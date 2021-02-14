Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçına Ertuğrul Taşkıran damgası! 'Buffon bile...'

Terim'den 6 değişiklik Tecrübeli teknik adam, bir önceki karşılaşma olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısına çıkardığı ilk 11’e göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Terim; Yedlin, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda ve Onyekuru’nun yerine; Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem’e şans verdi. Öte yandan Taylan ise bu sezon ilk kez kulübede yer aldı.