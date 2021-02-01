• 01 Şubat 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Beşiktaş - Trabzonspor maçından sonra patladı! 'Siz uyumaya devam! 10 kişi...'
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Trabzonspor, 10 kişi kalan Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdığı maçı spor yazarları köşe yazılarında çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
• 01 Şubat 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
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Kartal’ı Avcı vurdu - Bilal Meşe (Miliyet)
Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ayağa kalktı, zirvede söz sahibi olurken, oynadığı futbolla adeta rakiplerine gözdağı veriyordu.Trabzonspor, Abdullah Avcı ile hayat buldu, saha sonuçlarıyla ‘Fırtına’ yeniden esmeye başladı, ‘Yarışta ben de varım’ diyor.Bu tablodan ne çıkar? Elbette futbol çıkar, futbol...Benzetme yerindeyse, top bir o kalede bir bu kalede misali...Üretilenler, net pozisyonlar, kaçanlardan sadece iki gol çıktı ilk yarıda.Sadece futbol çıkmadı, centilmenlik örnekleri de gördük .Örneğin Abdulkadir Parmak sakatlandı çıktı, Baker kenarda bekliyor, Beşiktaş bu avantajı kullanmadı, sırf oyuncu girsin diye topu taca attı, örnek bir davranış bravo.Konuk ekibin en etkili silahı kuşkusuz Nwakaeme’dir... Onu sürekli gözetim altında tutmak zorundasınız, gözden kaçırırsanız, gelir faturayı ağır keser tıpkı dün olduğu gibi!
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'Siz uyumaya devam'
Yine baskılı oynayan, ofansa çok adamla çıkan Beşiktaş, yine kalesinde golü gördü! Dakika 63... Bir adamı yani Nwakaeme’yi on kişi tutamaz mı arkadaş? Ne o oldu o kadar kalabalık arasından topu çıkardı, Vitor Hugo Trabzonspor’u öne geçirdi. Siz uyumaya devam!Kartal, geriye düştükten sonra risk aldı, nitekim önce N’Koudou, ardından Rosier kaleyi yokladılar, Uğurcan’a takıldılar. 77’de Dorukhan’ın kızarmasına karşın Beşiktaş, baskısını sürdürdü, ancak yenilgiden kurtulamadı.Eee bu iş böyledir, ürettiklerinizi atmayı beceremezseniz, sonuca da katlanırsınız. İki golde Ersin’e sakın ola kimse yüklenmesin, tek suçlu savunma ve diğerleridir!Konuk takımın galibiyetinde en büyük faktör kuşkusuz kaleci Uğurcan’ın kurtarışlarıdır.
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'Larin beceremedi'
Temponun yüksek olduğu maçta, ilk yarıda en net pozisyonu konuk takım buldu. Baker topu iyi kovaladı, ancak Ersin’i geçmekte başarılı olamadı. Topa daha fazla sahip olan, daha fazla pozisyon üreten Beşiktaş 29’da Aboubakar’ın kafa golüyle öne geçti. Kartal’ın diğer golcüsü Larin, yakaladığı iki fırsatı gole çevirse, maç bu yarıda koparırdı, beceremedi!Bilardo oynayanlar bilirler, sayı almanın çeşitli varyasyonları vardır! 44’te hani kontrol edilmesi gereken adam var, Nwakaeme... Çok teknik, öyle ki adamın içinden geçiyor, soldan indi, sert vurdu, top önce Vida’ya sonra Montero’ya çarpıp filelere gitti!
