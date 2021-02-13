Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan olay hareket! Serhat Akın paylaştı...

Mesut Özil ilk kez 11'de Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Mesut Özil, toplam 115 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.