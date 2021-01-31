• 31 Ocak 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray görüşmelere başladı! İrfan Can Kahveci derken büyük sürpriz...
Transferde son saatlere girilirken Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılılar büyük bir sürprize imza attı. Galatasaray orta saha ve stoper transferleri için görüşmelere başladı.
• 31 Ocak 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:
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GALATASARAY'DAN TERS KÖŞE
Galatasaray, transferin son saatlerine girilirken atağa kalktı. İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir ile görüşmelerine devam eden Sarı Kırmızılılar ters köşe yaptı. Cimbom orta saha ve stoper transferleri için sürprizi iki isimle görüşmelere başladı. İşte detaylar...
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