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Şapkayı Uğurcan’a taktım! - Cemal Ersen (Milliyet)
Ligin ilk yarısında kendisiyle aynı kategoride gösterilen rakiplerinden; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan puan alamamış bir Trabzonspor’dan söz ediyoruz. Bunun psikolojik etkilerini görmezden gelmek mümkün değil. Sezona kendi evinde Beşiktaş yenilgisiyle başladığı o günden bu yana bordo-mavili takımın büyük bir değişim ve gelişim gösterdiği gerçeğini görmek gerek. Üç gün önce kazanılan Süper Kupa’nın motivasyonu da cabası.Lakin son 9 haftada sadece 2 puan yitirmiş bir rakiple karşılaşıyorsanız, kazanmak için ekstra çaba göstermeniz gerekiyor. Kötü gidiş yoktur, kötü gidişe ‘dur’ demek vardır. Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın öğrencileri sezonun nazar boncuğunu yakasına taktı.Öncelikle skordan bağımsız şunu söylemeliyim; son yıllarda izlediğim en keyifli, heyecanlı, coşkulu, aksiyonlu, yani en “maç gibi maç”tı. 27 dakika faul düdüğü çalmadı. Gözümüzün pası silindi. Tabii her iki takımın da futbol oynama isteği ve pozitif düşüncesi katkı sağladı bu tabloya. Trabzonspor’u geriye düşmesine karşın ayakta tutan ve üç puanı getiren faktör kuşkusuz kaleci Uğurcan idi. Maçın öyküsünü yazacak kurtarışlarıyla takımını zafere taşıyan oyuncu oldu. Biz gazeteciler yıldız konusunda cimri davranırız. Hakkımı kullanıyorum, hiç on üzerinden on vermemiştim. On numara Uğurcan’a. O “değerli” şapkayı hak etti!
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'Nwakaeme, çilingir gibi mübarek!'
Peki, Beşiktaş’ı bu kadar aktif kılan ne idi? Elbette Trabzonspor’un takım savunmasından verdiği tavizler. Orta alanda Baker ve Flavio’nun geri dönüşlerdeki ağırlığı, yükü tamamen Berat’ın omuzlarına verdi. Doğal olarak, iki savunma beki Serkan ve Marlon da rakipleri karşılarken zorlandı. Uğurcan’ın Abubakar’ın kafa vuruşunda yapacağı bir şey yoktu. Tıpkı kaleci Ersin’in Nwakaeme’nin şutunda topun bilardo masasındaki gibi önce Vida, sonra Montero’ya çarparak ağlara gidişindeki çaresizliği gibi.İki takımda da sonuca her an etki edebilecek yetenekte çok sayıda oyuncu varsa ve futbolu güzelleştirmek adına bunları kullanma niyetlerini ortaya kullanıyorlar ise, masaya lezzetli bir sunum geliyor. Burada izleyeni mutlu edecek olan sihirli dokunuşların dozu.Trabzonspor’un mutfağı bu anlamda zengin. Şef de Nwakaeme gibi bir usta. Çilingir gibi mübarek. Yoktan var etmeyi bilmesi fark yaratıyor. Trabzonspor’un ikinci golünde sihirbazlığını gösterip, korner için ceza alanına gelen Hugo’ya bu imkanı sunması gibi. Sevinç ve hüzün bir arada yaşandı. O son vuruş Trabzonspor’un yüzünü güldürdü.Futbol yetenek kadar akıl işidir. Bu da teknik direktörlerin zekasına bağlıdır. Sergen Yalçın’ı hep takdir ettim. Futbol satranç oyunudur. Eşit sayıda taşla başlar, ama on hamle sonrasını kurgularsınız. En çaresiz anlarda panik yapmadan sakin kalmak önemlidir. Dün gece Abdullah Avcı “kalesini” çok anlamlı korudu. Piyonları verdi, fillerini esirgemedi, kalelerini cesurca sürdü, taktiğinden vazgeçmedi.
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'Av olma, Avcı ol!'
Zor oyun satranç. Futbol üzerinden yorumlamak, bazılarını rahatsız edebilir. Abdullah Avcı’nın felsefesini anlamak için, bu tahtada yer alan her figürün eşit değerde olmasını bilmek gerek. Avcı bir “usta.” Hamleleri o denli anlamlı.Ben geldiği günden beri Abdullah Avcı’nın Türk futboluna değer kattığına inanıyorum. Karadeniz ekibinin Beşiktaş’tan rövanşı alması kadar kıymetli olan, dayanışan, savaşan ve yarışan bir ekip unvanı alması.Ben geldiği günden beri Abdullah Avcı’nın Türk futboluna değer kattığına inanıyorum. Karadeniz ekibinin Beşiktaş’tan rövanşı alması kadar kıymetli olan, dayanışan, savaşan ve yarışan bir ekip unvanı alması.Trabzonspor’a güvenmek için bir gerekçesi var taraftarın. Yüksek sesle söyleyebilir rahatça; “Av olma, Avcı ol!” mesajını paylaşabilmeli.Son söz; oyuncular iyi niyetli olunca hakeme de fazla söz düşmüyor. Futbolun böylesini seviyorum.
