Son dakika | Şansal Büyüka'dan büyük iddia: 'Galatasaray sezon sonunda...'

'G.Saray sezon sonu mutlu sonla noktayı koyabilir' Malatya’nın bir hakkını teslim edelim. Çoğu takım gibi, maçı istediği sonuçla bitirmek için futbolcuları her fırsatta yere yatmıyor, hatta hiç yatmıyor. Başakşehir-Rize maçının son 15 dakikasını yatarak geçiren Rizesporlu oyuncuları gördükten sonra, bu konuda Malatyasporlu oyunculara “Oscar” vermek lazım... Galatasaray, “dişine göre rakiplere” altışar altışar atıyordu. Bu defa formda, diri, iyi ve sert bir takım olan Malatya karşısında, üstelik patates tarlasında kazanarak adeta altın buldu. Bu arada Muslera’ya bir hatırlatma yapmalıyım. Doksan dakika hareketsiz kaldı, top bile gelmedi, farkına varmadan üşütmüş olabilir! Hiç olmazsa bir-iki gün C vitamini takviyesi yapmalı, iyi gelir.Galatasaray her sezon genellikle ikinci yarılarda gaza basar. Geçen yıl radara, yani pandemiye yakalandı. Bu defa kalesinde Muslera, hücumda takımı kestirmeden rakip kaleye götüren Onyekuru olacak. Galatasaray kendi ayağına çelme takmaz, gene kendi içinde sanal sorunlar yaratmazsa; daha iyi, daha başarılı bir ikinci yarı geçirebilir, hatta mutlu sonla noktayı koyabilir.