Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan derbi kararı! Mesut Özil'den paylaşım...

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbiye sadece 2 gün kaldı. Sarı lacivertlilerde orta saha ve forvet arkasında kimlerin oynayacağı merak edilirken oyun planı da belli olmaya başladı. Mesut Özil'den sürpriz paylaşım geldi.