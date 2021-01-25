• 25 Ocak 2021 - 16:10 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasında muhtemel 11'ler! Erol Bulut'tan sürpriz hamle...
Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maç eksiğiyle lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde yer alan Sarı Lacivertliler, farkı kapatmak için Kayserispor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
• 25 Ocak 2021 - 16:10 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Hafta arasında lisansı çıkarılan Macar futbolcu, özellikle Tisserand’ın sakatlığı nedeniyle kadroda bulunacak. Takımla bir süredir idmanlara çıkan 22 yaşındaki genç stoper, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
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