• 04 Şubat 2021 - 19:15 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan derbi kararı! Mesut Özil'den paylaşım...
Süper Lig'de tüm gözler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiye çevrildi. Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un kadro planı ve Mesut Özil kararı belli oldu. Öte yandan Mesut Özil'den paylaşım geldi.
• 04 Şubat 2021 - 19:15 • Son Güncelleme:
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Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbiye sadece 2 gün kaldı. Sarı lacivertlilerde orta saha ve forvet arkasında kimlerin oynayacağı merak edilirken oyun planı da belli olmaya başladı. Mesut Özil'den sürpriz paylaşım geldi.
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Orta saha kritik
Fenerbahçe’de derbi galibiyetinin şifresi orta sahadan geçiyor. Sarı lacivertliler orta sahada rakibinin pas bağlantılarını kesip hakimiyet kurarak sonuca gitmenin planlarını yapıyor. Sarı lacivertlilerin genç çalıştırıcısı antrenmanlarda sık sık oyunculara neler yapmaları gerektiğini anlatırken motivasyonu artırıcı konuşmalarda da bulunuyor.
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