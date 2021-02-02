• 02 Şubat 2021 - 14:51 • Son Güncelleme:
Son dakika | Tolunay Kafkas bombayı patlattı! Ömer Faruk, Ali Akman...
TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Skorer'e gündemle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Kafkas, İrfan Can transferinden Ali Akman ve Ömer Faruk'a kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı. İşte o röportaj...
• 02 Şubat 2021 - 14:51 • Son Güncelleme:
Röportaj: Nergis Aşkın, Kameraman: Fevzi Tapan
Röportaj: Nergis Aşkın, Kameraman: Fevzi Tapan
1
- Çok zor bir görevdesiniz. Herkesin genç oyunculardan beklentisi var. Neler yapıyorsunuz?
Görev çok güzel fakat çok zor. Türkiye'de özellikle Süper Lig'de 21 yaş altı oyuncular çok az süre alıyor. Buna bir çok faktör sebep oluyor. Yabancı futbolcular, kulüplerin yapısı... Bir alt ligde genç oyuncular daha fazla süre alıyorlar. Fakat bu oyuncuların çoğu da kulüplerin ciddi şekilde borçlandıktan sonra plan ve program dahilinde olmayan, zorunluluktan genç oyuncuları oynatıyorlar. Bir an önce genç oyuncu gelişim modeline geçip, bütün kulüplerin sıkı bir şekilde sarılıp üretme yönüne geçmeleri gerekiyor. İstediğimiz ölçekte, istediğimiz şartlarda, istediğimiz uluslararası standartlarda oyuncu yetiştirelim. İşin zor tarafı maalesef oyuncuların süre almayışı. Milli Takım'ın bu konuda sıkıntı çekmesi.
2
- Genç oyuncuları bu sezon çok fazla izlemeye başladık. Artık maçlarda çok mücadeleci oyun izliyoruz
Genç oyuncunun gelişiminin belli yaşlarda çok fazla parametreleri var. Süre buluyorlar fakat gelişimleri hala eksik ve tamamlamaları gerekiyor. İki tane spesifik kulüp var. Bir tanesi Altınordu, bir tanesi Bursaspor. Gelen oyuncuların büyük bir çoğunluğu milli takımlara buralardan geliyor. Bu sayıyı bizim çok fazla arttırmamız lazım. Her oyuncu, her takımda genç oyuncu gelişim sistemine büyük bir yatırım yapmaları gerekiyor. Büyük bir oyuncu havuzu olması için. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde üretmeden, tüketen bir futbol ortamı haline geldik. Umarım en kısa sürede değiştiririz.
3
- Gelecekte bunun için çalışmalar var mı?
Bunun için hem futbol gelişim direktörlüğü, hem milli takımlar olarak plan ve program dahilinde çalışıyoruz. Bizde bir sürü projeler var. Bunu tek başına yapmamız mümkün değil. Bunu paydaşlarla birlikte yapabiliriz. Bu paydaşlar, Federasyon, kulüpler, Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bu harmanlamayı iyi yapıp, bu oyuncuların gelişimine katkı sağlayacak zemini hazırlamak durumundayız. Bu işin sonunun çok iyi olmadığını düşünüyorum. Yabancı oyuncu sayısının bu kadar fazla olması, özellikle genç oyuncu gelişimine neredeyse hiç önem vermemekle eş değer.
4
- Hocalarımızın çoğunun misyonu sadece Süper Lig şampiyonluğu, acaba biraz oyuncu yetiştirmeye eğilsek nasıl olur?
Oyunun bir takım gerçeği var. Futbol bir sonuç oyunudur, tıpkı hayat gibi. Sonuç almazsanız, bir yerde kalmanız, bir işi başarmanız çok zor. Bu işi gerçeğinden, realitesinden yola çıkarsak... Ben mesela gittiğim takımlarda genç oyuncularla, elit genç oyuncularla, yabancı ve belirli yaşa gelmiş Türk oyuncuları harmanlayarak onları geliştirme konusunda büyük çabalar verdim. Bu modelle çoğu takımda başarılı olduk. Özellikle Gaziantepspor'da, Kayserispor'da çok başarılı olduk. O dönem ona müsaitti. Hocalara baktığımız zaman, haklı olan birçok yönleri var. Kolay değil, bu zamanda bir yerde kalmak birçok faktöre bağlı. Sonuç almadığınız zaman buralarda kalmanız çok zor. Hatay'dan, Kayseri'den, Gaziantep'ten, Van'dan her yerden oyuncu çıkarsa bu iş daha kolay olur. Benim deneyimlerin bana bunu öğretiyor.
5
- Genç teknik direktörleri Süper Lig'de izlemeye başladık. Siz neler dersiniz ?
