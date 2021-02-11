Son dakika | Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan olay transfer itirafları! Muriqi, İrfan Can...

"Bu sezon 33 milyon euro hasılat kaybımız var" Önümüzde daha çok maçlar var. Futbolcular çok yorgun düşüyorlar, bunu gördük hepimiz. Sakatlıklar olacak, daha uzun bir maraton. Geniş kadrosu olan ipi göğüsleyecek. İnşallah Galatasaray olacak bu. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Üç tane top direğe nişanlandı dün. Şansız bir maç yaşadık, geride bıraktık, önümüze bakıyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla galibiyetlerimize devam edeceğiz. Bu sene tribünden kaynaklanan 33 milyon euro hasılat kaybımız var."