Son dakika Fenerbahçe haberleri - Maç sonu açıkladı! 'Birkaç mesaj aldım, Jose Sosa...'

SZALAİ FARK YARATTI - MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) Serdar’la hemen ortaklık kurdu ve savunma liderliğini aldı. Fizik olarak takımdan öndeydi. Ama asıl önemlisi sakin ve basit oynuyor. Karambole hiç top atmaması çok şeyi değiştirdi. Sanki Mesut’a içinde olmak isteyeceği bir oyun sunalım ve biz de yerimizi kaybetmeyelim der gibiydiler.Szalai’nin karambole hiç top atmaması çok şeyi değiştirdi. Her mesafede mutlaka hedef gözeterek pas attı. Acele etmedi. Bu, Luis Gustavo üzerindeki yıpratıcı baskıyı çok hafifletti. Çok daha daha bilinçli oyun kurdular. Böyle olunca dar alan savunması içinde özellikle Pelkas’ı demarke buldukları her an pozisyon yakaladılar. Bu pas trafiği sezon başından buyana maça yayıldığını görmediğimiz bir seviye. Daha kompakt alan boşalttılar, savunma derinliğini doğru ayarladılar ve az geri koştular. Sanki Mesut’a içinde olmak isteyeceği bir oyun sunalım ve biz de yerimizi kaybetmeyelim der gibiydiler. Bu oyunda özellikle Pelkas-Thiam ikilisinin ekstra performans gösterdiğini söylemek lazım. Akışkan oyunları onlara katılmak isteyen başka oyuncuları da çekti. Fenerbahçe merkezden bu tip bir savunmaya karşı bulunması çok zor 5-6 pozisyon yakaladı. Pelkas son vuruşlarda asistlerinin yarısı kadar becerili olsa fark çok büyürdü.