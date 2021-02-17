• 17 Şubat 2021 - 07:11 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Ozan Kabak şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Dünya devi darmadağın oldu...
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig - Liverpool ve Barcelona - PSG maçları oynandı. Türkiye'de tüm gözler Liverpool'da ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak'a döndü. Ozan hem maça damga vurdu hem de tarihe geçti. Barcelona-PSG maçının yıldızı ise hat-trick yapan Mbappe oldu.
• 17 Şubat 2021 - 07:11 • Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig ile Liverpool karşı karşıya geldi. Koronavirüs nedeniyle Macaristan'da Puskas Arena'da oynanan müsabakayı Liverpool 2-0 kazandı ve turun kapısını araladı.
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İlk maçı Leicester'a karşı
Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak olmuştu. İlk maçına Leicester City karşısına çıkan milli futbolcu bekleneni verememişti. Kırmızılar sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.
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Ozan: Kazandığımız için mutluyuz
Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 mağlup eden Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren genç futbolcu, "İkinci yarıda bazı pozisyonlarda birkaç hata yapmış olmamıza rağmen oyunu kontrol eden taraftık. Rakibe karşı iyi baskı uyguladık. Ön alanda iyi baskı kurarak rakibi hataya zorladık. Golleri bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
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Barcelona'dan geçmişte unutulmaz geri dönüş
Barcelona-Paris Saint Germain daha önce 2016/2017 sezonunda son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ilk maç Parc Des Princes'te PSG'nin 4-0'lık galibiyeti ile sona ermişti. Camp Nou'da oynanan rövanş mücadelesinde Barcelona ulaşılması güç bir sonuç alarak sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılmış ve adını çeyrek finale yazdıran taraf olmuştu.
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