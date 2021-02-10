Sabah
• 10 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu! Sezon sonunda...
Aytemiz Alanyaspor ile başarılı performans sergileyen Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu.
Sabah
• 10 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
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FORMUNU ZİRVEYE TAŞIDI
Fenerbahçe'de yıldızını parlatan ve kariyerini Roma'ya kadar taşıyan Salih Uçan, son 2 sezondur Aytemiz Alanyaspor ile formunu yeniden zirveye taşımayı başardı.
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ROMA'DAN KİRALIK GÖNDERİLDİ
İki yıl Roma'ya kiralanan Salih Uçan, burada Totti ile aynı takımda oynama şansı yakaladı. İlk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı.
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EROL BULUT İLE KENDİNİ BULDU
Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'da kendini bulan Salih Uçan, 1.5 sezondur ligin en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesini uzatmadı. Hatta Çağdağ Atan, bu durum nedeniyle Salih Uçan'ı zaman zaman yedek bıraktı.
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