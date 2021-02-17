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• 17 Şubat 2021 - 07:11 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Ozan Kabak şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Dünya devi darmadağın oldu...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig - Liverpool ve Barcelona - PSG maçları oynandı. Türkiye'de tüm gözler Liverpool'da ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak'a döndü. Ozan hem maça damga vurdu hem de tarihe geçti. Barcelona-PSG maçının yıldızı ise hat-trick yapan Mbappe oldu.

• 17 Şubat 2021 - 07:11 • Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig ile Liverpool karşı karşıya geldi. Koronavirüs nedeniyle Macaristan'da Puskas Arena'da oynanan müsabakayı Liverpool 2-0 kazandı ve turun kapısını araladı.

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Liverpool'u gollerini 53. dakikada Mane ve 58. dakikada Salah Kaydetti. Devler Ligi'nde rövanş maçları 23-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool forması ile 40 maça çıkan Salah skor katkısı ile dikkat çekti. Mısırlı yıldız 23 gol atarken 10 asit yaptı.

3İlk maçı Leicestera karşı

İlk maçı Leicester'a karşı

Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak olmuştu. İlk maçına Leicester City karşısına çıkan milli futbolcu bekleneni verememişti. Kırmızılar sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

4Ozan tarihe geçti

Ozan tarihe geçti

Gece yarısı oynanan ücadelede ise tüm gözler milli futbolcu Ozan Kabak'a döndü. Liverpool formasıyla ilk 11'de başlayan Ozan, bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk oyuncu oldu.

5Dribling ile geçilmedi

Dribling ile geçilmedi

20 yaşındaki genç futbolcu Ozan Kabak, RB Leipzig karşısında toplam 9 ikili mücadeleye girerken 7'sinde başarılı oldu. Öte yandan Ozan Kabak, Leipzig karşısında hiçbir oyuncuya dribling ile geçilmedi.

6Dirsek yedi, dudağı patladı

Dirsek yedi, dudağı patladı

Mücadelenin 52. dakikasında Ozan, Nkunku ile hava topu mücadelesine girdi. Yediği diresek sonrası Ozan'ın dudağı patladı. Maçın hakemi Nkunku'ya sarı kart gösterdi.

7Maçın adamı seçildi

Maçın adamı seçildi

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla ilk maçına çıkan Ozan Kabak, kulüp yaptığı oylama sonucunda maçın adamı seçildi. Ozan oyların %56,3'ü aldı.

8Klopptan dev övgü

Klopp'tan dev övgü

Liverpool Menajeri Klopp'tan maç sonu Ozan Kabak'a övgü geldi. Klopp, "Ozan Kabak'ın performansından çok mutluyum. Henderson da bu pozisyonda oynayabiliyor. Genel olarak takım savunmasını beni çok memnun etti." dedi.

9Ozan: Kazandığımız için mutluyuz

Ozan: Kazandığımız için mutluyuz

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup eden Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren genç futbolcu, "İkinci yarıda bazı pozisyonlarda birkaç hata yapmış olmamıza rağmen oyunu kontrol eden taraftık. Rakibe karşı iyi baskı uyguladık. Ön alanda iyi baskı kurarak rakibi hataya zorladık. Golleri bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

10Zamana ihtiyacım var

'Zamana ihtiyacım var'

Kendi performansı hakkında da konuşan Ozan, "Liverpool'a yeni geldim. Zamana ihtiyacım var. Bu maç benim için önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da ilk maçım ve ilk galibiyetim. Bugün benim için özel. Bu yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.

11Barcelona darmadağın

Barcelona darmadağın

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçında Barcelona evinde Paris Saint Germain'i konuk etti. Müsabakayı PSG 4-1 kazandı.

12Mbappe coştu

Mbappe coştu

PSG'de golleri 32., 65. ve 85. dakikalarda Mbappe, 70. dakikada Kean kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise penaltıdan 27. dakikada Messi attı.

13Mbappe, Barcelona ve Başakşehire attı

Mbappe, Barcelona ve Başakşehir'e attı

Attığı 3 golle Barcelona maçına damga vuran Mbappe bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5. golüne ulaştı. Mbappe diğer gollerini ise grup aşamasında Başakşehir'e attı.

14Tarihte 3. futbolcu

Tarihte 3. futbolcu

Mbappe, Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 3. oyuncu oldu.  PSG, Metz'in ardından tam 37 yıl sonra Barcelona'yı İspanya'da yenen ilk Fransız takımı oldu.

15Messi Raulu yakaladı

Messi Raul'u yakaladı

Messi, attığı gol ile 2004'ten 2021'e kadar aralıksız 17 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı ve Raul'ün rekoruna ortak oldu.

16Barcelonadan geçmişte unutulmaz geri dönüş

Barcelona'dan geçmişte unutulmaz geri dönüş

Barcelona-Paris Saint Germain daha önce 2016/2017 sezonunda son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ilk maç Parc Des Princes'te PSG'nin 4-0'lık galibiyeti ile sona ermişti. Camp Nou'da oynanan rövanş mücadelesinde Barcelona ulaşılması güç bir sonuç alarak sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdıran taraf olmuştu.

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