şey öğreniyorum. Beni iyi tanıyor ve doğru şekilde yönlendiriyor. Çok değerli bir insan. Kulüpte ise herkes profesyonel ve güçlü bir aile ortamı var. Bu da başarıyı getiriyor.