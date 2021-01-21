• 21 Ocak 2021 - 11:35 • Son Güncelleme:
Son dakika | Mesut Özil'in ardından bombayı patlattı! 'Boateng, Kolarov ve Fenerbahçe...'
Ara transfer döneminde Arsenal'den Mesut Özil'i renklerine katarak dünyada büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci ve yorumcu Ferudun Niğdelioğlu Skorer'den Nergis Aşkın'a gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, bilinmeyen detayı açıkladı.
• 21 Ocak 2021 - 11:35 • Son Güncelleme:
Röportaj: Nergis Aşkın, Kameraman: Fevzi Tapan
Röportaj: Nergis Aşkın, Kameraman: Fevzi Tapan
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- Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Mesut Özil transferi ile ilgili perde arkası ile başlayalım...
Ben sosyal medyayı kimse kusura bakmasın ama bir bataklık olarak görüyorum. Her şeye bir sorun bulan insanlar topluluğu bir arada. Şükür ettiğin zaman bile, niye şükür ettiğin sorgulanıyor. Kendince haklı olanlar da var. Çok iyi insanlar da var. Çok seviyeli yorumlar yapıp, ufkunuzu açabilecek insanlar da var orada. Büyük bir sıkıntı orası. Çözüm olarak baktığında kadına şiddette etkili oluyor. Herhangi bir hırsızlıkta, sosyal bir mevzuda bir araya gelebiliyor insanlar. Bu anlamda güzel işler yapılabiliyor. Öbür türlü iki satır bir şey yazsanız bile, bir anda öbür dünyaya geçirebiliyorlar insanı. O yüzden çok fazla bir şey yazmamayı tercih ediyorum ben.
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'Son 6 aya girince Mesut'u bıraktılar'
İki sene önce Ersun Yanal döneminde devre arasıydı. Başkan Bayern Münih'ten Boateng'i getirdi. Tesisleri gezdirdi. El sıkışıp gitti. Kolarov'la ilgili çok cüzi rakamlar kalmıştı arada. Ali Bey o konuda fazla adım atmadı, konu kapandı. Mesut Özil'le ilgili geçen senenin devre arasındaydı zaten, ilk temaslar. Londra'ya gidildi, gelindi. Birkaç kez Ali Koç ve eşiyle beraber bu işin planlaması yapıldı ki hikayesini anlatıyorlar. Hikayeyi kare kare bir araya getirdiğinizde bu görüşmelerin çok önceden yapıldığı belli oluyor. O hikayeyi biz de duyduğumuzda bize de söylediklerinde, "Başkan yaktı gemileri, bitti iş" dediler. Hakikaten de bitme aşamasına gelmişti. Boateng stoper geliyordu. Kolarov; sol bekte sıkıntı vardı. Sol bek takviyesi yapılıyordu. Sonrasında da en önemli yıldız Mesut Özil'i getirecekti. Fenerbahçe'de bir iskelet, bir omurga kurma hedefindeydi. Ama o sene hepsinde negatif dönüşler oldu. Mesut'un kulübüyle anlaşmada sıkıntılar yaşandı. Ciddi bir alacağı vardı. Kulüp müsade etmedi. O günkü şartlarda bıraksaydı Arsenal, belki de bugün cebinde 20 milyon paund para kalacaktı. Mesut az alacaktı belki ama Arsenal o teklifi kabul etmedi. Son 6 aya girince, bıraktılar. Kendi adına anlaşmalar yaptılar, geldi.
