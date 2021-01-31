Son dakika haberleri | Fenerbahçe - Rizespor maçına damga vurdu! Osayi - Sosa...

Fenerbahçe’nin çok iyi bir golcüye ihtiyacı adeta bağırıyor. Yakıp yıkan, fizik gücüyle dağıtan bir golcüye... Ya çok kısa sürede birini bulacaklar, ya da Samatta ve Thiam gibi golcülere, o bol gollü sezonlarını hatırlatacaklar. Bu santrforlarla, Fenerbahçe yarışı sonuna kadar sürdürebilir mi, açıkçası tartışılır. Rizespor’un iptal edilen golünde kaleci Altay’a faul var mı, sanki var gibi... Zaten pozisyon kalecinin dokunulmazlık alanında, yani kale sahasının içinde... Son dakikalardaki kaleci Gökhan-Osayi arasındaki sert çarpışmada, kırmızı bekleyenler oldu. Bana göre iki oyuncu da birbirine sert geldi ve kırmızı olmazdı.