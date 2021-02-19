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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan cevap!
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan cevap!

Mısır basınının “4 milyon doların üzerinde teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirir” iddiasına Abdurrahim Albayrak'tan flaş bir cevap geldi.

• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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1SATIN ALMA OPSİYONU GALATASARAYDA
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SATIN ALMA OPSİYONU GALATASARAY'DA

Galatasaray devre arasında Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı. Zamalek'e 1.5 yıl için 2 milyon dolar ödeme yapan Sarı Kırmızılılar, satın alma opsiyonu için Mısır kulübüne 4 milyon dolar ödeyecek.

2MISIR BASININDAN FLAŞ İDDİA

MISIR BASININDAN FLAŞ İDDİA

Galatasaray'ın 4 milyon Dolar ödeyip satın alma opsiyonu bulunduğu Mostafa Mohamed için Mısır basını geçtiğimiz günlerde olay bir iddiada bulunmuştu.

3BAŞKA BİR TAKIMA SATILABİLİR

'BAŞKA BİR TAKIMA SATILABİLİR'

Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edilmişti.

44 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE...

4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE...

Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak.

5ABDURRAHİM ALBAYRAKTAN CEVAP

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN CEVAP

Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takıma geldiği dünden itibaren gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Teknik Direktör Fatih Terim’den de tam not alan Mostafa Mohamed'in sözleşmesiyle ilgili noktayı koydu.

6SON NOKTAYI KOYDU

SON NOKTAYI KOYDU

Mısır basını tarafından ortaya atılan “4 milyon doların üzerinde bir teklif gelmesi halinde Zamalek bunu değerlendirebilir” iddiasına Milliyet aracılığıyla yanıt veren Albayrak şu ifadeleri kullandı:

7KİMSE ENDİŞE ETMESİN

"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

“Mostafa Mohamed için kimse endişe etmesin. Galatasaray, 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon doları ödediği takdirde bonservisini alıyor. Bu parayı bugün ya da yarın da verebilir ve tüm soru işaretlerine noktayı koyabiliriz. Ancak ortada kafa karışıklığına yol açacak bir durum yok."

84 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE DE KİMSE ALAMAZ

"4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE DE KİMSE ALAMAZ"

"Kiralama bedeli 2 milyon dolar ve kulübümüz UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde hareket ediyor. Zaten bu nedenle kiralama+satın alma opsiyonu şeklinde bir sözleşme yaptık. Bir kulüp gidip Mısır kulübü Zamalek’e 4 milyon dolardan fazla teklif etse de oyuncuyu alamaz."

9HERKES ONU İZLEMEKTEN KEYİF ALIYOR

"HERKES ONU İZLEMEKTEN KEYİF ALIYOR"

Mohamed'in Galatasaray’a çok yakıştığını belirten sarı-kırmızılı idareci, “Mohamed takıma katılalı fazla bir süre olmadı, fakat onu izlemekten herkes büyük keyif alıyor. Sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda karakterli bir sporcu." ifadelerini kullandı.

10UZUN YILLAR SARI KIRMIZILI FORMAYI GİYECEK

"UZUN YILLAR SARI KIRMIZILI FORMAYI GİYECEK"

Mostafa Mohamed'in uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edeceğinin altını çizen Albayrak, "Bu kalitesine rağmen çok uygun rakamlara oynuyor. Kendisi uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyecek. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" diye konuştu.

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