• 20 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Vedat Muriqi'li Lazio'da deprem! Küme düşme...
İtalya'da Lazio depremi yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi'nin rekorla transfer olduğu İtalya devi küme düşebilir.
• 20 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
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İtalya'da yaşanan skandal patlak verdi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den rekor bir ücret karşılığında Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi kadrosuna kadar Serie A devi Lazio'da büyük bir kriz yaşanıyor.
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MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede futbolu ağır bir şekilde etkileyen Covid-19 salgınıyla ilgili bomba bir haber gündeme düştü. Amerikan medyasından ESPN'in haberine göre, italya'nın en büyük ve köklü kulüplerinden bir tanesi olan Lazio, koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla oynaması sebebiyle İtalya Federal Mahkemesi'ne sevk edildi.
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PUAN SİLME CEZASI ALMIŞTI
Kadrosunda Milinkovic-Savic,Luis Alberto, Ciro Immobile, Joaquin Correa ve Vedat Muriqi gibi yıldızları barındıran İtalyan devi daha önce de şike olayları nedeniyle puan silme cezası almıştı. Bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 22 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 7. sırada yer alıyorlar.
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