Son dakika haberi | Ozan Kabak şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Dünya devi darmadağın oldu...

'Zamana ihtiyacım var' Kendi performansı hakkında da konuşan Ozan, "Liverpool'a yeni geldim. Zamana ihtiyacım var. Bu maç benim için önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da ilk maçım ve ilk galibiyetim. Bugün benim için özel. Bu yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.