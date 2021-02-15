Son dakika haberleri: Mostafa Mohamed, Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vurdu ülkesinde olay oldu!

MIDO: DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ Mısır futbol tarihinin efsane isimlerinden Mido, elwatannews'de Mohamed için, "Tembel olmaması en dikkat çekici özelliklerinden birisi. Tüm ciddiyetiyle antrenman yaptığını biliyorum ve bence dünyanın en iyi hücumcularından olacak. Galatasaray'da bunu kısa sürede ispatladı ve takımını taşıyor." ifadelerini kullandı.