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İstanbul’da fırtına! - Aksal Yavuz (Milliyet)
Trabzonspor’da moraller yerinde, takımdaşlık zirvede, hafta içi Süper Kupa’yı iki gün önce de Bakasetas’ı aldılar. O anlamda Avcı, her türlü övgüyü hak ediyor. Zira Newton’la fiziksel ve mental olarak dip yapan takımı toparlamak, ayağa kaldırmak, onca puanı toplamak, Süper Kupa’yı almak kolay iş değil.Maça gelince; sahaya sadece futbol oynamak için çıkan iki takım oyuncularını tebrik etmek, alkışlamak gerekir. Düşünün; oynamaya odaklanan oyuncular ilk 27 dakika faul dahi yapmadılar. Bu bir rekor olabilir.Keyif veren, yüksek tempoda oynanan karşılaşmada Baker ile ilk pozisyona giren taraf Trabzonspor’du. Baker, topun altına girip son vuruşu yapabilse, Trabzonspor önde başlayacaktı. Baker’in 17. dakikada yapamadığını, 28’de Aboubakar gerçekleştirdi.
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'Beşiktaş başladı, fırtına bitirdi!'
Siyah-beyazlı takım ilk yarıda ikiyi, üçü de bulabilirdi. Mensah ve Ların’in kaleyi bulan şutlarına kaptan Uğurcan, izin vermedi. (Kaptan maç boyu inanılmaz kurtarışlara imza attı.)İlk yarı biterken Nwakaeme’nin vuruşunda, meşin yuvarlağın Vida ve Montero’ya çarpıp gol olması, heyecan kasırgası ve yüksek temponun ikinci yarıda da devam edeceğinin en büyük işaretiydi.Fırtına, 63’te Nwakaeme ile daha sert esmeye başladı hem de ne esme, dar alanda neler yaptı Nwakaeme, noktayı da Hugo koydu.Dün gece Avcı’nın öğrencileri, sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı, iyi mücadele ettiler. Yüksek temponun, heyecanın tavan yaptığı maça Beşiktaş başladı, fırtına bitirdi!Gerçi karşılaşma öncesi meteoroloji, akşam saatlerinde İstanbul’da fırtına olacağı duyurusunu yapmıştı!
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Beşiktaş savruldu - Attila Gökçe (Milliyet)
Dünkü maç Abdülkadir (Dk.3) ve Rıdvan’ın (Dk.14) beklenmedik sakatlıklarla oyundan çıkmalarına neden olan erken talihsizliklerle başladı. Sonrasında oyuna giren N’Sakala’nın adrese teslim ortasında (artık buna asist demek gerekiyor) Aboubakar’ın sert kafa vuruşuyla Beşiktaş’ın golünü izledik. Bu vuruşta ters ayakta yakalanan Trabzonspor kalecisi Uğurcan da topa parmak uçlarıyla dokundu ama, golü önleyemedi. Bunun adı şanssızlık.. Rıdvan’a üzülen Beşiktaş’ın oyuna sonradan giren N’Sakala katkısıyla golü bulması da şans!Peki, Nwakaeme’nin şutunda topun önce Vida’ya sonra da Montero’nun göğsüne çarparak yerde yatan Ersin’in çaresizliğinde Beşiktaş kalesine beraberlik golü olarak girmesine ne demeli? İkisi bir arada…Trabzonspor şanslı, Beşiktaş şanssız!Büyük maçta tempo vardı. Koşu vardı. Yaratıcı paslar ve pozisyonlar vardı. Oyunun kontrolünde en iyi ilkenin hücumda kalmak olduğunu gösterdi iki takım da. Top rakipte iken geri kazanmanın çabasını sergilediler. Ev sahibi de konuk da örnek takım oyunu oynadılar.