Bu tanıma karşıyım. Teknik direktörün genci yaşlısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Ben meslektaşlarımı bazı konularda çok haklı buluyorum. Hiç kimse bir kulübe gidip de, oradan bir yere, oradan başka bir yere gitmek istemez. Burada sadece teknik direktörlerin suçu yok bu konularda. Her teknik direktör bir yerde uzun süre kalmak ister. Türkiye'de her şey çok çabuk eskitiliyor. Oyuncunun iyisi olur, kötüsü olur antrenörün de iyisi olur, kötüsü olur. Maalesef bu konuda bizde bir yanılsama var. Bunu kırmak lazım. Adil yeter ki eşit şekilde çalışılabilinsin.
6
- Hatayspor'u beğendiğinizi biliyorum. nasıl buluyorsunuz takımı?
Hatay'ı çok beğeniyorum. Alanya'yı çok beğeniyorum. Karagümrük'ü çok beğeniyorum. Bu 3 takım bence şu ana kadar lige damga vurdular. Hatayspor az bütçeyle, büyük iş yaptı. Bir oyuncu grubu yakaladılar. Bir hoca çıkardılar. Bunlar önemli değerler. Tebrik ediyorum. Çok renk kattılar lige. İyi bir oyun anlayışı var. İyi oynuyorlar, daha iyi olur mu? Olurlar. Bakalım göreceğiz. Bunun yanında Karagümrük'te Süleyman Bey çok önemli işler yapıyor. Çok önemli bir spor adamı. Alanyaspor zaten hem başkan, hem yönetim, hem hocası yıllardan beri gelen iyi bir ivme yakaladılar. Bunların sayısını daha fazla arttırabilirsek... Bunların yanına umarım Antalya, Denizli, Kayseri, Konya girer... Önemli şehirler bunlar. Gaziantep FK zaten yukarılarda. Yarışmacı kimliğini öne çıkartarak, takım sayısını arttırırsak Türk futbolu çok şey kazanır.
7
- 4 büyüklerin arasındaki transfer savaşları için ne diyorsunuz ?
Bunlar da olacak şeyler. Bugün İrfan Can'ın genelinde konuşursak, her teknik adam İrfan Can Kahveci gibi bir oyuncuya sahip olmak ister. Çok önemli bir yetenek. Genç oyuncuları da kaybetmemek lazım. Avrupa'da performans yaşı 17-18'lere kadar düştü. İyi oyuncuları, bütün kulüplerde oynatıyorlar. Bugün Manchester City ya da Liverpool'un kadrosuna girdiğimiz zaman çok genç oyuncular var. Onlar bu konuda çok iyi bir harman yapıyorlar. Kulüpler kar edebilecek düzeyde yönetiliyorlar. Yabancı sermaye geliyor alıyor, yatırımcı geliyor alıyor. Bunun sonucunda da marketing ile kulüpler büyüyor. Bizim de bu yapıya bürünmemiz, marka değerini arttırmamız lazım. Genç oyuncuları geliştirmek ve ihraç etmek lazım. Sürdürülebilir bir yapı olması lazım.
8
- En zor bulunan bölge stoper mi?
Stoper rotasyonundaki oyuncularımız şimdilik takımlarında oynamıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Ravil Tagir, Cemali, Erdoğan Kaya, Serdar Saatçi süre almıyorlar. Biraz orta sahada problemimiz var. Bekler iyi. Bir tarafta Bünyamin, İsmail oynuyor. Rıdvan oynuyor önemli bizim için Beşiktaş'ta. Onlar önemli oynamayan orta saha oyuncularımız var. Forvetlerimiz Ali Akman ile Gökdeniz oynuyor. Bir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. Enis var Altınordu’dan, Rahmi Anıl var Gökhan var Gençlerbirliği'nde Bandırma'da... Bunlar süre aldıkça bir sıkıntı yaşamayacağız. Orta saha ve stoper konusunda sıkıntımız var. Bugün oynatmak istediğimiz oyunun en önemli parçası bence stoper. Ben bir takıma gittiğimde bulabilirsem önce iyi 2 tane stoper alırım. Bugün oyunu nasıl oynayacağınızla da ilgili bu konu. Santrafor bulmak da zor çünkü yaratıcılık gerektirir.
9
- Genç oyuncularımızı hemen yurt dışına gönderiyoruz. Ali Akman olsun, Ömer Faruk Beyaz olsun. Biraz ülkede oynamaları iyi olmaz mı ?
Doğru tespit çok önemli. Oyuncular burada gelişebileceklerine inanmıyorlar. Bu kulüp yapılarında hedeflerine ulaşabileceklerini düşünmüyorlar. Türkiye'nin tersine orada çok daha iyi olabileceklerini düşündükleri için orayı tercih ediyorlar. Dünyanın her yerinde oyuncular bir yerden bir yere gidiyorlar. Özellikle söylediğiniz bu iki isim sanıyorum kendi kulüplerinde süre alabileceklerini düşünmüyorlar. Ali de kendi gelişimini yurt dışında sürdürmek istiyor. Bu seçimler için şimdiden doğru mu yanlış mı bir şey demek doğru değil, göreceğiz. Hepsi başarılı olsunlar.
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