• 18 Şubat 2021 - 20:02 • Son Güncelleme:
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır resmen açıkladı: Avrupa'ya transfer...
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takımını zirve yarışının içinde tutan Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Ajax ve Tottenham gibi kulüplerin radarında olan genç file bekçisinin sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak ediliyor. Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım hedefiyle ilgili konuştu ve transfer açıklamasında bulundu.
• 18 Şubat 2021 - 20:02 • Son Güncelleme:
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ALTAY BAYINDIR'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır önemli açıklamalarda bulundu. Genç file bekçisi, sarı lacivertlilerin aldığı sonuçlardan olası transferine kadar birçok konuda samimi sözler sarf etti.
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"YAPMAM GEREKENİ YAPIYORUM"
Tivibuspor'a konuşan Altay Bayındır, "Şu an güzel gidişatın içindeyiz. Güzel birlikteliğin içindeyiz. Bunu da sahaya yansıttığımız sürece iyi sonuçlar alıyoruz. Hocamızın söylediklerini yaptığımız zaman sonuçları alıyoruz. Ben kalede yapmam gerekeni yapıyorum. Konsantrasyonu iyi olan insanlar her zaman başarılı sonuçlar alıyor." dedi.
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"HERKES BİRBİRİNİ TEBRİK EDİYOR"
Yükselen performansı ile ilgili olarak 22 yaşındaki file bekçisi, "Bir kaleci olarak benim başarıda payım oluyor. Bu herkesi memnun ediyor. Kalede güvenilen bir insanın olması takımdaki oyuncuları da rahatlatıyor. Herkes maçlardan sonra birbirini tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.
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UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI
Trabzonspor kalecisi Uğurcan ile rekabet etmediğini vurgulayan Altay Bayındır, "Uğurcan iyi bir kaleci inşallah bu şekilde devam eder. Biz milli takımda arkadaşız. Karşılaştırmalar olduğunu görüyorum ama söz konusu değil. Ben sadece kendimi nasıl geliştirebilirim noktasına odaklıyım. Kıyaslama benim baktığım şeyler değil. A Milli Takım kalesinde bir kişi oynayacak ve ben de onun için çalışmalarımı sürdüreceğim." yorumunu yaptı.
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"AVRUPA TRANSFERİ OLABİLİR"
Avrupa'ya transferinden de bahseden genç kaleci, "Benim her zaman hedefim en üst noktada olmaktır. Şu anda da üst noktayım. Takımın çıkarları ve başkanımızın söyledikleri doğrultusunda Avrupa transferi olabilir. Ben de Avrupa'da olmak için var olurum. Dediğim gibi takımın çıkarları önemli." şeklinde konuştu..
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"EFSANELERİN ARDINDAN BÜYÜK ONUR"
Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden sonra kalede olmayı büyük gurur olarak değerlendiren başarılı file bekçisi, "Kulüpteki efsane isimlerin ardından kaleyi almak büyük gurur. Ben bu sorumluluklarımın farkındayım. Ankaragücü'nden buraya gelirken bunun farkında olarak geldim ve hazırdım. Buna her zaman kendimi hazırladım. Böyle isimlerden sonra kalede olmak benim için çok büyük gurur." dedi..
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