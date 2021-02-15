• 15 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed, Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vurdu ülkesinde olay oldu!
Galatasaray'ın devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed çıktığı 4 karşılaşmada attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atan Mısırlı golcü için ülkesinde çarpıcı yorumlar yapıldı.
• 15 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
Skorer Dış Haberler
Skorer Dış Haberler
1
DAMGA VURDU
Galatasaray'ın Zamalek'ten zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 4. maçında da golle tanıştı. Mohamed, Galatasaray formasıyla ligde 3. golünü kaydetti.
3
KASIMPAŞA MAÇINDA DA SAHNEYE ÇIKTI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a da golünü atan Mostafa Mohamed çıktığı her karşılaşmada golle tanışmıştı. Mısırlı golcü dün Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı son dakikalarda mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydetti ve galibiyette büyük rol oynadı.
5
MISIR'DA MOSTAFA MOHAMED PATLAMASI
Galatasaray kariyerine hızlı giriş yapan Mostafa Mohamed ülkesi Mısır'da da manşetlerden düşmüyor. Golcü oyuncu için ülkesinde 'Dünyanın en iyilerinden' yorumları yapılıyor. İşte detaylar...
6
MIDO: DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ
Mısır futbol tarihinin efsane isimlerinden Mido, elwatannews'de Mohamed için, "Tembel olmaması en dikkat çekici özelliklerinden birisi. Tüm ciddiyetiyle antrenman yaptığını biliyorum ve bence dünyanın en iyi hücumcularından olacak. Galatasaray'da bunu kısa sürede ispatladı ve takımını taşıyor." ifadelerini kullandı.
7
9
11
'G.SARAYLA HARİKA İŞ ÇIKARIYOR'
Filgoal'de yer alan haberde Mostafa Mohamed'in müthiş performansı sonrası Fatih Terim'in oyuncusuna olan güvenini arttığına dikkat çekildi. Haberde Fatih Terim'in sözlerine yer verildi. Terim maç sonunda Mostafa Mohamed için "Çok iyi oynuyor." ifadelerini kullanmıştı.
12
"SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ"
Almasryalyoum'da Mostafa Mohamed için "Sevgililer Günü hediyesi" yorumu yapıldı. Haberde Galatasaray resmi sayfasının Mostafa Mohamed için yapmış olduğu paylaşıma Galatasaraylı taraftarların yaptığı yorumlara yer verildi. Yorumlarda, "Objektif olursak dünyanın en iyisi", "İlk geldiğin şaka yapıyorduk ama adam gerçekten dünyanın en iyi forveti." yer alıyor.
13
15