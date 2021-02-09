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• 09 Şubat 2021 - 07:40 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Ve Galatasaray sezon sonu için ilk transfer bombasını patlattı!

Süper Lig'de art arda aldığı galibiyetlerle liderliğe kadar yükselen Galatasaray'da transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk bombasını patlattı. İşte detaylar...

• 09 Şubat 2021 - 07:40 • Son Güncelleme:
1GALATASARAYDAN BİR TRANSFER DAHA
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GALATASARAY'DAN BİR TRANSFER DAHA

Kadrosunu Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray yaz transfer döneminin ilk bombasını patlattı.

2AVERAJLA LİDER

AVERAJLA LİDER

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, derbi galibiyetinin ardından averajla liderliğe oturdu.

3SERİ YAKALADI

SERİ YAKALADI

Sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından galip ayrılan Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliğe kadar yükseldi.

4ONYEKURU VE MOHAMED MEMNUN ETTİ

ONYEKURU VE MOHAMED MEMNUN ETTİ

Yeni transferlerden özellikle Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in takıma katkıları teknik heyetin yüzünü güldürürken Sarı Kırmızılılar yaz transfer dönemi için de şimdiden hazırlıklara başladı.

5TERİM LİSTESİNİ VERDİ

TERİM LİSTESİNİ VERDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yürüttüğü transfer operasyonu sonucunda Sarı Kırmızılılar ilk transfer bombasını patlattı.

6MORENO İLE ANLAŞMA TAMAM

MORENO İLE ANLAŞMA TAMAM

La Crónica Mexicano'da yer alan habere göre Galatasaray, Meksika ekibi León forması giyen 25 yaşındaki sol bek Yairo Moreno ile 4 yıllık ön sözleşme yaptı.

7G.SARAYI İSTİYOR

G.SARAY'I İSTİYOR

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek oyuncunun ayrılmak istediği ve Galatasaray'da forma giymek istediği aktarıldı.

8İTALYAN GAZETECİ DE DUYURDU

İTALYAN GAZETECİ DE DUYURDU

Ayrıca ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira da oyuncunun Avrupa'da oynamak istediğini ve Galatasaray'ın çok önemli bir seçenek olduğunu iddia etti.

9GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

"GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI"

Schira paylaşımında, "Moreno, Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Yaz aylarında ayrılmaya karar verdi. Galatasaray ilgileniyor ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Moreno ayrıca Porto'nun da sıkı takibinde." ifadelerini kullandı.

10DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO

DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO

Transfermarkt'ta değeri 8.5 milyon euro olarak belirlenen Kolombiyalı futbolcu 5 kez de milli takım forması giydi.

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