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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika haberi | Vedat Muriqi'li Lazio'da deprem! Küme düşme...
• 20 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Vedat Muriqi'li Lazio'da deprem! Küme düşme...

İtalya'da Lazio depremi yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi'nin rekorla transfer olduğu İtalya devi küme düşebilir.

• 20 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
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İtalya'da yaşanan skandal patlak verdi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den rekor bir ücret karşılığında Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi kadrosuna kadar Serie A devi Lazio'da büyük bir kriz yaşanıyor.

2MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede futbolu ağır bir şekilde etkileyen Covid-19 salgınıyla ilgili bomba bir haber gündeme düştü. Amerikan medyasından ESPN'in haberine göre, italya'nın en büyük ve köklü kulüplerinden bir tanesi olan Lazio, koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla oynaması sebebiyle İtalya Federal Mahkemesi'ne sevk edildi.

3KÜME DÜŞEBİLİR

KÜME DÜŞEBİLİR

İtalya Federal Mahkemesi'ne sevk edilen Roma ekibi küme düşebilir. Lazio başkanı Claudio Lotito ve kulüp doktorları Ivo Pulcini ile Fabio Rodia, koronavirüs protokollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılar tarafından ciddi şekilde suçlanıyorlar.

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İtalya Federasyonu'nundan da ciddi iddialar ortaya atıldı. FIGC'ye göre; Lazio kadrodaki pozitif vakalarla ilgili raporları gerektiği şekilde sunmadı.

5VİRÜSLÜ OYUNCU SERİE A MAÇINDA OYNADI MI

VİRÜSLÜ OYUNCU SERİE A MAÇINDA OYNADI MI?

Kulüp ayrıca, asemptomatik bir oyuncuyu da 10 günlük zorunlu karantinaya almadığı gerekçesiyle de suçlanıyor. Kimliği açıklanmayan oyuncunun ayrıca bir Serie A maçında da forma giydiği belirtiliyor.

6LAZİODAN AÇIKLAMA

LAZİO'DAN AÇIKLAMA

Lazio kulüp sözcüsü olan Roberto Rao; "Sporun adaletine inanıyoruz. Bu adalet hakkaniyetli kurumlar içinde sağlanacaktır ve bizim bu tür konulara hiçbir şekilde dahil olmadığımız anlaşılacaktır" dedi.

7PUAN SİLME CEZASI ALMIŞTI

PUAN SİLME CEZASI ALMIŞTI

Kadrosunda Milinkovic-Savic,Luis Alberto, Ciro Immobile, Joaquin Correa ve Vedat Muriqi gibi yıldızları barındıran İtalyan devi daha önce de şike olayları nedeniyle puan silme cezası almıştı. Bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 22 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyorlar.

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