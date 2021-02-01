Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Süper Lig'de transferler peş peşe açıklandı! İşte biten imzalar...
• 01 Şubat 2021 - 18:37 • Son Güncelleme:

Son dakika - Süper Lig'de transferler peş peşe açıklandı! İşte biten imzalar...

Süper Lig'de ara transfer döneminde takımlar yoğun şekilde görüşmeler gerçekleştirdi. Süper Lig'in 3 devi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yaptıkları transferle dikkat çekti.

• 01 Şubat 2021 - 18:37 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Sezon başında 18 transfer yapan Fenerbahçe, 4 yeni oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Galatasaray ise 5 transfer yaptı. 2 transfer yapan Beşiktaş ise eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı. Trabzonspor yaptığı transferlerle dikkat çekti.

2Henry Onyekuru | Monacodan Galatasaraya (Kiralık)

Henry Onyekuru | Monaco'dan Galatasaray'a (Kiralık)

Galatasaray'ın hiç vazgeçmediği Nijeryalı yıldız, 3. kez kiralık olarak Sarı-kırmızılı takıma katıldı. Onyekuru, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı.

3Cenk Tosun | Evertondan Beşiktaşa (Kiralık)

Cenk Tosun | Everton'dan Beşiktaş'a (Kiralık)

Beşiktaş'ın 2018'de rekor bedelle Everton'a sattığı Cenk Tosun, sezon sonuna kadar yeniden siyah-beyazlı takım için ter dökecek

4Mesut Özil | Arsenalden Fenerbahçeye

Mesut Özil | Arsenal'den Fenerbahçe'ye

Hiç şüphesiz ara transfer döneminin en sansasyonel transfer olan Mesut Özil transferi dünyada da gündem oldu. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu oldukça makul rakamlarla 3.5 yıllığın transfer etti. Böylece Mesut, çocukluk takımı olan Fenerbahçe'de hayalini gerçekleştirmiş oldu.

5Gedson Fernandes | Benficadan Galatasaraya (Kiralık)

Gedson Fernandes | Benfica'dan Galatasaray'a (Kiralık)

İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray onun yerine Avrupa futbolunun son dönemde çıkardığı yetenekli orta sahalardan olan Gedson Fernanandes'i kadrosuna kattı. Son gün transferlerinden olan Fernandes, 1.5 yıllık kiralık olarak Sarı-kırmızılı takıma katıldı.

6İrfan Can Kahveci | Medipol Başakşehirden Fenerbahçeye

İrfan Can Kahveci | Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye

Transferi yılan hikayesine dönen İrfan Can, Başakşehir'den ayrılmak istemesi sonrası Galatasaray ilk olarak istedi. Fatih Terim'in isteğini medya mesuplarına da dile getirmesi Galatasaray'ın transferi bitirmesi beklenirken Fenerbahçe son anda devreye girdi ve son günde işi bitirdi.

7Halil Dervişoğlu | Brentforddan Galatasaraya (Kiralık)

Halil Dervişoğlu | Brentford'dan Galatasaray'a (Kiralık)

Ümit Milli takımda gösterdiği performansla yıldızı parlayan 21 yaşındaki genç santrfor, Hollanda'danın Sparta Roterdam altyapısından yetişti. Galatasaray, Halil'i sezon sonuna kadar İngiliz ekibinden kiraladı.

8Mostafa Mohamed | Zamalekten Galatasaraya (Kiralık)

Mostafa Mohamed | Zamalek'ten Galatasaray'a (Kiralık)

Transferi uzun süren oyunculardan olan Mohamed, kulübü Zamalek'in ikna olmasıyla 1.5 yıllığın satın alma opsiyonuyla kiralandı.

9Atilla Szalai | Apollon Limassoldan Fenerbahçeye

Atilla Szalai | Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye

Macaristan Milli Takımı'nda göz dolduran bir performans gösteren 23 yaşındaki Szalai, Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

10DeAndre Yedlin | Newcastle Uniteddan Galatasaraya

DeAndre Yedlin | Newcastle United'dan Galatasaray'a

Galatasaray, yılbaşı gecesi talihsiz kaza geçiren Omar'ın yerine ABD'li sağ beki transfer etti.

11Bright Osayi-Samuel | Queens Park Rangersdan Fenerbahçeye

Bright Osayi-Samuel | Queens Park Rangers'dan Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, 3.5 milyon Euro bedelle Nijerya asıllı İngiliz futbolcuyu renklerine bağladı.

12Yunus Mallı | Wolfsburgdan Trabzonspora

Yunus Mallı | Wolfsburg'dan Trabzonspor'a

Milli futbolcu, Trabzonspor'a bedelsiz transfer olurken Bordo-mavililerle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

13Berat Özdemir | Gençlerbirliğinden Trabzonspora

Berat Özdemir | Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a

Yine transferde medyayı meşgul eden Başkent ekibinin yetenekli orta sahası büyük takımları peşinden koşturdu. Elini çabuk tutan Trabzonspor, Berat'ı 2.5 milyon Euro bonservisle 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

14Anastasios Bakasetas | Alanyaspordan Trabzonspora

Anastasios Bakasetas | Alanyaspor'dan Trabzonspor'a

Alanyaspor'da yıldız parlayan Yunan yıldız, sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Nihayetinde Bakasetas, 3.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a 3.5 yıllık imza attı

15Bilal Ceylan | Eskişehirspordan Beşiktaşa

Bilal Ceylan | Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a

Beşiktaş, alternatifi olmayan Valentin Rosier'e yedeklemek için 17 yaşındaki genç sağ bek Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı.

16

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika - Süper Lig'de transferler peş peşe açıklandı! İşte biten imzalar...

Son dakika transfer haberleri - Galatasaray transferi duyurmuştu! Gedson Fernandes İngiltere'de gündem oldu...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferin son gününde sürpriz ismi kadrosuna katıyor! Resmi açıklama geldi...

Son dakika transfer haberleri | İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! Oğulcan ve Taylan'dan olay hareket...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet