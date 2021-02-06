Son dakika - Şansal Büyüka'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim sözleri! 'Alo ben Emre Abin!'

"Saracchi ve Onyekuru için önlem alır mı?" Erol Bulut, sağ kenar arkada Gökhan, önünde Nazım Sangare’yi oynatıp, Galatasaray’ın sol kanat uçurtmaları Saracchi ve Onyekuru için önlem alır mı? Unutulmasın Gökhan-Nazım ikilisi ne savunmada, ne hücumda eksik kalır. Erol Bulut benzer bir uygulamayı solda Novak - Caner olarak yapar mı? Böylece boşalan orta alanını da sağlama alır mı?