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• 13 Şubat 2021 - 19:57 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan olay hareket! Serhat Akın paylaştı...

Süper Lig'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Fenerbahçe'de Mesut Özil maça ilk 11'de başladı. Mücadelenin ilk yarısında müsabakaya damga vuran bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin golü sonrası Serhat Akın'dan paylaşım geldi.

• 13 Şubat 2021 - 19:57 • Son Güncelleme:
1Tisserand 5 maç sonra kadroda
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Tisserand 5 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı. Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.  Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi. 

2Ademi vurdu, Altay kurtardı

Ademi vurdu, Altay kurtardı

Maçın ilk gol pozisyonu Karagümrük'ten geldi. 13. dakikada Jimmy Durmaz gol pasını verdi, Ademi vurdu, Altay kurtardı.

3Buluttan Thiam hamlesi

Bulut'tan Thiam hamlesi

Teknik direktör Erol Bulut, 15. dakikada oyuncuların yerlerini değiştirdi. Maça ileri uçta başlayan Valencia sağ kanada, maça sağda başlayan Samuel sol kanada, maça solda başlayan Thiam da ileri uca geçti.

4Thiam dakikalar sonra attı

Thiam dakikalar sonra attı

19. dakiakda Mesut Özil'in sağ kanattan içeri oval kestiği ortayı arka direk hizasında Karagümrük defans kafayla uzaklaştırmak isterken kale önüne sektirdi, topu önünde bulan Thiam, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.

512 gole direkt katkı

12 gole direkt katkı

Fenerbahçe'nin bu sezon gole en çok etki eden oyuncusu Mame Baba Thiam oldu. Thiam toplamda 8 gol 4 asiste ulaştı.

6İlk yarıları seviyor

İlk yarıları seviyor

Fenerbahçe'nin maçtaki ilk şutu gol oldu. Fenerbahceli Mame Thiam, bu sezon Süper Lig'de attığı 6 golü de maçların ilk yarısında kaydetti.

7Serhat Akından paylaşım

Serhat Akın'dan paylaşım

Golün ardından eski Fenerbahçeli Serhat Akın'dan paylaşım geldi. Akın, "Bence Thiam gs maçında oynasaydı boş geçmezdi?" yorumunda bulundu.

8Mesut Özil ilk kez 11de

Mesut Özil ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Mesut Özil, toplam 115 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.

9Fenerbahçede 6 eksik

Fenerbahçe'de 6 eksik

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Kırmızı kart cezalısı Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroda yer almadı.

10Fatih Karagümrükte tek değişiklik

Fatih Karagümrük'te tek değişiklik

Kırmızı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı maça göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Fatih Karagümrük'te sarı kart cezasını tamamlayan Arjantinli futbolcu Lucas Biglia, bir maç aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Castro ise yedekler arasında yer aldı.

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