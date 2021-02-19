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• 19 Şubat 2021 - 20:45 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'a yeni 'Mostafa Mohamed'! 18 maçta 4 gol 10 asist...
Süper Lig'de 51 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da devre arası yapılan nokta atışı transferler etkisini gösterdi. Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray sezon sonu için yeni 'Mostafa Mohamed'ini buldu.
Takvim
• 19 Şubat 2021 - 20:45 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 51 puanı bulunan Galatasaray zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın başarısındaki önemli pay sahiplerinden biri yeni transferi Mostafa Mohamed oldu.
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Diri görüntü çizdi
G.Saray’da fizik açıdan son derece diri bir görüntü çizen oyuncunun bu maç eksiğine rağmen gücünü yaptığı özel bir çalışmayla koruduğu ortaya çıktı. Muhammed’in, sarı-kırmızılılar ile transfer görüşmeleri sürerken kumda özel antrenmanlar yaparak kendisini yeni takımına hazırlandığı öğrenildi.
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Olimpiu Morutan sürprizi
Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Mostafa Mohamed sonrası Olimpiu Morutan sürprizi ortaya çıktı.
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