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'Beraberliği bozmak isterken disiplini kaybetti'
Beşiktaş, evet, topun sahibiydi (64/36). Kanatlarda Ghezzal ve Larin’le (ilaveten N’Sakala ile) sürekli gol pozisyonuna giriyordu. Larin, Aboubakar, Mensah sürekli ceza alanına dalıyordu. Ama Trabzonspor da hücumcu bir karakter sergiledi dün. Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny de “saldırı üçlüsü” olarak maça renk ve denge getirdiler. Sonra da galibiyete uzandılar.Beşiktaş’ta Josef, Trabzonspor’da Berat, çabuklukları ve oyunu savunmadan hücuma dönüştürmeleriyle göz doldurdular. Berat’ın 62’de yerini Bakasetas’a vermesi, Abdullah Hoca’nın beklenen hücum hamlesiydi. Nitekim bu hamle ile Trabzonspor hücumda daha çok görünmeye başladı. 63’te Vitor Hugo ile golü bulması, hamlenin erken sonucuydu.Beşiktaş beraberliği kendi lehine bozmak isterken önemli bir unsurunu kaybetti: Disiplin. Herkes kafasına göre oynamaya başladı. Hücum inisiyatifini ele geçiriyor, ancak pas üstüne pas yaparak Trabzonspor savunmasının set oluşturmasına yardımcı (!) oluyorlardı. Sergen Yalçın’ın N’Koudou, Dorukhan hamleleri beklenen sonucu sağlamadı. Açıkçası, Ljajic’i oyuna almakta da (Dk.74) gecikti Sergen Hoca. İkinci yarıya Ljajic’le başlasa belki daha iyi bir hamle yapmış olacaktı.
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'Günün kahramanı Uğurcan'
Her şeye rağmen Beşiktaş maçı kurtarmak için olağanüstü çaba gösterdi. Dorukhan’ın kırmızı kart görmesi de talihsizlikti.Günün kahramanı yok mu? Elbette var: Trabzonspor kalecisi Uğurcan… O kadar dikkatli, yay gibi esnek ve o kadar da şanslıydı ki, alkışları almayı da galibiyeti korumayı da becerdi! Bravo çocuk… Bravo Avcı Hoca, bravo Trabzonspor!Beşiktaş’a dönersek. Maçla birlikte liderliği de kaybettiler. Ama daha çok maç var. Bekleyelim.
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Önce Nwakaeme sonra Uğurcan - Mehmet Demirkol (Fanatik)
Trabzon’da Nwakaeme, herkesten farklıydı ve ayağından top almak imkansızdı. Yüzde 90, maçın kahramanıydı. 2-1’den sonra Beşiktaş baskısına duvar ören bölümün kahramanı da yüzde 100 Uğurcan’dı .Nwakaeme sahadaki herkesten farklıydı. İstediği her şeyi istediği gibi yapabildi. Ayağından top almak dün imkansızdı sanki. Ona karşı yapılan her müdahale girişiminde hemen kılıcını kullanan bir matador gibi sakin ve beceriliydi. Karşısına dikilen bütün rakiplerini hayattan küstürecek bir parıltıda oynadı. Dün zaten çok yüksek olan standardını başka bir seviyeye çıkardı. Maçın kahramanı %90 O. 2-1’den sonra Beşiktaş baskı kurduğunda duvarı ören Uğurcan ’a da hakkını vermek lazım tabii. O bölümün %100 kahramanı da O.
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İstediği bir sahneydi
Maçın başında sakatlanan Parmak’ın oyundan çıkmasıyla ne kadar ilintili bilinmez ama bu iki hocanın takımlarının bu kadar orta sahayı by-pas eden bir oyun oynamaları normalde beklenmez. Maçın başında 15 dakika süren Beşiktaş baskısını Trabzonspor kırana kadar durum farklıydı. Ama sonra özellikle Berat’ın doğru paslarla oyunu açışıyla Beşiktaş’ta takım boyu hiç olmadığı kadar uzadı. Bu Nwakaeme’nin tam da istediği bir sahneydi ve gerçek anlamda tek kişilik bir gösteri sergiledi.
