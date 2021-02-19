Son dakika - Galatasaray'a yeni 'Mostafa Mohamed'! 18 maçta 4 gol 10 asist...

Diri görüntü çizdi G.Saray’da fizik açıdan son derece diri bir görüntü çizen oyuncunun bu maç eksiğine rağmen gücünü yaptığı özel bir çalışmayla koruduğu ortaya çıktı. Muhammed’in, sarı-kırmızılılar ile transfer görüşmeleri sürerken kumda özel antrenmanlar yaparak kendisini yeni takımına hazırlandığı öğrenildi.