• 14 Şubat 2021 - 17:47 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray - Kasımpaşa maçına Ertuğrul Taşkıran damgası! 'Buffon bile...'
Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı evinde konuk etti. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran damga vurdu.
• 14 Şubat 2021 - 17:47 • Son Güncelleme:
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Terim'den 6 değişiklik
Tecrübeli teknik adam, bir önceki karşılaşma olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor karşısına çıkardığı ilk 11’e göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Terim; Yedlin, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda ve Onyekuru’nun yerine; Linnes, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes ve Kerem’e şans verdi. Öte yandan Taylan ise bu sezon ilk kez kulübede yer aldı.
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Çatı ve zemin temizlendi
Yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.00’da başlaması planlanan karşılaşma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile 16.00’ya alındı. Sabah saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle ekipler, karşılaşmanın oynanabilmesi için başlama saatine kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Stadın zemininin yanı sıra çatı da kardan temizlendi.
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Galatasaray'dan şut yağmuru
Galatasaray, ilk yarıda Kasımpaşa kalesine 9 isabetli şut çekerek, ilk yarılarda bu sezon en çok isabetli şut attığı maç oldu.
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