Sporx
• 22 Ocak 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:
Son dakika - Falcao'nun eşi konuştu: 'Nereye gidecek'
Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan ve taraftarların eleştirilerine maruz kalan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ayrılık iddialarına ve kendilerine gösterilen tepkiye yanıt verdi. İşte Lorelei Taron'un sözleri...
Sporx
• 22 Ocak 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:
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'TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE'
'Türkiye'yi çok seviyorum, harika bir ülke. Türkçe'yi öğrenmedim çünkü böyle bir amacım olmadı, ayrıca çalışacak çok zamanım olmadı. Yine de bazı kolay kelimeleri anlayabiliyorum.'
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