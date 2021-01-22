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• 22 Ocak 2021 - 14:39 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Dün gece ilk kez...

Dün akşam İtalya Kupası son 16 turunda Lazio evinde Parma'yı Muriqi'nin son dakikada attığı golle devirdi ve çeyrek finale yükseldi. Bu gol sonrası İtalya'da Muriqi gündem oldu.

• 22 Ocak 2021 - 14:39 • Son Güncelleme:
1Skorer Dış Haberler
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Skorer Dış Haberler

Vedat Muriqi'nin son dakikada attığı kafa topu önce direğe sonra kaleci Colombi'ye çarparak ağlara gitti ve Lazio maçı 2-1 kazandı.

2ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Lazio bu sonuçla tur atladı. Öte yandan Muriqi'nin bir şutu da direkten döndü.

3INZAGHIDEN MURIQI YORUMU

INZAGHI'DEN MURIQI YORUMU

Teknik direktör Inzaghi de Muriqi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

4COVID VE SAKATLIK ATLATTI

'COVID VE SAKATLIK ATLATTI'

Inzaghi maçtan sonra; 'Muriqi'nin bizimle sezona başlamadığını hatırlamak gerek. Daha sonra ise Covid atlattı, ardından da milli takımda sakatlık yaşadı.'

5ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

'ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

'Bunlardan ötürü kondisyonu geçirdi ama antrenmanlarda çok çalışıyor ve elinden gelenin en iyisini yapıp fit hale gelmeye çalışıyor.'

6GERÇEK BİR FORVET

'GERÇEK BİR FORVET'

'Direğe çarpan topta şanssızdı fakat daha sonra gerçek bir merkez forvet golü attı.' dedi.

7GÜNDEM OLDU

GÜNDEM OLDU

Muriqi'nin bu performansı sonra İtalyan gazeteleri Kosovalı yıldızı manşete taşıdı. İşte o manşetler ve yapılan yorumlar;

8MUTLULUK

'MUTLULUK'

'Muriqi mutluluğu, Lazio tur atladı'

991DE TUR

'91'DE TUR'

'Lazio 91'de turladı'

10MURİQİLİ MANŞET

MURİQİ'Lİ MANŞET

'Dakika 90'da ileri'

11

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