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• 25 Ocak 2021 - 16:10 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasında muhtemel 11'ler! Erol Bulut'tan sürpriz hamle...

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maç eksiğiyle lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde yer alan Sarı Lacivertliler, farkı kapatmak için Kayserispor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

• 25 Ocak 2021 - 16:10 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor... Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.

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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor.

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Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, maç eksiğiyle lider Beşiktaş'ın 5 puan arkasında 39 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Attila Szalai, Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Hafta arasında lisansı çıkarılan Macar futbolcu, özellikle Tisserand’ın sakatlığı nedeniyle kadroda bulunacak. Takımla bir süredir idmanlara çıkan 22 yaşındaki genç stoper, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

8İşte Fenerbahçenin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11i:

İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i:

Altay Bayındır

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Nazım Sangare, Lemos, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin

10

Luiz Gustavo, Ozan Tufan

11

Pelkas, Valencia, Samatta

12

Thiam

13İşte Kayserisporun Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11i:

İşte Kayserispor'un Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i:

Doğan Alemdar

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Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich

15

Avramovski, Campanharo

16

Attamah, Lennon, Henrique,

17

Kanga

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