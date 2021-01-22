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Sporx
• 22 Ocak 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:

Son dakika - Falcao'nun eşi konuştu: 'Nereye gidecek'

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan ve taraftarların eleştirilerine maruz kalan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, ayrılık iddialarına ve kendilerine gösterilen tepkiye yanıt verdi. İşte Lorelei Taron'un sözleri...

Sporx
• 22 Ocak 2021 - 09:39 • Son Güncelleme:
1TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE
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'TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE'

'Türkiye'yi çok seviyorum, harika bir ülke. Türkçe'yi öğrenmedim çünkü böyle bir amacım olmadı, ayrıca çalışacak çok zamanım olmadı. Yine de bazı kolay kelimeleri anlayabiliyorum.'

2ELEŞTİRİLER ÇOK ÜZÜCÜ

'ELEŞTİRİLER ÇOK ÜZÜCÜ'

'Eleştiriler çok üzücü. İnsanlar işler iyi ya da kötü gitsin eleştirecektir ancak ben olaylara daha geniş bakıyorum. Tanrı'nın bizim için planları vardır ve onun planları hep bizim iyiliğimiz içindir. Yaşanan her şey anlamasak da yararımıza olacaktır.'

3FALCAO HANGİ TAKIMA GİDECEK

FALCAO HANGİ TAKIMA GİDECEK?

"Falcao hangi takıma imza atacak?" sorusunu da yanıtlayan Lorelei Taron, "Galatasaray'a" cevabını verdi.

4ÜZGÜNÜM, EVİM BURADA

'ÜZGÜNÜM, EVİM BURADA'

Galatasaray taraftarının "Lütfen gidin" mesajına da yanıt veren Lorelei Taron, "Üzgünüm, benim evim burada" dedi.

5YÜZ YÜZE DERSLER BAŞLASIN

YÜZ YÜZE DERSLER BAŞLASIN

Çocuklarımız şu anda okula gidemiyor. Sadece 9'dan 15:30'a kadar online dersler var. Bir an önce yüz yüze dersler başlar umarım, bunu bekliyoruz, bizim için çok önemli bir hal aldı. Çocuklar bizi yordu.

6KARLI HAVAYI ÇOK SEVDİK

KARLI HAVAYI ÇOK SEVDİK

İstanbul'da sabah kalkıp soğuğu hissettiğimde inanılmaz oluyor. Yine de kar yağmasını ve karlı havayı çok seviyorum.

7POLONYA VATANDAŞLIĞIM VAR

POLONYA VATANDAŞLIĞIM VAR

Benim Polonya vatandaşlığım da var ve çocuklarıma Polonya pasaportu da aldım. Aynı zamanda Kolombiya ve Arjantin vatandaşlıkları da var.

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