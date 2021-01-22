Son dakika haberleri - İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Dün gece ilk kez...

Vedat Muriqi'nin son dakikada attığı kafa topu önce direğe sonra kaleci Colombi'ye çarparak ağlara gitti ve Lazio maçı 2-1 kazandı. Lazio bu sonuçla tur atladı. Öte yandan Muriqi'nin bir şutu da direkten döndü. Teknik direktör Inzaghi de Muriqi'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Inzaghi maçtan sonra; 'Muriqi'nin bizimle sezona başlamadığını hatırlamak gerek. Daha sonra ise Covid atlattı, ardından da milli takımda sakatlık yaşadı.' 'Bunlardan ötürü kondisyonu geçirdi ama antrenmanlarda çok çalışıyor ve elinden gelenin en iyisini yapıp fit hale gelmeye çalışıyor.' 'Direğe çarpan topta şanssızdı fakat daha sonra gerçek bir merkez forvet golü attı.' dedi. Muriqi'nin bu performansı sonra İtalyan gazeteleri Kosovalı yıldızı manşete taşıdı. İşte o manşetler ve yapılan yorumlar; 'Muriqi mutluluğu, Lazio tur atladı' 'Lazio 91'de turladı' 'Dakika 90'da ileri' 250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!