Son dakika Fenerbahçe haberleri - Maç sonu açıkladı! 'Birkaç mesaj aldım, Jose Sosa...'

'ÇOK CİDDİ ORTAK SORUN' Beş-altı maçtır Gustavo’da müthiş bir çıkış var. Bildiğimiz, tanıdığımız Brezilya Milli Takımı’nda oynayan Gustavo gibi... Tek top oynamayla ilgili adeta ders veriyor. Aldığı doğru pozisyonlarla da dönen topları toplama istatistiğinde de zirveye oynuyor. Görünen o ki, Gustavo da artık keyif alarak ve elbetteki keyif vererek resital sergilediğinin farkında...Thiam, Samatta, Valencia üçlüsünün etkileyici bir blok oluşturduğu kesin... Rakip kanat oyuncuları da stoperler de ciddi anlamda zorlanıyorlar. Ama bu üçlünün çok ciddi ortak sorunu var. Eğer bu sorun çözülürse gol atmak çok daha kolay, hele pozisyon üretmek ondan da kolay olacaktır. Bu şeytan üçgeninin sorunu topu çok sevmeleri. O topu ayaklarında biraz daha az tutsalar, Gustavo’dan örnek alsalar ve Pelkas’ı biraz daha iyi anlayabilseler gol rekorları kırmaları işten bile olmayacaktır.Gelelim takımın yenisine... Bu Attila’da iş var. İlk maçta bu kadar net konuşmak doğru mu? Elbette değil... Ama biz uzun yıllardır Fenerbahçe’de onlarca stoper izledik, izliyoruz. Hiç birisi çıktıkları ilk maçta bu kadar etkileyici, bu kadar Fenerbahçe taraftarını umutlandırıcı oynamamıştı. O’na da ve elbette resmen Fenerbahçeli olan Mesut’a da hoş geldiniz diyelim...