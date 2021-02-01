Son dakika haberleri - Beşiktaş - Trabzonspor maçından sonra patladı! 'Siz uyumaya devam! 10 kişi...'

'Nwakaeme, çilingir gibi mübarek!' Peki, Beşiktaş’ı bu kadar aktif kılan ne idi? Elbette Trabzonspor’un takım savunmasından verdiği tavizler. Orta alanda Baker ve Flavio’nun geri dönüşlerdeki ağırlığı, yükü tamamen Berat’ın omuzlarına verdi. Doğal olarak, iki savunma beki Serkan ve Marlon da rakipleri karşılarken zorlandı. Uğurcan’ın Abubakar’ın kafa vuruşunda yapacağı bir şey yoktu. Tıpkı kaleci Ersin’in Nwakaeme’nin şutunda topun bilardo masasındaki gibi önce Vida, sonra Montero’ya çarparak ağlara gidişindeki çaresizliği gibi.İki takımda da sonuca her an etki edebilecek yetenekte çok sayıda oyuncu varsa ve futbolu güzelleştirmek adına bunları kullanma niyetlerini ortaya kullanıyorlar ise, masaya lezzetli bir sunum geliyor. Burada izleyeni mutlu edecek olan sihirli dokunuşların dozu.Trabzonspor’un mutfağı bu anlamda zengin. Şef de Nwakaeme gibi bir usta. Çilingir gibi mübarek. Yoktan var etmeyi bilmesi fark yaratıyor. Trabzonspor’un ikinci golünde sihirbazlığını gösterip, korner için ceza alanına gelen Hugo’ya bu imkanı sunması gibi. Sevinç ve hüzün bir arada yaşandı. O son vuruş Trabzonspor’un yüzünü güldürdü.Futbol yetenek kadar akıl işidir. Bu da teknik direktörlerin zekasına bağlıdır. Sergen Yalçın’ı hep takdir ettim. Futbol satranç oyunudur. Eşit sayıda taşla başlar, ama on hamle sonrasını kurgularsınız. En çaresiz anlarda panik yapmadan sakin kalmak önemlidir. Dün gece Abdullah Avcı “kalesini” çok anlamlı korudu. Piyonları verdi, fillerini esirgemedi, kalelerini cesurca sürdü, taktiğinden vazgeçmedi.