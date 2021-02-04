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• 04 Şubat 2021 - 19:15 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan derbi kararı! Mesut Özil'den paylaşım...

Süper Lig'de tüm gözler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiye çevrildi. Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un kadro planı ve Mesut Özil kararı belli oldu. Öte yandan Mesut Özil'den paylaşım geldi.

• 04 Şubat 2021 - 19:15 • Son Güncelleme:
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Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbiye sadece 2 gün kaldı. Sarı lacivertlilerde orta saha ve forvet arkasında kimlerin oynayacağı merak edilirken oyun planı da belli olmaya başladı. Mesut Özil'den sürpriz paylaşım geldi.

2Gustavoda ödem

Gustavo'da ödem

Lider Fenerbahçe derbiden galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Sarı lacivertlilerde Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo’nun sağ dizinde ödem tespit edildi.

3Gustavo yok

Gustavo yok

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

4Forma Sosaya

Forma Sosa'ya

Ajansspor'un haberine göre; Gustavo’nun yerine orta sahada Ozan Tufan’ın yanında Jose Sosa görev yapacak.

5Mesut için ilk 11 zor

Mesut için ilk 11 zor

Sakat olan Dimitris Pelkas’ın yerine forvet arkasında Mert Hakan Yandaş forma giyecek. Teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11'de Mesut Özil'e şans vermesi beklenmiyor.

6Henüz hazır değil

Henüz hazır değil

Mesut Özil’e güçlendirme çalışmaları yaptırılırken Hatayspor karşısında aldığı sürede henüz hazır olmadığı görüldü.

7Derbi paylaşımı

Derbi paylaşımı

Öte yandan Mesut Özil sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Derbi ateşini yakan yıldız ismin "Sabırsızlanıyorum" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

8Orta saha kritik

Orta saha kritik

Fenerbahçe’de derbi galibiyetinin şifresi orta sahadan geçiyor. Sarı lacivertliler orta sahada rakibinin pas bağlantılarını kesip hakimiyet kurarak sonuca gitmenin planlarını yapıyor. Sarı lacivertlilerin genç çalıştırıcısı antrenmanlarda sık sık oyunculara neler yapmaları gerektiğini anlatırken motivasyonu artırıcı konuşmalarda da bulunuyor.

9Kadıköyde seri yakaladı

Kadıköy'de seri yakaladı

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynadığı son 5 maçını kazandı. Bu sezon kendi evinde kaybettiği karşılaşmalar olmasına karşın daha sonrasında iç saha performansında artış sağladı

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