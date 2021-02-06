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• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Şansal Büyüka'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim sözleri! 'Alo ben Emre Abin!'

Milliyet Gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka bugünkü 'Dobra dobra' köşesinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisini mercek altına aldı. Emre Belözoğlu ile ilgili tespiti dikkat çekti.

• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA
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ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadıköy'de kritik bir maça çıkacak. Derbiyi 6 puanlık yılın maçı olarak değerlendiren Büyüka, Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Şampiyonluğun bu sezon 1-2 puan farkla belirleneceğine, belki de ikili üçlü averaja kalacağına inanıyorum. 1-2 puanla şampiyonun belirleneceği bir ligde, Fenerbahçe- Galatasaray arasındaki 6 puanlık maç, yılın maçıdır. Kaybeden elbette şampiyonluğu kaybetmez ama, çok büyük avantaj kaybeder

3“Bu maç zirveyi damardan etkiler”

“Bu maç zirveyi damardan etkiler”

Gözler Fenerbahçe, Galatasaray maçında... “Bu maçı kaybeden şampiyonluğu kaybetmez” yorumlarına fazla katılmıyorum. Çünkü bu maç 6 puanlık bir maç... Lig sonunda iki takım arasında 6 puanlık bir fark olmayacağını düşündüğüm için, “Bu maç zirveyi damardan etkiler” diyorum.

4Beraberlikte Beşiktaş bayram eder

Beraberlikte Beşiktaş bayram eder

-Fenerbahçe 3 puan önde... Kazanırsa fark, 6 puan olur, büyük avantaj... Galatasaray kazanırsa puanlar eşitlenir, Galatasaray averajla öne geçer. Beraberlikte; Beşiktaş avuçlarını sıvazlayıp bayram eder.- Biri çok olgun Muslera, diğeri çok genç Altay Bayındır, formunun zirvesinde iki kaleci var. Bu konuda çarpıcı bir farklılık görmüyorum.

5Ben Emre abin

Ben Emre abin!

Fatih Hoca bir futbolcuya telefon edip, “Ben Fatih Hoca” dediğinde akan sular dururdu. Şimdilerde telefonda ve transferde yeni moda, “Ben Emre Abin”... Bir dönemler akan sular dururken, şimdi o akan sular yönünü değiştirdi gibi...

6Orta alanı böyle yakaladığı için G.Saray avantajlı

Orta alanı böyle yakaladığı için G.Saray avantajlı

-Galatasaray’ın stoperleri Donk ile Marcao daha güvenli... Fenerbahçeli Szalai’yi ilk defa çok sıkı bir maçta test edeceğiz. Galatasaray, orta alanında Gustavo‘suz, Pelkas‘sız, İrfan Can‘sız bir Fenerbahçe‘yi yakaladığı için çok avantajlı... Ama bunu değerlendirebilirse...

7Saracchi ve Onyekuru için önlem alır mı

"Saracchi ve Onyekuru için önlem alır mı?"

Erol Bulut, sağ kenar arkada Gökhan, önünde Nazım Sangare’yi oynatıp, Galatasaray’ın sol kanat uçurtmaları Saracchi ve Onyekuru için önlem alır mı? Unutulmasın Gökhan-Nazım ikilisi ne savunmada, ne hücumda eksik kalır. Erol Bulut benzer bir uygulamayı solda Novak - Caner olarak yapar mı? Böylece boşalan orta alanını da sağlama alır mı?

8Mustafa Muhammed çok iyi santrfor

"Mustafa Muhammed çok iyi santrfor"

-Galatasaray’ın golcüleri, Fenerbahçe golcülerinin çok önünde... “Falcao müjdesi” diyorlar, oynar mı bilemem. Ama Mustafa Muhammed çok iyi santrfor... Fatih Hoca ilk on bir başlatır mı? Bana göre başlatmalı...

9Mesut bu, bir hareket yapar maçın kaderi değişir

"Mesut bu, bir hareket yapar maçın kaderi değişir"

Mesut Özil maçın başında, ya da muhtemelen ikinci yarısında mutlaka görev alacaktır. Ancak, 11 ay maç oynamamış Mesut’tan kimse 90 dakika beklemesin. Ama Mesut bu, bir dakika oynar, bir hareket yapar, maçın kaderini etkiler.

10Savunma arkasına sadece Osayi Samuel sarkabilir

Savunma arkasına sadece Osayi Samuel sarkabilir

Galatasaray’ın golcüleri, mutlaka Fenerbahçe geri dörtlüsünün arkasına sıkça depar atacak, topla buluşmaya çalışacaktır. Fenerbahçe’de Osayi Samuel dışında böyle savunma arkasına sarkacak bir hücum oyuncusu yok.

116 puanlık maç yılın maçı

"6 puanlık maç yılın maçı"

Şampiyonluğun bu sezon 1-2 puan farkla belirleneceğine, belki de ikili üçlü averaja kalacağına inanıyorum. 1-2 puanla şampiyonun belirleneceği bir ligde, 6 puanlık maç yılın maçıdır.

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