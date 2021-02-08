Son Dakika Haberleri | İngiltere'de Mbaye Diagne patlaması! Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra...

İki pozisyonda da oyunu daha iyi okuyabilirdi. Yine de Diagne'den umut verici bir performans gösterisiydi. Genel olarak, Diagne’nin önümüzdeki dönemde goller atacağı hissediliyor” şeklinde görüşlerini belirtti ve golcü oyuncuya 10 puan üzerinden 6 verdi.