Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika Haberleri | İngiltere'de Mbaye Diagne patlaması! Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra...
• 08 Şubat 2021 - 20:44 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | İngiltere'de Mbaye Diagne patlaması! Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra...

2. transfer tescil döneminin son günlerinde Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekiplerinden WBA'ya kiralanan forvet Diagne, Ada basınında gündeme gelmeye devam ediyor.

• 08 Şubat 2021 - 20:44 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem saha içi hem de saha dışındaki görüntüsüyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen futbolcu Diagne, İngiltere'de manşetleri süslemeye devam ediyor.

2

Son olarak Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a mağluk olduğu derbide kontroldüz hareketi sonrasında kırmızı kart ile cezalandırılan ve Sarı-Kırmızılı camiada sert eleştirilere maruz kalan oyuncu, West Bromwich Albion formasıyla gösterdiği performansla gündeme gelmeye devam ediyor.

3

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray’dan, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’a kiralanan Mbaye Diagne’nin performansı değerlendirildi.

4

West Bromwich Albion'ın Tottenham Hotspur'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada 1 net gol fırsatından yararlanamayan ve 2 kez de attığı goller ofsayt nedeniyle sayılmayan Senegalli golcü Mbaye Diagne, yerel basın tarafından genel olarak takdir edildi.

5

Tottenham mücadelesine ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Diagne’nin performansı, Birmingham Live ve Express & Star gazetelerinde değerlendirildi.

6

Express & Star gazetesi, "Hugo Lloris'in muhteşem kurtardığı bir kafa vuruşu ve iki kez ofsayta takılan golleri kaydetti.

7

İki pozisyonda da oyunu daha iyi okuyabilirdi. Yine de Diagne'den umut verici bir performans gösterisiydi. Genel olarak, Diagne’nin önümüzdeki dönemde goller atacağı hissediliyor” şeklinde görüşlerini belirtti ve golcü oyuncuya 10 puan üzerinden 6 verdi.

8

Birmingham Live gazetesi ise Senegalli futbolcuya 10 üzerinden 5 puan verirken, “İlk yarıda her şeyini ortaya koyan Diagne, ikinci yarı Pereira oyundan çıkınca tek başına kaldı.

9

Topu kontrol edemedi. Maçın ilk yarısı kafa vuruşuyla altın bir fırsat yakaladı, fakat Lloris bunu engelledi. Ağları iki kez sarsmışken sürekli ofsayta düşmesi moral bozucuydu” ifadelerini kullandı.

10

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son Dakika Haberleri | İngiltere'de Mbaye Diagne patlaması! Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra...

Son dakika- Süper bilgisayar, Süper Lig şampiyonunu belirledi! Küme düşen takım şok etti...

Son dakika haberi | Serhat Akın bombaladı! 'Fenerbahçe'nin oyuncusu değil...'

Son dakika haberleri: Galatasaray transfer için yeniden düğmeye bastı! Muslera, Donk, Belhanda ve Feghouli...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet