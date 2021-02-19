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• 19 Şubat 2021 - 20:45 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'a yeni 'Mostafa Mohamed'! 18 maçta 4 gol 10 asist...

Süper Lig'de 51 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da devre arası yapılan nokta atışı transferler etkisini gösterdi. Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray sezon sonu için yeni 'Mostafa Mohamed'ini buldu.

Takvim
• 19 Şubat 2021 - 20:45 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 51 puanı bulunan Galatasaray zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın başarısındaki önemli pay sahiplerinden biri yeni transferi Mostafa Mohamed oldu.

2Beklentileri karşıladı

Beklentileri karşıladı

Zamalek takımından transfer edilen Mostafa Mohamed, dört maçta dört gollük performansıyla takdir topladı. Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Florin Andone, Radamel Falcao gibi isimler, sarı-kırmızılıları tatmin etmezken, Mısırlı forvet ise beklentileri karşıladı.

3Diri görüntü çizdi

Diri görüntü çizdi

G.Saray’da fizik açıdan son derece diri bir görüntü çizen oyuncunun bu maç eksiğine rağmen gücünü yaptığı özel bir çalışmayla koruduğu ortaya çıktı. Muhammed’in, sarı-kırmızılılar ile transfer görüşmeleri sürerken kumda özel antrenmanlar yaparak kendisini yeni takımına hazırlandığı öğrenildi.

4Opsiyonu 4 milyon dolar

Opsiyonu 4 milyon dolar

Galatasaray devre arasında Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Zamalek'e 1.5 yıl için 2 milyon dolar ödeme yapan Sarı Kırmızılılar, satın alma opsiyonu için Mısır kulübüne 4 milyon dolar ödeyecek.

5Olimpiu Morutan sürprizi

Olimpiu Morutan sürprizi

Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Mostafa Mohamed sonrası Olimpiu Morutan sürprizi ortaya çıktı.

6Yeni yetenek keşfedildi

Yeni yetenek keşfedildi

Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

71.5 yıldır izleniyor

1.5 yıldır izleniyor

Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

84 gol 10 asist

4 gol 10 asist

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

9Başka kulüpler peşinde

Başka kulüpler peşinde

Morutan'ı birçok Avrupa kulübü de yakından izliyor. Ancak Galatasaray, Steaua kulübünün sahibi George Becali ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

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