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Eksikliği hissedildi
Berat’ın oyundan çıkıp Bakasetas’ın girişi sonrası gol geldi. Sonrasında Beşiktaş öne çıkınca Berat’ın eksikliği hissedildi. Bakasetas-Berat ikilisi sahada olsa muhtemelen özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra bu kadar baskı yemeyebilirlerdi. Ne doğru düzgün kontra yapabildiler ne de paslaşıp baskıyı kırabildiler. Ancak Uğurcan tek başına bir takımdı. Oyuncu performanslarıyla galibiyeti hak ettiler.
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İki büyücü ve zafer - Ali Ece (Fanatik)
Bu hafta ligde oynanan diğer maçların ortalamasının üstünde kalitede bir maç izledik. İki takım ilk 45’te toplamda 23 kez rakip ceza alanında topla buluştular. Uğurcan ve Ersin’in üstün kalecilik maharetleri olmasa çok daha gollü bir devre olabilirdi. Uğurcan zaten birkaç sezondur ligde kendi yaş grubunun en iyi Türk kalecisi. Ersin’in forma şansı bulmasının üzerinden henüz 1 yıl bile geçmeden adının Uğurcan ile aynı cümlede geçmesi bile ne kadar geliştiğinin en önemli göstergesi. Devre sonunda Trabzonspor’un skoru 1-1’e getirdiği golde Ersin’in yapabileceği hiçbir şey yoktu çünkü daha önce buna benzer bir kendi kalesine “tiki taka” golüne şahit olmadık!
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Atiba eksik kalınca
Belki de ilk yarıda Nwakaeme merkezli Trabzonspor geçişlerine farklı bir önlem almak gerekiyordu ya da ilk kez Atiba yıllardır kendi standardının altında bir performans sergilediği için de Beşiktaş yediği gol dışında da rakibe ekstra pozisyonlar verdi. Aboubakar’ın gol olan kafası, Rosier’nin sağdan sol direk dibindeki Larin’e attığı yerden pas, Mensah’ın dripling üstü plasesi zaten Beşiktaş’ı liderliğe taşıyan kolektif hücum gücünün numuneleriydi. 2. yarıda da Beşiktaş 11 kişi oynarken de 10 kişi kalınca da birçok pozisyon üretti ancak Uğurcan öyle kudretli bir kalecilik performansı sergiledi ki Siyah-Beyazlı oyuncular kaleye krampon yerine mancınıkla şut çekse yine kurtarabilirdi!
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Avcı toparladı ama...
Uğurcan’ın eldivenleriyle sergilediği büyüleyiciliği kramponla sergileyen ise paslaşılarak kullanılan korner sonrası Aboubakar’a Cruyff dönüşü ile çalım atan Nwakaeme oldu! Abdullah Avcı, Trabzonspor’u iyi toparladı lakin dün gece tutanı ve çalım büyücüsünün ekstra farkıyla da 3 puanı aldı!
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Kırmızı kart doğru! - Deniz Çoban (Fanatik)
Halil Umut Meler tek kritik kararını 77. dakikada verdi, onda da yanılmadı. Dorukhan’ın rakibine yapmış olduğu yaralayıcı hamleyi iyi yakaladı ve kırmızı kartını doğru şekilde çıkarttı. Genel yönetimindeki başarısına gölge düşürecek herhangi bir hata yapmadı.Dün akşam oynanan karşılaşma sırasında hakemler beklenenden daha rahat bir maçla karşılaştılar. Oyuncular iyi niyetliydi ve futbol oynama düşüncesindeydiler. Hakeme ve rakibe saygılı davrandılar. Böylesine rahat geçen ve çok fazla kritik pozisyonun yaşanmadığı maçta hakemler 90 dakika boyunca dikkatliydiler ve konsantrasyonlarını kaybetmediler. Halil Umut Meler tek kritik kararını 77. dakikada verdi, onda da yanılmadı. Dorukhan’ın rakibine yapmış olduğu yaralayıcı hamleyi iyi yakaladı ve kırmızı kartını doğru şekilde çıkarttı.
