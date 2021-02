Son dakika haberleri - Beşiktaş - Trabzonspor maçından sonra patladı! 'Siz uyumaya devam! 10 kişi...'

Şapkayı Uğurcan’a taktım! - Cemal Ersen (Milliyet) Ligin ilk yarısında kendisiyle aynı kategoride gösterilen rakiplerinden; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan puan alamamış bir Trabzonspor’dan söz ediyoruz. Bunun psikolojik etkilerini görmezden gelmek mümkün değil. Sezona kendi evinde Beşiktaş yenilgisiyle başladığı o günden bu yana bordo-mavili takımın büyük bir değişim ve gelişim gösterdiği gerçeğini görmek gerek. Üç gün önce kazanılan Süper Kupa’nın motivasyonu da cabası.Lakin son 9 haftada sadece 2 puan yitirmiş bir rakiple karşılaşıyorsanız, kazanmak için ekstra çaba göstermeniz gerekiyor. Kötü gidiş yoktur, kötü gidişe ‘dur’ demek vardır. Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın öğrencileri sezonun nazar boncuğunu yakasına taktı.Öncelikle skordan bağımsız şunu söylemeliyim; son yıllarda izlediğim en keyifli, heyecanlı, coşkulu, aksiyonlu, yani en “maç gibi maç”tı. 27 dakika faul düdüğü çalmadı. Gözümüzün pası silindi. Tabii her iki takımın da futbol oynama isteği ve pozitif düşüncesi katkı sağladı bu tabloya. Trabzonspor’u geriye düşmesine karşın ayakta tutan ve üç puanı getiren faktör kuşkusuz kaleci Uğurcan idi. Maçın öyküsünü yazacak kurtarışlarıyla takımını zafere taşıyan oyuncu oldu. Biz gazeteciler yıldız konusunda cimri davranırız. Hakkımı kullanıyorum, hiç on üzerinden on vermemiştim. On numara Uğurcan’a. O “değerli” şapkayı hak etti!