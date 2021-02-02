Son dakika | Tolunay Kafkas bombayı patlattı! Ömer Faruk, Ali Akman...

- Hatayspor'u beğendiğinizi biliyorum. nasıl buluyorsunuz takımı? Hatay'ı çok beğeniyorum. Alanya'yı çok beğeniyorum. Karagümrük'ü çok beğeniyorum. Bu 3 takım bence şu ana kadar lige damga vurdular. Hatayspor az bütçeyle, büyük iş yaptı. Bir oyuncu grubu yakaladılar. Bir hoca çıkardılar. Bunlar önemli değerler. Tebrik ediyorum. Çok renk kattılar lige. İyi bir oyun anlayışı var. İyi oynuyorlar, daha iyi olur mu? Olurlar. Bakalım göreceğiz. Bunun yanında Karagümrük'te Süleyman Bey çok önemli işler yapıyor. Çok önemli bir spor adamı. Alanyaspor zaten hem başkan, hem yönetim, hem hocası yıllardan beri gelen iyi bir ivme yakaladılar. Bunların sayısını daha fazla arttırabilirsek... Bunların yanına umarım Antalya, Denizli, Kayseri, Konya girer... Önemli şehirler bunlar. Gaziantep FK zaten yukarılarda. Yarışmacı kimliğini öne çıkartarak, takım sayısını arttırırsak Türk futbolu çok şey kazanır.