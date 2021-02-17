TAKVİM
• 17 Şubat 2021 - 16:47 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Fenerbahçe'ye resmi teklif! İnanılmaz rakam...
Transfer döneminde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ı kadrosuna katarak bomba etkisi yaratan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer teklifi geldi.
TAKVİM
• 17 Şubat 2021 - 16:47 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye transferde sürpriz bir resmi teklif geldi. Ara transfer döneminde yine en çok sükse yaratan takımlardan biri olan sarı lacivertli ekipte sıcak saatler yaşanıyor.
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DEVLER ALTAY'IN PEŞİNDE
Bu sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri olan Altay Bayındır, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer radarına girmeyi başardı. Yaptığı kurtarışlarla Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluk yarışının içinde tutan genç kaleci için bol sıfırlı teklifler beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
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RESMİ TEKLİF GELDİ
Fenerbahçe yönetimine önceki gün resmi teklif geldiği ancak bu teklifin Altay Bayındır için değil, başka bir kaleci için olduğu belirlendi. Belçika ekibi Genk'in Sarı-Lacivertliler'in Westerlo'da kiralık oynayan file bekçisi Berke Özer'e resmen talip olduğu ifade edildi.
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ALTAY SONRASI...
Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'ın olası Avrupa'ya transferi sonrası kaleyi Berke'ye emanet etmeyi düşünüyor. Bu nedenle başarılı file bekçisi için gelen teklif hiç düşünülmeden geri çevrildi. Ancak rakamın yükselmesi halinde Fenerbahçe'nin planlarının değişebileceği belirtiliyor.
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