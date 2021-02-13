• 13 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Fenerbahçe de açıklama yapmıştı! FIFA, VAR için harekete geçti...
Fenerbahçe’nin rahatsızlığını dile getirdiği VAR konusu ile ilgili uluslararası bir hazırlık içerisinde bulunulduğu ortaya çıktı. İşte FIFA'nın o hamlesiyle ilgili gelişmeler...
• 13 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Onur Dinçer - Skorer
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının ardından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak sistemle ilgili çekincelerini ifade etmişti.
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'Güvenilir değil'
Sistemin sorgulanması gerektiği belirtilerek “VAR teknolojisi ile belirlenen ofsayt çizgileri yüzde 100 güvenilir şekilde bir yazılım ile otomatik olarak belirlenmemektedir” denilmişti.
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Yüzlerce farklı örnekten elde edilen verilerin birleştirilmesiyle oluşturulan algoritmanın geliştirilmesi üzerine çalışma yapılıyor. Bu bağlamda bazı teknoloji tedarikçileri, yarı otomatik teknolojinin geliştirilmesi adına devreye girmiş durumda.
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