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Penaltı yok
37’de Rosier’e çıkarttığı sarı kart doğruydu, kırmızı gösterilecek bir pozisyon değildi. 39’da Trabzonspor, N’Sakala-Ekuban mücadelesinde penaltı bekledi. Pozisyonda N’Sakala’nın rakibine penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yoktu. Devam kararı doğruydu. Sonrasında Ekuban’a itirazdan çıkan sarı kart da doğruydu.Sona doğru cimrileştiTrabzonsporlu Serkan’ın 59, 80 ve 87’deki arka arkaya yaptığı ihlallerde Serkan’a bir sarı kart gerekirdi. Son dakikalarda yaşanan gerginlikte hakem sarı kartlarında biraz cimri davrandı diyebiliriz. Bu iki husus hakemin maçtaki göz ardı edilebilecek ender eksiklikleriydi. Genel yönetimindeki başarısına gölge düşürecek konular değildi.
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Kalecilerin farkı - Ali Gültiken (Sabah)
Sezonun en güzel maçlarından birini izledik. İzleyenler de oynayanlar da keyif aldı. Bir maçta kaleciler bu kadar ön plana çıkıyorsa bu kadar güzel kurtarışlar oluyorsa bu maçta bol pozisyon var demektir. Bol pozisyonlu maçlar her zaman içinde tempo barındırır. Dün akşam iki takım da oynamak istedi. Çok katı savunma yapmak yerine bir an önce rakip kaleye gitmeyi düşündü. Trabzonspor'da Uğurcan, Beşiktaş'ta Ersin kurtardıkları pozisyonlarla takımlarını maçın içerisinde tuttu. Beşiktaş'ın Trabzon'a oranla çok daha fazla pozisyon yakaladığını da söyleyebiliriz. Bu pozisyonlar karşısında bir kaleci nasıl takımını maçta tutar Uğurcan'la bunlara şahit olduk.
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'Kaderi değiştirdi'
Maçın bir diğer önemli oyuncusu da Nwakaeme. Kaderi değiştirdi. Trabzonspor'un onun üzerinden oynadığı oyunlarda beklentilerin hepsine cevap verdi. Bu tip maçlar her ne kadar taktik, disiplin ve sistem üzerinden okunsa da maçın içerisinde öne çıkan oyuncular skoru belirler. Beşiktaş'ta Aboubakar yine çok zorladı. Her pozisyonun başında, içinde, bitiminde onu yine gördük. Oyun iki takım adına da genelde kanat oyunları üzerinden oynanmaya çalıştı… Trabzonspor, Ekuban ve Nwakaeme ile istediğini daha çok alan taraf oldu. Beşiktaş, N'Koudou'nun girmesinden sonra biraz daha kanatta düşündüklerini yapabildi. Kulübe olarak baktığımızda Beşiktaş, Trabzon'a oranla daha fazla alternatife sahip.Özellikle orta alan içindeki oyuncuları biraz daha erken değiştirebilirdi. Ama oyunun genelinde topa daha fazla sahip olmasının ve her an düşündüğünü yapabileceği hissi bunları biraz geciktirdi. Bu gecikmeleri de Trabzonspor avantaja çevirdi.
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Halil Umut Meler mükemmel yönetti - Ahmet Çakar (Sabah)
Hemen hemen her kararı doğru. İlk yarıda Ekuban’ın penaltı beklediği pozisyonda ‘devam’ kararı da yerindeDün gece itibariyle lig korkunç bir sıkışıklıkla yeniden başladı. Beşiktaş kaybedince hem o önemli çıkışı bitti hem de ligin tepesi puan olarak daraldı. Önce şunu söyleyelim; dün gece Trabzonspor kazanmışsa futbol IQ'su çok yüksek bir adam olan Nwakaeme adlı büyük oyuncusuna dua etsin. Adeta tek başına oynadı, iki gol de onun.Aslında Beşiktaş oyuna çok iyi başladı.Her iki taraf da orta sahayı boş bırakınca top bir orada bir burada derken N'Sakala soldan getirdi, Türkiye'nin en iyi santrforu Aboubakar da kafayla Beşiktaş'ı öne geçirdi.İşte bu dakikadan sonra sahneye Nwakaeme çıktı. Geldi, çekti, çevirdi, araya oynadı ve devre biterken de onun şutu iki oyuncuya çarpınca kendi kalesine gol olarak Montero'ya yazıldı.
