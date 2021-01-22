Son dakika - Falcao'nun eşi konuştu: 'Nereye gidecek'

'ELEŞTİRİLER ÇOK ÜZÜCÜ' 'Eleştiriler çok üzücü. İnsanlar işler iyi ya da kötü gitsin eleştirecektir ancak ben olaylara daha geniş bakıyorum. Tanrı'nın bizim için planları vardır ve onun planları hep bizim iyiliğimiz içindir. Yaşanan her şey anlamasak da yararımıza olacaktır.'