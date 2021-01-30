• 30 Ocak 2021 - 10:16 • Son Güncelleme:
Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Ozan Tufan bombası patladı! Premier Lig'den gelen teklif...
Son dakika transferde çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de bomba Ozan Tufan gelişmesi yaşanıyor... Sarı Lacivertlilerin başarılı orta sahası için gelen teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...
• 30 Ocak 2021 - 10:16 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızlıyla devam ediyor. Sezon başında takıma kattığı 18 yeni oyuncunun ardından devre arasında da boş durmayan Sarı Lacivertliler, Attila Szalai, Samuel ve Mesut Özil transferleriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi.
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