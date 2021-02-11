• 11 Şubat 2021 - 14:34 • Son Güncelleme:
Son dakika | Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan olay transfer itirafları! Muriqi, İrfan Can...
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak gündemle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes'i kadrolarına katarak rüyayı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Albayrak'tan Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci transferleri ile ilgili itiraflar geldi. İşte detaylar...
• 11 Şubat 2021 - 14:34 • Son Güncelleme:
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Çok konuşulacak açıklamalar
Süper Lig'de liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi.
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"İrfan Can G.Saray'a gelmeyi çok istedi"
Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak konuşan Albayrak "Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can Galatasaray’a gelmeyi çok istedi, Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik" dedi.
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"Falcao için resmi teklif yok"
Falcao'nun doğum gününü kutluyorum. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hediyesini alıp takdim ederim inşallah. Dünya futbolu için çok önemli bir markadadır Falcao. Şanssız bir dönem geçirdi; sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Bize resmi bir teklif yok. Olursa onu ilk olarak hocamıza danışırız, sonra da yönetimimizle paylaşırız. Söyleyecek olduklarım bunlar. Bizim çok değerli bir oyuncumuzdur.
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"Bu sezon 33 milyon euro hasılat kaybımız var"
Önümüzde daha çok maçlar var. Futbolcular çok yorgun düşüyorlar, bunu gördük hepimiz. Sakatlıklar olacak, daha uzun bir maraton. Geniş kadrosu olan ipi göğüsleyecek. İnşallah Galatasaray olacak bu. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Üç tane top direğe nişanlandı dün. Şansız bir maç yaşadık, geride bıraktık, önümüze bakıyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla galibiyetlerimize devam edeceğiz. Bu sene tribünden kaynaklanan 33 milyon euro hasılat kaybımız var."
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