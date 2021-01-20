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Takvim
• 20 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de 21. transfer harekatı başladı! O isim için resmen...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Ocak'ta Atilla Szalai ve henüz resmi olarak açıklanmasa da Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de 21. transfer için harekat başladı.

Takvim
• 20 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Sezon başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu önderliğinde yaptığı transferlerle yeni lig maratonu öncesi 'transferin şampiyonu' olarak nitelendirilen Fenerbahçe, ara transfer döneminde de takıma kattığı isimlerle adından söz ettiriyor.

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İlk olarak Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Fenerbahçe, ardından dünya çapında büyük ses getiren oyuncu Mesut Özil'i özel uçakla İstanbul'a getirdi.

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Resmi imzaların Cumartesi günü atılması ve transferin TFF'ye bildirmesi beklenirken, Fenerbahçe'de transfer harekatı bitmiyor.

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Sezon başında forvet bölgesine transferler gerçekleştiren Fenerbahçe, ligde 17. haftaya kadar yeni transferlerden istediği verimi alamadı.

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Son haftalarda özellikle Mame Thiam'ın gösterdiği performanstan memnun olan teknik ekip, ligde forvet performansını şansa bırakmak istemiyor.

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Bu doğrultuda yeni transfer hedefini belirleyen Fenerbahçe, son günlerde basında çıkan Samuel Osayi ile anlaşmaya vardığı yönündeki haberlerin ardından asıl hedefini belirledi.

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Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega'nın peşinde.

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Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mali'li forvetin menajeriyle temasa geçerek transferde ilk adımı attı. Oyuncudan görüşme talebinde bulunuldu.

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29 yaşındaki Marega'nın düşük maaş nedeniyle Porto'dan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

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Yıldız futbolcunun kariyerine artık başka bir ülkede devam etmek istediği belirtiliyor.

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F.Bahçe yönetimi ismi birçok kulüple anılan Marega'yı bitirebilmek için elini çabuk tutma kararı aldı. Hedef, Osayi'de olduğu gibi sezon bitmeden Mali'li golcüye imzayı attırmak.

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