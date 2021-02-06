• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Şansal Büyüka'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim sözleri! 'Alo ben Emre Abin!'
Milliyet Gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka bugünkü 'Dobra dobra' köşesinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisini mercek altına aldı. Emre Belözoğlu ile ilgili tespiti dikkat çekti.
• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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ŞANSAL BÜYÜKA İLE DOBRA DOBRA
Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadıköy'de kritik bir maça çıkacak. Derbiyi 6 puanlık yılın maçı olarak değerlendiren Büyüka, Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
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“Bu maç zirveyi damardan etkiler”
Gözler Fenerbahçe, Galatasaray maçında... “Bu maçı kaybeden şampiyonluğu kaybetmez” yorumlarına fazla katılmıyorum. Çünkü bu maç 6 puanlık bir maç... Lig sonunda iki takım arasında 6 puanlık bir fark olmayacağını düşündüğüm için, “Bu maç zirveyi damardan etkiler” diyorum.
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Beraberlikte Beşiktaş bayram eder
-Fenerbahçe 3 puan önde... Kazanırsa fark, 6 puan olur, büyük avantaj... Galatasaray kazanırsa puanlar eşitlenir, Galatasaray averajla öne geçer. Beraberlikte; Beşiktaş avuçlarını sıvazlayıp bayram eder.- Biri çok olgun Muslera, diğeri çok genç Altay Bayındır, formunun zirvesinde iki kaleci var. Bu konuda çarpıcı bir farklılık görmüyorum.
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Orta alanı böyle yakaladığı için G.Saray avantajlı
-Galatasaray’ın stoperleri Donk ile Marcao daha güvenli... Fenerbahçeli Szalai’yi ilk defa çok sıkı bir maçta test edeceğiz. Galatasaray, orta alanında Gustavo‘suz, Pelkas‘sız, İrfan Can‘sız bir Fenerbahçe‘yi yakaladığı için çok avantajlı... Ama bunu değerlendirebilirse...
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"Saracchi ve Onyekuru için önlem alır mı?"
Erol Bulut, sağ kenar arkada Gökhan, önünde Nazım Sangare’yi oynatıp, Galatasaray’ın sol kanat uçurtmaları Saracchi ve Onyekuru için önlem alır mı? Unutulmasın Gökhan-Nazım ikilisi ne savunmada, ne hücumda eksik kalır. Erol Bulut benzer bir uygulamayı solda Novak - Caner olarak yapar mı? Böylece boşalan orta alanını da sağlama alır mı?
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