• 13 Şubat 2021 - 19:57 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan olay hareket! Serhat Akın paylaştı...
Süper Lig'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Fenerbahçe'de Mesut Özil maça ilk 11'de başladı. Mücadelenin ilk yarısında müsabakaya damga vuran bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin golü sonrası Serhat Akın'dan paylaşım geldi.
• 13 Şubat 2021 - 19:57 • Son Güncelleme:
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Tisserand 5 maç sonra kadroda
Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı. Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi.
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Bulut'tan Thiam hamlesi
Teknik direktör Erol Bulut, 15. dakikada oyuncuların yerlerini değiştirdi. Maça ileri uçta başlayan Valencia sağ kanada, maça sağda başlayan Samuel sol kanada, maça solda başlayan Thiam da ileri uca geçti.
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Serhat Akın'dan paylaşım
Golün ardından eski Fenerbahçeli Serhat Akın'dan paylaşım geldi. Akın, "Bence Thiam gs maçında oynasaydı boş geçmezdi?" yorumunda bulundu.
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Mesut Özil ilk kez 11'de
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Mesut Özil, toplam 115 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.
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