Son dakika haberi | Vedat Muriqi'li Lazio'da deprem! Küme düşme...

VİRÜSLÜ OYUNCU SERİE A MAÇINDA OYNADI MI? Kulüp ayrıca, asemptomatik bir oyuncuyu da 10 günlük zorunlu karantinaya almadığı gerekçesiyle de suçlanıyor. Kimliği açıklanmayan oyuncunun ayrıca bir Serie A maçında da forma giydiği belirtiliyor.