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"Mesut daha erken gelseydi, Kolarov ve Boateng de kabul ederdi diye düşünüyorum"
Acun Ilıcalı'nın dediği gibi de "Bu hasret, bu özlem" bitecekti, bitti. Mesut daha erken gelseydi, Kolarov ve Boateng de kabul ederdi diye düşünüyorum. Bazen transferlerde son dakikaya kadar gidiyorsun olmuyor. Olmayınca bu sefer sen suçlu oluyorsun. Birisi çıkıp da "Nergis yazmıştı, Feridun yazmıştı. Evet, doğru" dese senin üzerinde yük kalmayacak. Ben şunu anladım. 35 sene bizim yaptığımız gazetecilik, muhabirlik başka bir boyuta taşındı. Sosyal medya bambaşka bir mecra oldu artık. Artık halkın kendi televizyonu, kendi gazetesi var. Her şeye ulaşabiliyor insanlar. Eskiden zorluklar çok daha fazlaydı. Bir özel haber aldığınızda, ertesi gün sabaha kadar kimse duyamıyordu. Gazeteyi ilk alan insan haberi görüyordu. O zaman gazeteciler, muhabirler, yazarlar arasında atlatma bilgi, atlatma süreç vardı. Çok tadına vardık. Sosyal medyaya geçince iş bambaşka bir boyuta geçiyor. Bu sosyal medya neler eksiltecek hayatımızdan yaşayarak göreceğiz.
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- Mesut Özil'in uçağını 1 milyon kişi takip etti. Sizce Mesut Özil transferinin ne gibi katkıları olacak Fenerbahçe'ye?
Kemal Belgin, Reha Kapsal onların sözleri var. Kemal abi bizim büyüğümüz ama negatif yönleri çok ciddi bir kavga içerisinde. Hem kendiyle, hem kulübüyle anladığım kadarıyla. Çünkü onun da Aziz Bey döneminden kalma, bazı kendine yediremedikleri var. Bu süreci düşmanlığa getirmek ilginç. Kemal abinin sözlerini duyunca, Z kuşağı bile dalga geçiyor. "Mesut Özil gelirse, kimi kesecek" diyor. Mesut Özil geldiği zaman formasını ilk onun asarsın. Nasıl ki ilk Hagi'nin forması asılıyordu Galatasaray'da. İlk nasıl Alex'in ki asılıyordu... İlk onlar asılır, çevresine takımını kurarsın. Fenerbahçe'de şu an çok da aman aman bir sıkıntı yok. Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da da kadro derinliği yerinde. Bir tek Galatasaray'da Falcao'nun durumundan dolayı bir santrfor eksiği olabilir.. O kadar. Onun dışında Beşiktaş'ta da yedek bir santrfor eksikliği var. 16 yabancıya çıktıktan sonra listeye yazmadığın oyuncuları da Beşiktaş'ta ekleyebileceksin. Bunun içine de coşkuyu katan bir Sergen Yalçın var. Bunun içinde de kimseyle karışmayan maç maç oynayan bir Erol Bulut var. Erol Hoca'yı herkes aşağı çekiyor. Fenerbahçe olduğunda birileri ya teknik adamını aşağı çekmeye çalışır, ya başkanını aşağı çekmeye çalışır ya da bir oyuncusuna kafayı takar. Hayat. Hayat diyorum ben ona.
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'Şanssızlık mı dersin, kader mi dersin... '
Sosyal medyanın içerisindeki parçalar, bir hedef belirliyorlar o hedefe saldırıya geçiyorlar. Yayıncı kuruluşla, Fenerbahçe arasında yaşanan sorun gibi mesela. Bu adam sana Mesut Özil gibi bir dünya yıldızı getirmiş. Senin için daha iyi. Kaybedilmiş daha dekoderlerin var, sana küsmüş taraftar grupları var. Birliktelik bu. Win Win. Sen iyi oyuncu getirirsen, senin televizyonun da şenlenir. Beşiktaşlı, Galatasaraylı arkadaşlar, "Mesut Özil nasıl oynayacak" diye uçuş saatini bile takip ediyor. Böylesine önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. 'Yürüsün bile oynar' dediğin oyuncu Mesut Özil. Falcao da öyle. Kimse kusura bakmasın Falcao bu adam. Şanssızlık mı dersin, kader mi dersin...
