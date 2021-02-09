• 09 Şubat 2021 - 07:40 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Ve Galatasaray sezon sonu için ilk transfer bombasını patlattı!
Süper Lig'de art arda aldığı galibiyetlerle liderliğe kadar yükselen Galatasaray'da transfer çalışmaları da son hızıyla devam ediyor. Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk bombasını patlattı. İşte detaylar...
• 09 Şubat 2021 - 07:40 • Son Güncelleme:
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GALATASARAY'DAN BİR TRANSFER DAHA
Kadrosunu Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray yaz transfer döneminin ilk bombasını patlattı.
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