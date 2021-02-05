Son dakika haberleri - Hakan Ural'dan flaş derbi yorumu! 'Maçın favorisi...'

‘O dönem transfer sınırlamasını bir tek F.Bahçe yaşadı’ O minvalde transferler yaptı. Tüm Türkiye güldü. Herkes güldü ama. Yapmış olduğu transfer maliyetleri beklentilerin çok altında olduğu için risk almış oldu. Nitekim sonuçlar da ona bağlı olarak çok kötü geldi. Fenerbahçe tarihinin akıl almaz sonuçları, küme düşme hattından son dört haftada çıktı Fenerbahçe. Bir sene sonra ısrar etti. Yine o minvalde dalga geçildi. Bir tek Vedat Muriqi'yi almışlardı. Devre arası da bir oyuncu aldırmadılar. Türkiye'de transfer sınırlamasını, bir oyuncu aldırmamaya dahi tek yaşayan kulüp Fenerbahçe'ydi. "Sol beke ihtiyacım var benim" dedi ikinci yarı devre arasında. Türkiye'deki bütün kulüplere "senin limitin var, Fenerbahçe senin yok" dediler. O da döndü dedi ki; "bakın rekabetimiz olsun. Rekabet bizi geliştirir. Eyvallah ama burada bir kulübün önünü keserek veya kendince bir neden yaratıp onun hakkını gasp ederseniz ben de bu yöntemlerin ne şekilde yapıldığını bilmiyor değilim. Yaparım! Ama bu doğru değil."