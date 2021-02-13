Son dakika haberleri - Fenerbahçe de açıklama yapmıştı! FIFA, VAR için harekete geçti...

VAR için çalışma gurubu kuruldu Dünya futbolunun patronu olan FIFA’nın, futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB ile birlikte bir süredir, VAR sistemini daha güvenli hale getirecek bir çalışma içerisinde olduğu ortaya çıktı. Bu amaçla özel bir çalışma grubu kuruldu.