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'Falcao'nun maliyeti, Mesut'un maliyetinden çok daha yüksek'
Ne dersen de ama tutmadı Falcao. Falcao'nun maliyeti, Mesut'un maliyetinden çok daha yüksek. O coşku, o keyif bambaşka bir şey. Bir şey üretiyor herkes. Bu ne kazandıracak? UEFA Kupası, Süper Kupa gibi bir kupa geldi ülkeye. Bunu Galatasaray Kulübü, Fatih Terim, Faruk Süren, evlatları... Okanlar, Hagiler, Emreler... İsimlerini anamıyoruz şimdi bazı isimler var. Yargılanan yurt dışında olanlar mesela... Şimdi bunlar yaşanmış. 2000'li yıllar bambaşkaydı. 70'le 90 arasında çok şey değişmiyordu. Artık teknoloji değişiyor. O dönem Galatasaray'da Faruk Süren ve yönetim kurulu o ciddi kazanımı gelire döndüremedi. Çok önemli bir gelir hanesi yaratılabilirdi. Şimdi Fenerbahçe bir tek değerle muazzam bir şey. Reuters ilk haber geçti. Amerika medyasında yazıldı. Tam sayfa Bild'de manşet oldu. Bunları Fenerbahçe çok güzel satacak.
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'Ali Bey bu çağa bambaşka bir adım attı'
Ali Bey'in ilk yıllarında dedim ya "bu gömlek iki boy büyük" çünkü bir sistem oturtturamadılar. Fenerbahçe her zaman bu yıldızlarla onladı. Aziz Bey döneminde de Ali Şen zamanında da... Dünyada ismi bilinen, tanınan oyuncular Fenerbahçe'ye getirildi. 18 oyuncu almazsın da 5 tane oyuncu alırsın. Aziz Bey yıllarca böyle yaptı. Mali anlamda da çok ciddi zarara uğrattı. Ali Bey bu çağa bambaşka bir adım attı. YouTube'dan ciddi kazanımlar elde etmeye başladı. Yıllar önce Biletix'in kuruluşunda kendi vardı. Sonrasında o kurumu sattı, çok ciddi gelir elde etti. Bir dönem "İnşaattan başka bir şey bilmiyor" diye eleştirdiğimiz Aziz Yıldırım, Avrupa kupası oynuyor, eleniyor transfer yapıyor" dediğimiz çok oldu. Ali Bey çok enteresan bir yapı kuruyor. Çağa uygun Z kuşağına hitap edecek çok ciddi adımlar atıyor. Emre Belözoğlu'nun gelişi de bunu paraya çevirecek. Belki bir ayakkabı giyecek. Belki röportajlardan para kazanacak. Belki imza törenini satacak.
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"Fenerbahçe Başkanı risk almaz"
Kazan kazan formülünü en iyi uygulayabilecek başkanlardan bir tanesi. Çünkü kurumsal kimliği oldukça zamanında yaşamış bir insan bunu da artıya çevirecektir diye düşünüyorum. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde "Ali Koç'un 1.5 yılını Comolli çaldı" dedi. Peki ben TRT'deyken Serdar Ali Çelikler, bizim elimizdeki evraklarla, Comolli'nin Fenerbahçe'ye zarar verdiğini dile getirdiğimizde Samandıra Tesisleri'nde kimseyi istemediğini dile getirdiğimizde, bazı menajerlik şirketleriyle yapı oluşturmaya çalıştığını anlattığımızda bizi kötülediler. Eleştirdiler. 1.5 yıl sonra Acun Ilıcalı açıklama yapıyorsa, demek ki bir şeyi hatalı yapıyorsunuzdur. Mesela Perotti'nin imzasıyla ilgili söylenen söz... Başkan televizyonda "Risk aldığımızı biliyorduk" dedi. Fenerbahçe Başkanı risk almaz. Fenerbahçe Kulübü risk almaz. Net alır. Mesut gibi. Ya tutarsa ile Tolga Ciğerci'ye 2.5 yıldır bakıyorsun. Ne yapıyor Tolga Ciğerci? Yok. Dirar diye bir oyuncu nerede? Yok. Bunları biz eleştiriyoruz. Bir futbol aklı, yapısı koyamadılar. Belki 1 sene sonra "Emre Belözoğlu olmadı, onda da yanıldık" mı diyecek başkan mesela. O tarafı da var. Benim bahsettiğim başka bir şey. Benim de çok garipsediğim, bir teknolojiyle Fenerbahçe'ye bir gelir elde ettirmeyi amaçladı Ali Bey.
