Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberleri - Fenerbahçe de açıklama yapmıştı! FIFA, VAR için harekete geçti...
• 13 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Fenerbahçe de açıklama yapmıştı! FIFA, VAR için harekete geçti...

Fenerbahçe’nin rahatsızlığını dile getirdiği VAR konusu ile ilgili uluslararası bir hazırlık içerisinde bulunulduğu ortaya çıktı. İşte FIFA'nın o hamlesiyle ilgili gelişmeler...

• 13 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
1Onur Dinçer - Skorer
ABONE OL

Onur Dinçer - Skorer

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının ardından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak sistemle ilgili çekincelerini ifade etmişti.

2Güvenilir değil

'Güvenilir değil'

Sistemin sorgulanması gerektiği belirtilerek “VAR teknolojisi ile belirlenen ofsayt çizgileri yüzde 100 güvenilir şekilde bir yazılım ile otomatik olarak belirlenmemektedir” denilmişti.

3VAR için çalışma gurubu kuruldu

VAR için çalışma gurubu kuruldu

Dünya futbolunun patronu olan FIFA’nın, futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB ile birlikte bir süredir, VAR sistemini daha güvenli hale getirecek bir çalışma içerisinde olduğu ortaya çıktı. Bu amaçla özel bir çalışma grubu kuruldu.

4FIFA’ya göre aksaklığın iki sebebi

FIFA’ya göre aksaklığın iki sebebi

VAR sisteminin futbolda adaleti sağlamak adına son derece önemli olduğunu düşünen ve bu yüzden arkasında duran FIFA yetkilileri, sistemin aksaklıklarının zaman içerisinde giderileceğini düşünüyor. FIFA’ya göre VAR sistemindeki mevcut aksaklıkların iki nedeni var:

5Hakemler sisteme yeni alışıyor

Hakemler sisteme yeni alışıyor

Bunlardan birincisi VAR sisteminin yeni uygulamaya geçmiş bir sistem olması ve hakemlerin VAR kullanarak yetişmemiş olmaları…

6Kendilerini geliştirecekler

Kendilerini geliştirecekler

Bu yeni sistemle sadece birkaç yıldır haşır neşir olan hakemlerin de zaman içinde kendisini daha geliştireceği ve VAR sistemini daha iyi kullanmaya başlayacakları düşünülüyor.

7Algoritma ve teknoloji geliştiriliyor

Algoritma ve teknoloji geliştiriliyor

İkinci olarak VAR sisteminin teknolojik altyapısının geliştirilmesi düşünülüyor. VAR tarafından çekilen ofsayt çizgileri gibi konulardaki tartışmaların, bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor.

8

Yüzlerce farklı örnekten elde edilen verilerin birleştirilmesiyle oluşturulan algoritmanın geliştirilmesi üzerine çalışma yapılıyor. Bu bağlamda bazı teknoloji tedarikçileri, yarı otomatik teknolojinin geliştirilmesi adına devreye girmiş durumda.

9

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika haberleri - Fenerbahçe de açıklama yapmıştı! FIFA, VAR için harekete geçti...

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...

Son dakika haberleri - Olay sözler! '7 milyon euroya Harun Tekin'i...'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Samatta krizi! 6 milyon Euro...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet