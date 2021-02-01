Son dakika - Süper Lig'de transferler peş peşe açıklandı! İşte biten imzalar...

Mesut Özil | Arsenal'den Fenerbahçe'ye Hiç şüphesiz ara transfer döneminin en sansasyonel transfer olan Mesut Özil transferi dünyada da gündem oldu. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu oldukça makul rakamlarla 3.5 yıllığın transfer etti. Böylece Mesut, çocukluk takımı olan Fenerbahçe'de hayalini gerçekleştirmiş oldu.