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"Taraftarı cezbeden oyunlar... "
Son Mohikan mesela... Enteresan başlıklı şeyler. Taraftarı cezbeden oyunlar... Zaten mali durumlar ortada kulüplerimizde. Bunlar az bir gelir elde ettiriyor diye düşünülebilir ama çok ciddi gelir getirebilir ileri zamanda. Yayıncıyla yaşanan süreç, yayıncının tavrı ortada. Yayıncı kuruluş elinin o kadar güçlü olduğunu düşünüyor ki "500 milyonu 250'ye çektim. Banka teminatını kaldırttırdım. Federasyona euroyu doları buradan sabitleyin desem sabitliyor. Şu kadar ödeme yaparım desem, o kadar ödeme yapıyorum" diyor. Ali Bey seni hedef almadı ki. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz... Biz yapıyı biliyoruz, kimse bizi kandırmasın... Beşiktaş TV'nin içindeki arkadaşlar Beşiktaşlıdır. Fenerbahçe TV'nin içindeki arkadaşlar Fenerbahçelidir. Zaman zaman Fenerbahçe'nin içinde de Galatasaraylı arkadaşlar çalıştı. Galatasaray TV'de Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı çalışamaz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "yayıncı kuruluş çekilin" demiyor. "Çöreklenmiş bir yapı var, bu bize zarar veriyor" diyor. Bizim taraftarımızın olmadığı yayında küfürlü bir tezahürat var bize diyor. Bazı maçlarda bizim oyuncumuzun yaptığı hatalı bir duruşun dakikalarca tekrarı veriliyor ama rakibin bize yaptığını göstermiyor...
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"Medeni bir tepki koydu Fenerbahçe"
Kaç kere rastladık buna? Çok da medeni bir tepki koydu Fenerbahçe buna. Üzerinde yazdı "Adalet istiyoruz" dedi. Yayınlayamazlar zaten. Ben Milli Takım'ın başında bir adam olsam Fatih Terim gibi 25 yıl ömrüm oralarda geçse dünya kadar insan tanırım. Ailelerini de tanırım. Siyasetinden, bakanına kadar bizim de dostlarımız var. Sen istesen de istemesen de bazıları geliyor. "Hocam bir iş" diyor. Sen onu kıramıyorsun. Cevap verebileceğini de biliyorsun. Böyle bir ekip oluştu. Hem federasyonda var bu yapı, hem yayıncı kuruluşta var bu yapı... Medyadan bahsetmiyorum bile. Levent Tüzemenler'den Evren Turhan'dan bahsetmiyorum. O "savaş açtım" dedi. Levent Tüzemenler garip garip şeyler yapıyorlar. Ben bunu normal karşılıyorum. Erol Bulut, Ali Koç, Ersun Yanal da o süreçten geçseydi belki bir kuruma mensup olarak, Fenerbahçe aidiyeti içerisinde bir yerlere yerleştirirdi. İşe alıyorsun bir kere... Yakınına yardım etmez misin? Sevdiğine yardım etmez misin? Bunu yaptı. Sonra bu dövüşler bambaşka oldu. 19.05 yapılan açıklamalar falan... Futbol ailesinin sorunu şu anda dev dev bütçeler. Yine devlet sizin arkanızı topluyor. Başkan harcama yapıyor, futbolcu ödeme yapıyor, taraftar her türlü destek veriyor... Bundan en güçlü ayrılanlar kim? Babasının parasıymış gibi harcayan başkan ve yönetim kurulları... Sonra o parayı alan futbolcu ve teknik adam para kazanıyor... Günün sonunda arkasını dönüp gidiyor. Unutuyor seni. Mesut Özil gibi adamlar alırsan... Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynayan Macar bir oyuncuyu getirirsen bir soru işaretidir bu... Başkan bir taraftan iyi işler yapıyor. Bir taraftan da aynen devam ediyor. Lemos ya tutarsa, Tisserand ya tutarsa... Thiam orada olmadı, acaba bizde olur mu? Sen Anadolu takımları seviyesindeki oyuncuları Fenerbahçe'ye toplarsan seviyeni aşağı çekmiş olursun. Mücadele ettik ama kaybettik dersin. Erol Bulut bu aklı koydu. Fenerbahçe'ye bir futbol aklı oldu. Mesut da bu olacak. Maç kazanmak 2 milyon 600 bin lira demek. Yayıncı kuruluştan alıyorsun. Bunları çoğaltacak isimler de Mesut Özil gibi isimler lazım. Fenerbahçe sevgisiyle var olan bir yıldızı transfer ettin. Kendi alacaklarından feragat etmiş.
