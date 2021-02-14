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• 14 Şubat 2021 - 17:47 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçına Ertuğrul Taşkıran damgası! 'Buffon bile...'

Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı evinde konuk etti. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran damga vurdu.

• 14 Şubat 2021 - 17:47 • Son Güncelleme:
1Terimden 6 değişiklik
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Terim'den 6 değişiklik

Tecrübeli teknik adam, bir önceki karşılaşma olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısına çıkardığı ilk 11’e göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Terim; Yedlin, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda ve Onyekuru’nun yerine; Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem’e şans verdi. Öte yandan Taylan ise bu sezon ilk kez kulübede yer aldı.

2Çatı ve zemin temizlendi

Çatı ve zemin temizlendi

Yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.00’da başlaması planlanan karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile 16.00’ya alındı. Sabah saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle ekipler, karşılaşmanın oynanabilmesi için başlama saatine kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Stadın zemininin yanı sıra çatı da kardan temizlendi.

3Galatasaraydan şut yağmuru

Galatasaray'dan şut yağmuru

Galatasaray, ilk yarıda Kasımpaşa kalesine 9 isabetli şut çekerek, ilk yarılarda bu sezon en çok isabetli şut attığı maç oldu.

4Ertuğrul devleşti

Ertuğrul devleşti

Kasımpaşa'da Ertuğrul Taşkıran maça damga vuran isim oldu. Tecrübeli isim kurtardığı şutlarla kalsinde devleşti.

59 şutun 8ini çıkardı

9 şutun 8'ini çıkardı

Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın kalesine ilk yarıda 9 şut geldi. 8 kurtarış yapan Ertuğrul Taşkıran gol pozisyonunda ise güçlükle çıkardığı seken topa engel olamadı.

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Kasımpaşa kalecisi Diriliş Ertuğrul izlemiş gelmiş heralde

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Diğer lig maçlarında Ertuğrul / Galatasaray maçında Ertuğrul

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Zeminin bozukluğu, hızlı oynayan, geriye pas yapmayan mücadeleci bir takım izletiyor bize. Mohammed,Kerem ,Babel göze battılar bu yarıda. Ertuğrul ise sezonun kurtarışlarını yaptı...Haydi çocuklar böyle devam

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Direniş Ertuğrul.

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Ertuğrula bak bu sahada karlı havada buffon bile şöyle performans gösteremedi

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Valla hiç sorma ya. Ertuğrul gibi kova kaleci Neuer oldu başımıza

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Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran tek başına mücadele ediyor, tebrikler Ertuğrul

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