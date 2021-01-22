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• 22 Ocak 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Wanda Nara teknoloji devlerine açtığı davaya kazandı!

PSG'nin yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Google ve Yahoo'ya açtığı dev tazminat davasını kazandığını açıkladı.

• 22 Ocak 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:
1Skorer Dış Haberler
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Skorer Dış Haberler

Nara daha önce Google ve Yahoo'ya aramalarda çıkan seks kasedi iddialarıyla ilgili dava açmıştı.

2YALANLAYIP DAVA AÇTI

YALANLAYIP DAVA AÇTI

Seks kasedi iddialarını kesin olarak yalanlayan ve yanlış içerik nedeniyle teknoloji devlerine dava açtı.

3İLK KEZ AÇIKLADI

İLK KEZ AÇIKLADI

Önceki gün takipçileriyle Instagram'dan soru-cevap yapan Nara bu davayla ilgili soruya cevap verdi.

4TAKİPÇİSİ SORDU

TAKİPÇİSİ SORDU

Bir takipçisi Nara'ya kendisini seks videosunu içinde gösteren Google ve Yahoo'ya karşı açtığı davaya kazandığı iddialarını doğruluğunu sordu.

5DOĞRU

'DOĞRU'

Nara ise bir ekran görüntüsüyle 'Doğru' cevabını verdi.

6AVUKATINDAN MESAJ

AVUKATINDAN MESAJ

Ekran görüntüsünde avukatından gelen mesajı paylaşan Nara 'Hukuk ve Ticaret Mahkemesi'nin 2 Numaralı Odası, Google ve Yahoo'yu, kendisine yanlış bir şekilde atfedilen pornografi içeren bir videonun yayılmasının neden olduğu zararlar için Wanda Nara'ya tazminat ödemeye mahkum eden bir kararı onayladı. Pornografik ve cinsel içerikli sitelere bağlantı kurmasına da izin veren mahkeme, kararında, mağdurun itibarını ve onurunu hiç şüphesiz baltalayan ciddi zararı vurguluyor."

7TAZMİNAT MİKTARI BELLİ DEĞİL

TAZMİNAT MİKTARI BELLİ DEĞİL

Nara'nın tazminat olarak kaç para kazandığı ise paylaşılmadı.

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