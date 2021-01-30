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• 30 Ocak 2021 - 10:16 • Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Ozan Tufan bombası patladı! Premier Lig'den gelen teklif...

Son dakika transferde çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de bomba Ozan Tufan gelişmesi yaşanıyor... Sarı Lacivertlilerin başarılı orta sahası için gelen teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

• 30 Ocak 2021 - 10:16 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızlıyla devam ediyor. Sezon başında takıma kattığı 18 yeni oyuncunun ardından devre arasında da boş durmayan Sarı Lacivertliler, Attila Szalai, Samuel ve Mesut Özil transferleriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi.

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Kamuoyunda 'Transferin Şampiyonu' olarak nitelendirilen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için de çalılşmalar sürerken orta saha bölgesindeki yoğunluk Erol Bulut'u kara kara düşündürüyor.

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Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Mesut Özil, Jose Sosa, Tolga Cigerci gibi isimleri kadrosunda barındıran ve üstüne İrfan Can Kahveci için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bazı oyuncular için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe sürpriz bir teklif aldı. West Bromwich, Ozan Tufan için 7 milyon Euro (62 milyon TL) önerdi, yönetim düşünmeden geri çevirdi.

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Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombaları bir bir patlattı, Szalai, Mesut ve Osayi-Samuel’i kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, transferin kapanmasına sayılı günler kala İngiltere’den sürpriz bir teklif aldı.

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Bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için West Bromwich, masaya 7 milyon Euro (62 milyon TL) ile oturdu.

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Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.

8İki satıştan 307 milyon TL

İki satıştan 307 milyon TL

Sarı-Lacivertliler, bu yaz oynanacak EURO 2020’yi de düşünerek Ozan’ı takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor.

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Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan’ı 15 milyon Euro’ya (133.5 milyon TL) satmak. Fenerbahçe, geçen sezon Eljif Elmas’ı 16 milyon Euro’ya Napoli’ye, bu sezon ise Vedat Muriç’i 18.5 milyon Euro’ya Lazio’ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti.

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