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'Her kararı doğru'
İkinci yarı yine oyun dengedeyken bu sefer aynı Nwakaeme sihirbazlığa soyundu.Ceza alanı içinde aut çizgisinin hemen üzerinde ne yaptı yaptı, iki Beşiktaşlı arasından topukla sıyrıldı, Hugo da Trabzonspor'u öne geçirdi. Bunun üzerine bir de ilerleyen dakikalarda Dorukhan Toköz kırmızı kart görünce Trabzonspor bütün avantajı aldı.Aslında bütün bunlara rağmen son saniyede Beşiktaş beraberliği kurtarabilirdi ki bu sefer de Türkiye'nin en iyi kalecisi Uğurcan Çakır sahneye çıkıp galibiyeti perçinledi.Sonuçta ligin ikinci yarısıyla birlikte özellikle 3 büyük açısından lig yeni başlıyor, dördüncü büyük Trabzonspor da ufak ufak yukarı tırmanıyor. Hakem Halil Umut Meler, tek kelimeyle mükemmeldi. Hemen hemen her kararı doğru. İlk yarıda Ekuban'ın penaltı beklediği pozisyonda 'devam' kararı doğru, Dorukhan'a gösterilen kırmızı kart da tartışmasız.
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Uğurcan'ın zaferi - Fatih Doğan (Sabah)
Beşiktaş-Trabzonspor maçı Süper Lig'de görülmemiş bir olayla başladı. İlk 27 dakika boyunca hakem Halil Umut Meler faul düdüğü çalmadı. Kesintisiz oyun, kaliteyi artırdı. Ancak bu durum diğer açıdan Josef, Atiba ve Mensah'la temaslı oyuna daha müsait olan Beşiktaş yerine Trabzonspor'a avantaj sağladı. Düşük tempo ve temassız oyun, misafir takımın planına yağ sürdü.Abdulkadir Parmak ve Rıdvan'ın erken sakatlanıp çıkması iki takımı da etkilese de Aboubakar'ın golü Beşiktaş'a istediği fırsatı verdi. Ancak bilardo topu gibi Vida-Montero-Ersin'e çarparak filelere giden Nwakaeme'nin beraberlik golü, bordo-mavili takımın hem görüntüsünü hem de bahtını değiştirdi.Takıma bir öz güven geldi. 1-1 biten ilk yarıda gol sayısının artmasını kaleciler engelledi. Özellikle kaptan Uğurcan hem ilk yarı hem ikinci devre birbirinden kritik 4 kurtarışıyla Beşiktaş'ın gol iştahına duvar ördü. Gemisini zafere ulaştıran kaptan oldu. İlk 60 dakika istediğini alan Avcı, 62'de defansif Berat'ı çıkarıp Bakasetas'ı oyuna alarak hamlesini yaptı.
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'Müthiş gece'
Golü hemen 1 dakika sonra karambolde Nwakaeme'nin çıkardığı topta Hugo ile almayı sanırım Avcı da beklemiyordu.Trabzon'un kalan bölümde 2-1 önde oynaması ve tempoyu düşürme gayretleri Beşiktaş'ın oyun ve baskı anlamında yükselmesini de sağladı. Sergen Yalçın'ın Ghezzal ve Mensah'ın yerine N'Koudou ve Dorukhan'ı alması doğru hamleydi.Ancak Atiba'yı da düşünebilirdi.Dorukhan'ın haklı kırmızısına rağmen Beşiktaş'ın baskısı düşmedi. Ancak Uğurcan'ın kurtarışları Trabzon'un zaferini getirdi. Beşiktaş'ın domine ettiği ancak Trabzon'un kazandığı gecede iki takım da müthiş futbol gecesine imza attı.