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"Bu işin nirvanası Mesut Özil"
Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı yıldız geldi mi? Yok. O zamanlar Hakan Çalhanoğlular konuşuluyordu... Mesut bambaşka bir dünya. Bu işin nirvanası. Oyun olarak, marka değerini pazarlamada... Çok ciddi kazanımlar elde edeceklerdir. Mesela helikopterle stada inecek dediler, yadırgadım yani. Ne alaka helikopter. Ama helikopter görüntülerinden bir şey elde edeceksen oradan ciddi bir para kazanıyorsan o zaman uçakla indir yani. Bir seri var orada.
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- Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanır mı?
Yaşanacaktır çünkü kadro şişti. Kemal Ademi, mesela bir yere vereceksin. Ya tutarsa diye gelmişti. Frey'i de öyle almıştın. Tutmadı ama gittiği yerlerde oynuyor. Anadolu takımlarında görüp de Pelkas, Thiam, Valencia, Lemos da dahil buna... Bu adamlar iyi oynuyorlar, bunları alalım... Bunlar bir makine ortaya çıkabilir. Umut budur. Lemos kiraya verilmesi planlanan oyunculardan bir tanesi. Aynı şekilde Ademi. Karşılıklı anlaşıp belki Sosa'yla da yollar ayrılabilir. Ozan Tufan ya da Gustavo'nun satışı kesinlikle yok. Bu iki oyuncu takımın olmazsa olmazı. Gustavo ve Ozan'ın yedeği yok takımda.
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- Sosa - Dorukhan Toköz takası gerçekleşebilir mi?
Bence en mantıklısı. Beşiktaş "anlaşamıyorum" diyorsa Dorukhan'ı bırakır. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi çok doğru hamleler yapıyor. Sergen Yalçın artık dersine çalışıyor. Gidiyor, tesislerde vakit geçiriyor. Otellerde transfer yapmıyor. Takımı yönetmeyi çözdü. Ödülünü alıyor.
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- Beşiktaş'ın kadrosu ve Sergen Yalçın'a bakarak bu konumda olmasını bekliyor muydunuz?
Ben çok başka düşünen, farklı sözlere sahip, bakışlarıyla bile karşısındakine dediğini yaptıran bir kişilik görüyorum Sergen Yalçın'da. Küçüklüğünden beri tanıdığım için çok ciddi bir hikaye var Sergen Yalçın isminin altında. Bugün Türkiye'de sıkıntı yaşayabilecek yıldız dediğiniz iki tane isim vardı Türkiye'de. Bir tanesi Rıdvan Dilmen'di. Futbol hayatını iyi değerlendiremedi. Yoksulluk sınırına kadar gelebilecek isimlerden birisi de Sergen Yalçın'dı. Bugün bir bakıyorsun Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanımızın da çok değer verdiği bir isim. Halkın da sevdiği, Fenerbahçelisinin, Galatasaraylısının, Beşiktaşlısının... Sözlerini açıp, dinlediği bir isim. Yol yordam gösterebilen, akıl koyabilen bir isim... Sergen Yalçın üçüncü takım derken, 25 bin taraftarın önünde imza atıyor. Beşiktaş için artık çalışıyor. Bugün ikisi de değerli yerlerde. Bazı insanlar, göz bakışıyla çok şey anlatır. Ben Sergen Hoca'nın daha iyi günler göreceğini düşünüyorum.
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- Beşiktaş'ın şu an takımda ne eksiği var?
