• 08 Şubat 2021 - 20:44 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | İngiltere'de Mbaye Diagne patlaması! Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra...
2. transfer tescil döneminin son günlerinde Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekiplerinden WBA'ya kiralanan forvet Diagne, Ada basınında gündeme gelmeye devam ediyor.
• 08 Şubat 2021 - 20:44 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem saha içi hem de saha dışındaki görüntüsüyle sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen futbolcu Diagne, İngiltere'de manşetleri süslemeye devam ediyor.
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Son olarak Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a mağluk olduğu derbide kontroldüz hareketi sonrasında kırmızı kart ile cezalandırılan ve Sarı-Kırmızılı camiada sert eleştirilere maruz kalan oyuncu, West Bromwich Albion formasıyla gösterdiği performansla gündeme gelmeye devam ediyor.
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