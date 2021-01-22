Son dakika haberleri - Wanda Nara teknoloji devlerine açtığı davaya kazandı!

AVUKATINDAN MESAJ Ekran görüntüsünde avukatından gelen mesajı paylaşan Nara 'Hukuk ve Ticaret Mahkemesi'nin 2 Numaralı Odası, Google ve Yahoo'yu, kendisine yanlış bir şekilde atfedilen pornografi içeren bir videonun yayılmasının neden olduğu zararlar için Wanda Nara'ya tazminat ödemeye mahkum eden bir kararı onayladı. Pornografik ve cinsel içerikli sitelere bağlantı kurmasına da izin veren mahkeme, kararında, mağdurun itibarını ve onurunu hiç şüphesiz baltalayan ciddi zararı vurguluyor."