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Onu klasik müzikle izleyin - İskender Günen (Sabah)
Abdulkadir Parmak'ın sakatlanmasının ardından oyuncu tercihi orta alanda problem oluşturdu. Flavio, Baker ve Berat ile oluşan bir orta saha meydana geldi. Kendi alanında maçı kabul eden bir oyun anlayışıyla çıkan bir Trabzonspor vardı. Abdullah Avcı'nın bu maçta oynatmak istediği sistem son derece doğruydu. Çünkü Baker oyuna girdikten sonra, üçlenen orta alan kurgusuyla Beşiktaş'ın en büyük zaaflarından birisi olan savunmasının arkasına atılan ataklar gelişti. İlk yarıda Djaniny'nin getirdiği topta Baker kaleciyle karşı karşıya golü atsa daha farklı bir süreç ortaya çıkabilirdi. Berat ve Baker, haftalardır yapılan maçlardan dolayı yorgunluğun vermiş olduğu etkiyle pas hatası fazla olan iki isimdi. Bu yüzden ortada üstünlüğü ele alan taraf da Beşiktaş oldu.
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'Herkes takdir etmeli'
İlk devre yenilen gol, Serkan'ın yetersizliğinden kaynaklı. 1-0'dan sonra Beşiktaş'ın yakaladığı 2-3 gol pozisyonunda ise Uğurcan'ın mükemmel kurtarışları var. Orta alandaki yetersizliğe rağmen Nwakaeme, Djaniny ve Ekuban'ın top saklama becerisiyle gelen golle Trabzonspor öne geçti. Bu sonuç Trabzonspor için çok önemli. Ama konuşulması gereken bir isim var ki o da Anthony Nwakaeme. Klasik müzikle izlerken top Nwakaeme'nin ayağına geldiğinde bizi başka yerlere sürüklüyor.Trabzonspor'un her atağında var olan ve de ikinci golden önce bireysel yeteneğiyle attığı gol, herhalde herkes tarafından takdir edilmeli diye düşünüyorum.
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Oyun disiplini... - Erman Özgür (Fanatik)
Futbol oynamaya odaklı, tempolu, dikine pası fırsatı bulur bulmaz yapan iki takımın maçına Beşiktaş'a nazaran iyi başlayan Trabzonspor'da Baker'ın Djaniny'nin pasında Ersin'i geçemeyişi ilk bölümün en önemli anıydı. Kalabalık savunmaya karşı pozisyon bulmakta zorlanmayan Beşiktaş Nsakala-Larin organizasyonunu nefis bitiren Aboubakar ile öne geçti. Djaniny, Mensah ve Larin'in denemeleri gol getirmezken oyuna Nwakaeme ağırlığını koydu. Adam eksilterek getirdiği pozisyonlardan birinde biraz da şansının yardımı ile golü buldu. 2.yarının başında sağ kenarda Ghezzal-Rosier etkinliğine rağmen Beşiktaş sadece kornerden Atiba ile fırsat bulabildi. Sonra maçın belirleyicisi Nwakaeme sahneye çıktı. Ceza sahası içinde kornerden aldığı topta Hugo'ya servisi yaptı ve Trabzonspor için geri dönüşü ilan etti. Dorukhan'ın atılması, forvet oyuncularının son vuruş konusundaki beceriksizlikleri Beşiktaş'ta mağlubiyetin en önemli detayları oldu. Hafta içi maç oynamasına rağmen Trabzonspor oyun disiplini, Uğurcan ve Nwakaeme performanslarını öne çıkararak İstanbul'dan galibiyetle ayrılmayı başardı.
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Gecenin sorusu
Trabzonspor'da galibiyetin en önemli ayrıntısı neydi ? Abdullah Avcı bu takıma her şeyden önce kazanmanın nasıl bir şey olduğunu, ne demek olduğunu öğretmiş. 3 gün önce kupa finali oynamış bir takım ancak bu kadar direnç gösterebilirdi.Maçın starıTrabzonspor'da sezonun en iyi maçlarından birini oynayan Uğurcan maçın yıldızıydı. Maçın skoru ne olursa olsun Trabzonspor'un direncini taze tutan, maça tutunmasını sağlayan müthiş refleksleri ile Uğurcan oldu.
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