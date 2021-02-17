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TAKVİM
• 17 Şubat 2021 - 16:47 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe'ye resmi teklif! İnanılmaz rakam...

Transfer döneminde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ı kadrosuna katarak bomba etkisi yaratan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer teklifi geldi.

TAKVİM
• 17 Şubat 2021 - 16:47 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye transferde sürpriz bir resmi teklif geldi. Ara transfer döneminde yine en çok sükse yaratan takımlardan biri olan sarı lacivertli ekipte sıcak saatler yaşanıyor.

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Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi- Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe'ye takımda yıldızı parlayan oyuncular için şimdiden transfer teklifleri gelmeye başladı. Bunların en başında kaleci Altay adeta paylaşılamıyor.

3DEVLER ALTAYIN PEŞİNDE

DEVLER ALTAY'IN PEŞİNDE

Bu sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri olan Altay Bayındır, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer radarına girmeyi başardı. Yaptığı kurtarışlarla Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluk yarışının içinde tutan genç kaleci için bol sıfırlı teklifler beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

4RESMİ TEKLİF GELDİ

RESMİ TEKLİF GELDİ

Fenerbahçe yönetimine önceki gün resmi teklif geldiği ancak bu teklifin Altay Bayındır için değil, başka bir kaleci için olduğu belirlendi. Belçika ekibi Genk'in Sarı-Lacivertliler'in Westerlo'da kiralık oynayan file bekçisi Berke Özer'e resmen talip olduğu ifade edildi.

5TEKLİF AZ BULUNDU

TEKLİF AZ BULUNDU

Genk'in genç eldiven için 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı çok az bulduğu öğrenildi.

6BERKE BELÇİKANIN EN BAŞARILI KALECİLERİNDEN

BERKE BELÇİKA'NIN EN BAŞARILI KALECİLERİNDEN

Bu sezon Westerlo formasıyla harika bir performans sergileyen 20 yaşındaki Berke tam 7 maçta gol yemeyerek Belçika Ligi'nin en başarılı kalecilerinden biri oldu.

7ALTAY SONRASI...

ALTAY SONRASI...

Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'ın olası Avrupa'ya transferi sonrası kaleyi Berke'ye emanet etmeyi düşünüyor. Bu nedenle başarılı file bekçisi için gelen teklif hiç düşünülmeden geri çevrildi. Ancak rakamın yükselmesi halinde Fenerbahçe'nin planlarının değişebileceği belirtiliyor.

819 MAÇTA GÖREV YAPTI

19 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bu sezon gösterdiği performans ile Belçika'da adından oldukça çok söz ettiren genç kaleci Berke Özer 19 maçta kalede görev yaptı. Yıldız file bekçisi 7 maçta kalesini gole kapattı.

9RAKİP GÖZTEPE

RAKİP GÖZTEPE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında evinde ligde zor günler geçiren Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşma 21 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

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