Bence Beşiktaş'ın bir tane yedek santrfor ihtiyacı var. Aboubakar'ın dizinde bir sorun olursa diye... İnşallah olmaz. Sözleşmesinde maddeler de var. Perotti'de de vardı. Göreceğiz ne kadar ödeyecek? O da soru işareti. Sözleşmesi feshedildi mi soru işareti. Sana değer katacak bir isim. Perotti futbolcu, Gustavo futbolcu, Ozan futbolcu, Mert Hakan Yandaş biraz daha zorlasa...
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'Emre Kılınç'la Mert Hakan Yandaş birbirini tamamlayan iki oyuncu'
Emre Belözoğlu'nu örnek almasa... Baskıyı nasıl yaparımı düşünse... Erol Bulut önde baskıyı istiyor. Paniği yarattığında kendi lehine çeviriyorsun oyunu. Bu gelişimi sağlayacak oyuncu mudur Mert Hakan? Biraz daha zamana ihtiyacı var diyorum. Emre Kılınç'la Mert Hakan Yandaş birbirini tamamlayan iki oyuncu. Keşke ikisini de aynı takım alsaydı. Nerede durması gerektiğini biliyor. Emre Kılınç'la Mert Hakan birlikte oynasaydı çok daha yararlı olurdu. Federasyon yabancı kuralı böyle olacak diyor, ertesi gün karar değiştiriyor. Mesleki yaşantımda gördüğüm en kötü Federasyon. En kötü PFDK, en kötü Tahkim Kurulu... Bir alınan karar, diğeriyle tutmuyor. Mert Hakan'ın cezası konuşuluyor. Neden? Marcao'nun cezası mı konuşuldu? Tokat attı. Başkan Ali Koç'un sabrının taştığı noktalar bunlar. Marcao'nun tokatının cam gibi görüntüsü var. Emre Kılınç'ın yaptığı kırmızı kart. PFDK ve Tahkim'in aklı karıştı. Kural kitapçığı ne diyorsa onu uygulayın ya! Neyi zorluyorsunuz, neyle oynuyorsunuz? Bu düzeltmiyor. Köreltiyor, insanlarları birbirine düşürüyor. Bunu hiç görmüyor musunuz? Koca koca insanlarsınız. Nereye gidecek bu işin sonu? Koca bir belirsizlik. Göreceksiniz gelecek sene de yabancı kuralı değişecek.
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'Kulüpler Birliği rahmetli İlhan Cavcav'dan sonra ne yaptınız dedim'
Bunca yıldır futbolun içindeyiz. Falcao'nun kazandığı ücretin karşılığında, atacağı gol sayısının karşılığında bugün genç oyunculara da fırsat verilseydi bu kadar gol atıp, atamayacağını bilebilir miydik? Falcao'nun bu kadar kötü çıkacağını bilemezdik. Falcao geldiğinde "topçu, golcü geldi" dedim. Keyif de aldım. 1 aylık maaşınızla, restaurantta paraya kıyalım dersiniz. Futbol takımlarında da böyledir. Sen kemeri sıkacaksın. Yeri geldiğinde ona ayırdığın parayı harcayacaksın. Ama yokken harcamak seni bu hale getiriyor işte. Bugün yayıncı kuruluş kaçarsa giderse ki gitme ihtimali yüksek. Sıkıntı olur. Ben sanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı oradaki işleri sıkı tutuyor. Yine etkili. Yine Sayın Cumhurbaşkanı. Amatör şubelerde sorun olunca da Sayın Cumhurbaşkanı devreye giriyor. Üzerinden yük alın biraz ya. Biraz da birileri yapsın. Spor Bakanı var, Federasyon Başkanı var... Amatör Sporlardan Sorumlular var... Futbol adamları derneği var. Kulüpler Birliği var. Kulüpler Birliği devamlı başkan değiştirmekten başka ne yapıyor ki? Kulüpler Birliği rahmetli İlhan Cavcav'dan sonra ne yaptınız dedim? Mesaj grubu kursalar, WhatsApp grubu... Toplantıda yaptıklarını oradan da yaparlar. Gerek yokki yüz yüze gelmelerine.
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- Galatasaray'da bir kaos ortamı oluştu. Kaos başarıyı getirir mi bu defa?
