• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan cevap!
Mısır basınının “4 milyon doların üzerinde teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirir” iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan flaş bir cevap geldi.
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
NEVZAT DİNDAR
NEVZAT DİNDAR
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SATIN ALMA OPSİYONU GALATASARAY'DA
Galatasaray devre arasında Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Zamalek'e 1.5 yıl için 2 milyon dolar ödeme yapan Sarı Kırmızılılar, satın alma opsiyonu için Mısır kulübüne 4 milyon dolar ödeyecek.
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ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN CEVAP
Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takıma geldiği dünden itibaren gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Teknik Direktör Fatih Terim’den de tam not alan Mostafa Mohamed'in sözleşmesiyle ilgili noktayı koydu.
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"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"
“Mostafa Mohamed için kimse endişe etmesin. Galatasaray, 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon doları ödediği takdirde bonservisini alıyor. Bu parayı bugün ya da yarın da verebilir ve tüm soru işaretlerine noktayı koyabiliriz. Ancak ortada kafa karışıklığına yol açacak bir durum yok."
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"4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE DE KİMSE ALAMAZ"
"Kiralama bedeli 2 milyon dolar ve kulübümüz UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde hareket ediyor. Zaten bu nedenle kiralama+satın alma opsiyonu şeklinde bir sözleşme yaptık. Bir kulüp gidip Mısır kulübü Zamalek’e 4 milyon dolardan fazla teklif etse de oyuncuyu alamaz."
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