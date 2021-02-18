Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır resmen açıkladı: Avrupa'ya transfer...
• 18 Şubat 2021 - 20:02 • Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır resmen açıkladı: Avrupa'ya transfer...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takımını zirve yarışının içinde tutan Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Ajax ve Tottenham gibi kulüplerin radarında olan genç file bekçisinin sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak ediliyor. Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım hedefiyle ilgili konuştu ve transfer açıklamasında bulundu.

• 18 Şubat 2021 - 20:02 • Son Güncelleme:
1ALTAY BAYINDIRDAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
ABONE OL

ALTAY BAYINDIR'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır önemli açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, sarı lacivertlilerin aldığı sonuçlardan olası transferine kadar birçok konuda samimi sözler sarf etti.

2YAPMAM GEREKENİ YAPIYORUM

"YAPMAM GEREKENİ YAPIYORUM"

Tivibuspor'a konuşan Altay Bayındır, "Şu an güzel gidişatın içindeyiz. Güzel birlikteliğin içindeyiz. Bunu da sahaya yansıttığımız sürece iyi sonuçlar alıyoruz. Hocamızın söylediklerini yaptığımız zaman sonuçları alıyoruz. Ben kalede yapmam gerekeni yapıyorum. Konsantrasyonu iyi olan insanlar her zaman başarılı sonuçlar alıyor." dedi.

3HERKES BİRBİRİNİ TEBRİK EDİYOR

"HERKES BİRBİRİNİ TEBRİK EDİYOR"

Yükselen performansı ile ilgili olarak 22 yaşındaki file bekçisi, "Bir kaleci olarak benim başarıda payım oluyor. Bu herkesi memnun ediyor. Kalede güvenilen bir insanın olması takımdaki oyuncuları da rahatlatıyor. Herkes maçlardan sonra birbirini tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.

4RAKİBİN KİM OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK

"RAKİBİN KİM OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK"

Göztepe maçına ciddiyetle baktıklarını dile getiren Altay, "Bu maça da her karşılaşmaya hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. Süper Lig'de rakibin kim olduğunun önemi yok. Konsantrasyonu kaybetmeden hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

5UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

Trabzonspor kalecisi Uğurcan ile rekabet etmediğini vurgulayan Altay Bayındır, "Uğurcan iyi bir kaleci inşallah bu şekilde devam eder. Biz milli takımda arkadaşız. Karşılaştırmalar olduğunu görüyorum ama söz konusu değil. Ben sadece kendimi nasıl geliştirebilirim noktasına odaklıyım. Kıyaslama benim baktığım şeyler değil. A Milli Takım kalesinde bir kişi oynayacak ve ben de onun için çalışmalarımı sürdüreceğim." yorumunu yaptı.

6AVRUPA TRANSFERİ OLABİLİR

"AVRUPA TRANSFERİ OLABİLİR"

Avrupa'ya transferinden de bahseden genç kaleci, "Benim her zaman hedefim en üst noktada olmaktır. Şu anda da üst noktayım. Takımın çıkarları ve başkanımızın söyledikleri doğrultusunda Avrupa transferi olabilir. Ben de Avrupa'da olmak için var olurum. Dediğim gibi takımın çıkarları önemli." şeklinde konuştu..

7MUSLERA SÖZLERİ

MUSLERA SÖZLERİ

Muslera'yı öven Altay, "Muslera çok iyi kaleci ve özellikle karakterli bir oyuncu. Sakatlıktan döndü. Performansı ile Galatasaray'a katkısı her zaman oldu, bundan sonra da olacaktır. Ona başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

8EFSANELERİN ARDINDAN BÜYÜK ONUR

"EFSANELERİN ARDINDAN BÜYÜK ONUR"

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden sonra kalede olmayı büyük gurur olarak değerlendiren başarılı file bekçisi, "Kulüpteki efsane isimlerin ardından kaleyi almak büyük gurur. Ben bu sorumluluklarımın farkındayım. Ankaragücü'nden buraya gelirken bunun farkında olarak geldim ve hazırdım. Buna her zaman kendimi hazırladım. Böyle isimlerden sonra kalede olmak benim için çok büyük gurur." dedi..

9

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır resmen açıkladı: Avrupa'ya transfer...

Son dakika | Gökhan Çıra'ya tarihi ceza! PFDK acımadı...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu...

Son dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Geldiği gibi gidiyor, yeni takımını duyurdular...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet