Son dakika | Şansal Büyüka'dan büyük iddia: 'Galatasaray sezon sonunda...'

Önemli olan kazanmak - Osman Şenher (Milliyet) Galatasaray, Malatya gibi zor bir deplasmanda iyi futbol oynamasa da; mucize gibi bir üç puan aldı. Her iki takım da futbol adına ortaya hiçbir şey koymadılar. Mücadele ettiler mi? Ettiler. Ama maçta bu kadar çok pas hatası ve kalitesiz futbolun ortaya çıkmasının tek sebebi sahanın zeminiydi. Harika bir stat var ama zemine bakıyorsun patates tarlası...Ben federasyonda yetkili olsam, böyle kötü zeminlerde futbol oynanmasına müsaade etmem. Milyon dolarlar ver, futbolcu al, sonra böyle bir sahada futbol oynat. Her türlü sakatlık olur. Zaten Yeni Malatyaspor’un yediği golde de kalecinin önünün balçık olmasının etkisi de var. Biraz da genç kalecinin acemiliği... Galatasaray’dan hepimiz daha iyi bir futbol bekliyoruz. Ancak maalesef iyi takımlar karşısında gol pozisyonu üretemiyorlar. Belhanda’ya ‘yıldız’ diyorsun, takımının 10 numarası... En ufak bir katkısı var mı? Feghouli sakatlandı, Emre Akbaba üretkenlik adına sıfır. Arda birkaç tane gol pası verdi. Birini Emre Akbaba, birini Emre Kılınç harcadı.