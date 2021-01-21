Son dakika | Mesut Özil'in ardından bombayı patlattı! 'Boateng, Kolarov ve Fenerbahçe...'

"Medeni bir tepki koydu Fenerbahçe" Kaç kere rastladık buna? Çok da medeni bir tepki koydu Fenerbahçe buna. Üzerinde yazdı "Adalet istiyoruz" dedi. Yayınlayamazlar zaten. Ben Milli Takım'ın başında bir adam olsam Fatih Terim gibi 25 yıl ömrüm oralarda geçse dünya kadar insan tanırım. Ailelerini de tanırım. Siyasetinden, bakanına kadar bizim de dostlarımız var. Sen istesen de istemesen de bazıları geliyor. "Hocam bir iş" diyor. Sen onu kıramıyorsun. Cevap verebileceğini de biliyorsun. Böyle bir ekip oluştu. Hem federasyonda var bu yapı, hem yayıncı kuruluşta var bu yapı... Medyadan bahsetmiyorum bile. Levent Tüzemenler'den Evren Turhan'dan bahsetmiyorum. O "savaş açtım" dedi. Levent Tüzemenler garip garip şeyler yapıyorlar. Ben bunu normal karşılıyorum. Erol Bulut, Ali Koç, Ersun Yanal da o süreçten geçseydi belki bir kuruma mensup olarak, Fenerbahçe aidiyeti içerisinde bir yerlere yerleştirirdi. İşe alıyorsun bir kere... Yakınına yardım etmez misin? Sevdiğine yardım etmez misin? Bunu yaptı. Sonra bu dövüşler bambaşka oldu. 19.05 yapılan açıklamalar falan... Futbol ailesinin sorunu şu anda dev dev bütçeler. Yine devlet sizin arkanızı topluyor. Başkan harcama yapıyor, futbolcu ödeme yapıyor, taraftar her türlü destek veriyor... Bundan en güçlü ayrılanlar kim? Babasının parasıymış gibi harcayan başkan ve yönetim kurulları... Sonra o parayı alan futbolcu ve teknik adam para kazanıyor... Günün sonunda arkasını dönüp gidiyor. Unutuyor seni. Mesut Özil gibi adamlar alırsan... Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynayan Macar bir oyuncuyu getirirsen bir soru işaretidir bu... Başkan bir taraftan iyi işler yapıyor. Bir taraftan da aynen devam ediyor. Lemos ya tutarsa, Tisserand ya tutarsa... Thiam orada olmadı, acaba bizde olur mu? Sen Anadolu takımları seviyesindeki oyuncuları Fenerbahçe'ye toplarsan seviyeni aşağı çekmiş olursun. Mücadele ettik ama kaybettik dersin. Erol Bulut bu aklı koydu. Fenerbahçe'ye bir futbol aklı oldu. Mesut da bu olacak. Maç kazanmak 2 milyon 600 bin lira demek. Yayıncı kuruluştan alıyorsun. Bunları çoğaltacak isimler de Mesut Özil gibi isimler lazım. Fenerbahçe sevgisiyle var olan bir yıldızı transfer ettin. Kendi alacaklarından feragat etmiş.