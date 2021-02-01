• 01 Şubat 2021 - 18:37 • Son Güncelleme:
Son dakika - Süper Lig'de transferler peş peşe açıklandı! İşte biten imzalar...
Süper Lig'de ara transfer döneminde takımlar yoğun şekilde görüşmeler gerçekleştirdi. Süper Lig'in 3 devi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yaptıkları transferle dikkat çekti.
• 01 Şubat 2021 - 18:37 • Son Güncelleme:
1
Sezon başında 18 transfer yapan Fenerbahçe, 4 yeni oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Galatasaray ise 5 transfer yaptı. 2 transfer yapan Beşiktaş ise eski golcüsü Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı. Trabzonspor yaptığı transferlerle dikkat çekti.
3
4
Mesut Özil | Arsenal'den Fenerbahçe'ye
Hiç şüphesiz ara transfer döneminin en sansasyonel transfer olan Mesut Özil transferi dünyada da gündem oldu. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu oldukça makul rakamlarla 3.5 yıllığın transfer etti. Böylece Mesut, çocukluk takımı olan Fenerbahçe'de hayalini gerçekleştirmiş oldu.
5
Gedson Fernandes | Benfica'dan Galatasaray'a (Kiralık)
İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray onun yerine Avrupa futbolunun son dönemde çıkardığı yetenekli orta sahalardan olan Gedson Fernanandes'i kadrosuna kattı. Son gün transferlerinden olan Fernandes, 1.5 yıllık kiralık olarak Sarı-kırmızılı takıma katıldı.
6
İrfan Can Kahveci | Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye
Transferi yılan hikayesine dönen İrfan Can, Başakşehir'den ayrılmak istemesi sonrası Galatasaray ilk olarak istedi. Fatih Terim'in isteğini medya mesuplarına da dile getirmesi Galatasaray'ın transferi bitirmesi beklenirken Fenerbahçe son anda devreye girdi ve son günde işi bitirdi.
7
9
13
15
16