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Sabah
• 10 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu! Sezon sonunda...

Aytemiz Alanyaspor ile başarılı performans sergileyen Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu.

Sabah
• 10 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
1FORMUNU ZİRVEYE TAŞIDI
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FORMUNU ZİRVEYE TAŞIDI

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan ve kariyerini Roma'ya kadar taşıyan Salih Uçan, son 2 sezondur Aytemiz Alanyaspor ile formunu yeniden zirveye taşımayı başardı.

2VAZGEÇİLMEZ OLDU

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Milli futbolcu orta sahada Alanyaspor'un Siopis ile vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Salih Uçan gösterdiği performansla yeniden dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

3ROMADAN KİRALIK GÖNDERİLDİ

ROMA'DAN KİRALIK GÖNDERİLDİ

İki yıl Roma'ya kiralanan Salih Uçan, burada Totti ile aynı takımda oynama şansı yakaladı. İlk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı.

4EROL BULUT İLE KENDİNİ BULDU

EROL BULUT İLE KENDİNİ BULDU

Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'da kendini bulan Salih Uçan, 1.5 sezondur ligin en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesini uzatmadı. Hatta Çağdağ Atan, bu durum nedeniyle Salih Uçan'ı zaman zaman yedek bıraktı.

5SEZON SONUNDA G.SARAY FORMASI GİYECEK

SEZON SONUNDA G.SARAY FORMASI GİYECEK

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Salih Uçan'ın yanı sıra Aytaç Kara'nın da sezon sonunda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

6SON KEZ G.SARAYA RAKİP

'SON KEZ G.SARAY'A RAKİP'

Mehmet Özcan: "Salih Uçan'ı bu maçta son kez Galatasaray'a rakip olarak izleyeceğiz. Galatasaray orta saha rotasyonunu genişletmek istiyor. Sezon sonunda Galatasaray'ın Salih Uçan'ı transfer edeceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

7REKABETİ ARTIRACAK

REKABETİ ARTIRACAK

Fatih Terim'in orta saha rotasyonu için ısrarla istediği Salih Uçan'ı transfer ederek takım içinde hem rekabeti artırmak hem alternatifli kadro oluşturmak istediği belirtildi.

8G.SARAYLA SÖZ KESTİ

G.SARAY'LA SÖZ KESTİ

Salih Uçan'ın da Galatasaray'la söz kestiği ve sezon sonunda Sarı Kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi. Milli futbolcunun yurt dışından gelen bazı teklifleri reddettiği iddia edildi.

959 MAÇA ÇIKTI

59 MAÇA ÇIKTI

Son 2 sezonda Aytemiz Alanyaspor formasıyla 59 maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 8 asist yaptı. Salih Uçan özellikle Erol Bulut döneminde orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden olmuştu.

10GÜNCEL DEĞERİ 3 MİLYON EURO

GÜNCEL DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Milli futbolcunun Transfermark'taki güncel değeri ise 3 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan, Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olacak.

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