Galatasaray hep kazanır. Galatasaray geleceği kazanır. Kaosu çıkaran Fatih Terim. Sonrasında Mustafa Cengiz bir şeyler söylüyor. Sonrasında PFDK garip kararlar alıyor. Sonra bir bakıyorsun iş Fatih Terim ya da Galatasaray'ın lehine sonuçlanıyor. Değişen bir şey olmuyor. Fatih Hoca, bir kere net. İşini güzel yapıyor. Her takıma Fatih Terim gibi hoca, Fatih Terim gibi başkan, Fatih Terim gibi akıl lazım. Yılların tecrübesi. Gündemi değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Fatih Terim bu transferlerin yapılmasının mümkün olmadığını biliyor mu? Biliyor. Fenerbahçe'de bir A kişisi çıkıp da Ali Koç'un olduğu gibi, Ahmet Nur Çebi'nin annesinin evlerini ipotek ettirecek bir adam var mı? Maç kazanınca Abdurrahim Albayrak var.
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'Devlet nereye kadar kurtaracak?'
Maç kaybedince ortalıkta yok. Fatih Hoca neyi planlayacak? Nasıl alacak Mustafa Cengiz? UEFA'dan çok ciddi cezalar geleceğini bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Vaat ettikleri sözleşmeleri aşmamak için Mustafa Cengiz gerekirse bel sıkacak. Trabzonspor nasıl gidemediyse, Galatasaray da gidemeyecek. Beşiktaş da gidemeyecek mesela. Önümüzdeki sene Galatasaray'ın başında böyle bir bela var. Belki birisi çıkar sana destek olur. Bunu niye anlatmıyorsunuz? Bankalar Birliği olmasaydı, UEFA'nın bütün kulüplerle ilgili alacağı çok ağır kararlar vardı. Yine devlet geldi sizi kurtardı! Devlet nereye kadar kurtaracak? Devlet dediğin benim, sensin. Sen bizim paramızla kurtarıyorsun. Bizim verdiğimiz vergiler akıyor sular gibi. Hep siz hata yapın, devlet kurtarsın. Devlet biziz. Halk kurtarıyor sizi.
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'11'e 1 mi oynayacak Mesut?'
Bu arada Fenerbahçeli, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı fark etmiyor. Vergisi siliniyor. Arsalar takas ediliyor. Fenerbahçe'ye verilen Kenan Evren Lisesi... 3 tane okul verildi. Yeter bu kadar kulüplere... Saçma sapan transferlere dünya para verecekler, sonra devletim, taraftarım gel beni kurtar. Artık en alt kata inmemiz lazım. Genç oyuncu mu yetiştirirsiniz, scoutlar mı tutarsınız... İçine de marka değerini yükseltmek için yıldız mı getirirsin... Bunu yapacaksın. Bu şov. Mesut transferi bak neler getirdi. Şampiyonluğu getirecek mi sezon sonunda? Bunun garantisini kim verebilir. 11'e 1 mi oynayacak Mesut. Şimdi adama saldırıyorsun. Rencide etmeye çalışıyorsun. Vatan, millet, Sakarya diyen insanlar bunu değerlendirir...
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'Sezon başında Mehmet Ekici'yi düşünüp, alsaydın'
Mesut Özil gibi bir oyuncunun, Türk oyuncunun Alman Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olmasının ne kadar büyük olduğunun farkında değil insanımız. Senin kanın. Çıktı orada Dünya Şampiyonu oldu. Mesut oralarda oynarken, Türkiye'ye gelseydi Mesut Özil olur muydu? Mesut senin için bir değer. Göğsün kabarsın. Platini onun üzerindeki formayı aldı. İnsanlar bunu neden anlamıyor bunu anlamıyorum. Beşiktaş bir kolej havasına girmeye başladı. Galatasaray'ın çok önemli bir kadrosu var. Omar'a da geçmiş olsun. Rabbim onun her istediğini iki kat versin. Saracchi bir şekilde iş görüyor. Sen ne istiyorsun? Tek eksiğin bir sekiz numara. Sezon başında Mehmet Ekici'yi düşünüp, alsaydın. Bedava. Fatih Hoca geleceği planlamaya çalışıyor.
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