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• 11 Şubat 2021 - 14:34 • Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan olay transfer itirafları! Muriqi, İrfan Can...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak gündemle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes'i kadrolarına katarak rüyayı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Albayrak'tan Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci transferleri ile ilgili itiraflar geldi. İşte detaylar...

• 11 Şubat 2021 - 14:34 • Son Güncelleme:
1Çok konuşulacak açıklamalar
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Çok konuşulacak açıklamalar

Süper Lig'de liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

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"İrfan Can G.Saray'a gelmeyi çok istedi"

Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak konuşan Albayrak "Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can Galatasaray’a gelmeyi çok istedi, Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik" dedi.

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"Fernandes transferini Fatih hoca bitirdi"

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar: "Transferler çok zor oldu, çok uğraştık ama alnımızın akıyla çıktık. Fernandes'in transferi bir rüyaydı ama bu transfer için Fatih hocamız bizzat işin içindeydi.

4Görevimizi yerine getirdik

"Görevimizi yerine getirdik"

Mustafa Muhammed transferi bir hayli zordu. Sürekli yönetim değişiyordu. Biriyle pazarlık bitiyor, sonra yönetim değişti diyorlardı. Galatasaray için çok değerli bir futbolcu.

5Emre Akbaba, Galatasarayın çocuğudur

"Emre Akbaba, Galatasaray'ın çocuğudur"

Emre Akbaba, Galatasaray'ın çocuğudur. Bir problem olmaz. Muslera zaten Galatasaray'ın sembolüdür ve Taffarel gibidir. Kendisini kanıtlamış bir kardeşimiz. Sözleşmesi bitecek oyuncularımızla bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum.

6Falcao için resmi teklif yok

"Falcao için resmi teklif yok"

Falcao'nun doğum gününü kutluyorum. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hediyesini alıp takdim ederim inşallah. Dünya futbolu için çok önemli bir markadadır Falcao. Şanssız bir dönem geçirdi; sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Bize resmi bir teklif yok. Olursa onu ilk olarak hocamıza danışırız, sonra da yönetimimizle paylaşırız. Söyleyecek olduklarım bunlar. Bizim çok değerli bir oyuncumuzdur.

7Gece 02.00de boynuma sarılıp ağlayan Vedat...

"Gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayan Vedat..."

Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan’ın, hatta ofisimde gece 02.00’de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat’ın...

8Ardanın 2 maç ceza almasına üzüldüm

"Arda'nın 2 maç ceza almasına üzüldüm"

Çok üzüldüm 2 maç ceza almasına Arda'nın. Başka cezaları bekliyoruz, ondan sonra açıklama yaparız. Sağlık çalışanları çok değerli, çok kıymetli. Başımızın tacı olan sağlık çalışanlarının adı kullanılacak ne işler yapıldı, onları bekliyoruz.

9Maç saati değişikliği talebi

Maç saati değişikliği talebi

Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız.

10Bu sezon 33 milyon euro hasılat kaybımız var

"Bu sezon 33 milyon euro hasılat kaybımız var"

Önümüzde daha çok maçlar var. Futbolcular çok yorgun düşüyorlar, bunu gördük hepimiz. Sakatlıklar olacak, daha uzun bir maraton. Geniş kadrosu olan ipi göğüsleyecek. İnşallah Galatasaray olacak bu. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Üç tane top direğe nişanlandı dün. Şansız bir maç yaşadık, geride bıraktık, önümüze bakıyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla galibiyetlerimize devam edeceğiz. Bu sene tribünden kaynaklanan 33 milyon euro hasılat kaybımız var."

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