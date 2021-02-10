Son dakika haberleri: Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu! Sezon sonunda...

ROMA'DAN KİRALIK GÖNDERİLDİ İki yıl Roma'ya kiralanan Salih Uçan, burada Totti ile aynı takımda oynama şansı yakaladı. İlk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı.