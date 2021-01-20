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• 20 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de 21. transfer harekatı başladı! O isim için resmen...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Ocak'ta Atilla Szalai ve henüz resmi olarak açıklanmasa da Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de 21. transfer için harekat başladı.
Takvim
• 20 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Sezon başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu önderliğinde yaptığı transferlerle yeni lig maratonu öncesi 'transferin şampiyonu' olarak nitelendirilen Fenerbahçe, ara transfer döneminde de takıma kattığı isimlerle adından söz ettiriyor.
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