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• 15 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed, Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vurdu ülkesinde olay oldu!

Galatasaray'ın devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından kadrosuna kattığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed çıktığı 4 karşılaşmada attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atan Mısırlı golcü için ülkesinde çarpıcı yorumlar yapıldı.

• 15 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
Skorer Dış Haberler
Skorer Dış Haberler
1DAMGA VURDU
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DAMGA VURDU

Galatasaray'ın Zamalek'ten zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 4. maçında da golle tanıştı. Mohamed, Galatasaray formasıyla ligde 3. golünü kaydetti.

2TARİHİ GALİBİYETTE ÖNEMLİ ROL OYNADI

TARİHİ GALİBİYETTE ÖNEMLİ ROL OYNADI

İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Mostafa Mohamed penaltıdan golünü atarak Galatasaray kariyerine golle başlamıştı. Mohamed, Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü atarak tarihi galibiyetin mimarı olmuştu.

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KASIMPAŞA MAÇINDA DA SAHNEYE ÇIKTI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a da golünü atan Mostafa Mohamed çıktığı her karşılaşmada golle tanışmıştı. Mısırlı golcü dün Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı son dakikalarda mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydetti ve galibiyette büyük rol oynadı.

4KISA SÜREDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

KISA SÜREDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis’ten sonra (2017) forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu. Golcü oyuncu kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

5MISIRDA MOSTAFA MOHAMED PATLAMASI

MISIR'DA MOSTAFA MOHAMED PATLAMASI

Galatasaray kariyerine hızlı giriş yapan Mostafa Mohamed ülkesi Mısır'da da manşetlerden düşmüyor. Golcü oyuncu için ülkesinde 'Dünyanın en iyilerinden' yorumları yapılıyor. İşte detaylar...

6MIDO: DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ

MIDO: DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ

Mısır futbol tarihinin efsane isimlerinden Mido, elwatannews'de Mohamed için, "Tembel olmaması en dikkat çekici özelliklerinden birisi. Tüm ciddiyetiyle antrenman yaptığını biliyorum ve bence dünyanın en iyi hücumcularından olacak. Galatasaray'da bunu kısa sürede ispatladı ve takımını taşıyor." ifadelerini kullandı.

7TARİHE GEÇTİ

TARİHE GEÇTİ

Mısır'da yayın yapan youm7, Mostafa Mohamed'in Galatasaray kariyerine muhteşem başlangıç yaptığına dikkat çekti. Haberde, "Mostafa Mohamed, Avrupa'daki ilk kariyerinde arka arkaya 4 maçta gol atan ilk Mısırlı oldu" ifadelerini kullandı.

8GALATASARAYI ÖLÜMCÜL ZAFERE TAŞIDI

'GALATASARAY'I ÖLÜMCÜL ZAFERE TAŞIDI'

Mısır'da yayın yapan bir başka internet sitesi masrawy, Mostafa Mohamed'in Kasımpaşa karşısında Galatasaray'ı zafere götürdüğünü manşetlerine taşıdı. Haberde, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'ı Kasımpaşa karşısında ölümcül bir zafere taşıdı." ifadesi yer aldı.

9SALAHIN İZİNDEN GİDİYOR

'SALAH'IN İZİNDEN GİDİYOR'

Mısır'da yayın yapan almasryalyoum da Mostafa Mohamed'in müthiş performansına geniş yer ayırdı. Haberde, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'a hızla adapte oldu ve Salah'ın izinden gidiyor." yorumu yapıldı.

10G.SARAY TARAFTARLARINA GÖRE EN İYİSİ

'G.SARAY TARAFTARLARINA GÖRE EN İYİSİ'

Btolat'ta yer alan haberde şu ifadeler yer aldı: Galatasaray taraftarları Mostafa Mohamed'in Kasımpaşa'ya attığın golün ardından Mısırlı golcü için 'Dünyanın en iyi forveti' yorumlarını yaptı.

11G.SARAYLA HARİKA İŞ ÇIKARIYOR

'G.SARAYLA HARİKA İŞ ÇIKARIYOR'

Filgoal'de yer alan haberde Mostafa Mohamed'in müthiş performansı sonrası Fatih Terim'in oyuncusuna olan güvenini arttığına dikkat çekildi. Haberde Fatih Terim'in sözlerine yer verildi. Terim maç sonunda Mostafa Mohamed için "Çok iyi oynuyor." ifadelerini kullanmıştı.

12SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

"SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ"

Almasryalyoum'da Mostafa Mohamed için "Sevgililer Günü hediyesi" yorumu yapıldı. Haberde Galatasaray resmi sayfasının Mostafa Mohamed için yapmış olduğu paylaşıma Galatasaraylı taraftarların yaptığı yorumlara yer verildi. Yorumlarda, "Objektif olursak dünyanın en iyisi", "İlk geldiğin şaka yapıyorduk ama adam gerçekten dünyanın en iyi forveti." yer alıyor.

131.5 YILLIĞINA KİRALANDI

1.5 YILLIĞINA KİRALANDI

Galatasaray'da çıktığı ilk 4 maçında da gol atan Mostafa Mohamed zorunlu satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiralanmıştı.

144 MİLYON DOLAR DAHA ÖDEYECEK

4 MİLYON DOLAR DAHA ÖDEYECEK

Galatasaray 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed için Mısır kulübüne 2 milyon dolar kiralama bedeli ödedi. Galatasaray, Mısırlı futbolcunun bonservisi için ise 4 milyon dolar daha ödeme yapacak.

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