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• 31 Ocak 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray görüşmelere başladı! İrfan Can Kahveci derken büyük sürpriz...

Transferde son saatlere girilirken Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılılar büyük bir sürprize imza attı. Galatasaray orta saha ve stoper transferleri için görüşmelere başladı.

• 31 Ocak 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:
1GALATASARAYDAN TERS KÖŞE
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GALATASARAY'DAN TERS KÖŞE

Galatasaray, transferin son saatlerine girilirken atağa kalktı. İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir ile görüşmelerine devam eden Sarı Kırmızılılar ters köşe yaptı. Cimbom orta saha ve stoper transferleri için sürprizi iki isimle görüşmelere başladı. İşte detaylar...

2BUGÜN SON KEZ GÖRÜŞECEKLER

BUGÜN SON KEZ GÖRÜŞECEKLER

Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için bugün son kez Medipol Başakşehir ile görüşecek. Sarı Kırmızılılar bu görüşmede milli futbolcu için son teklifini Başakşehir'e iletecek.

3İŞTE FENERBAHÇENİN TEKLİFİ

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Milli futbolcu için Fenerbahçe de devrede. Sarı Lacivertliler, Medipol Başakşehir'e 10 milyon Euro bonservis + Deniz Türüç'ün yanı sıra 1 milyon Euro da şampiyonluk bonusu önerdi. Başakşehir bu öneriye sıcak baktı.

4GALATASARAYIN TEKLİFİ DE ORTAYA ÇIKTI

GALATASARAY'IN TEKLİFİ DE ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray ise 6 milyon Euro + 1 futbolcunun dışında Başakşehire bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Başakşehir, ödenecek bonserviste Galatasaray'ın teklifini revize etmesini istediği iddia edildi.

5GELECEĞİ NETLEŞECEK

GELECEĞİ NETLEŞECEK

Galatasaray ve Medipol Başakşehir cephesi bugün transferde son kez bir araya gelecek ve İrfan Can Kahveci'nin hangi takıma imza atacağı netleşecek.

6TERİM, ÜMÜŞDAĞ İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK

TERİM, ÜMÜŞDAĞ İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Galatasaray ve Medipol Başakşehir arasında yapılacak görüşmede Fatih Terim'in de yer alması bekleniyor. Terim'in Göksel Gümüşdağ ile özel görüşme yapacağı ifade edildi.

7CİMBOMDAN BÜYÜK SÜRPRİZ

CİMBOM'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

İrfan Can Kahveci'nin transferinde bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray büyük bir sürprize imza atmak üzere. Sarı Kırmızılılar orta saha ve stoper transferleri için görüşmelere başladı.

8GEDSON BOMBASI

GEDSON BOMBASI

Tuttomercato'da yer alan özel habere göre Galatasaray, Tottenham'dan ayrılarak Benfica'ya geri dönmeye hazırlanan Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmelere başladı.

9PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Haberde Galatasaray'ın oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve Benfica ile yapılacak görüşmelerin ardından transfere son noktayı koymaya hazırlandığı belirtildi.

10SON AŞAMAYA GELDİ

SON AŞAMAYA GELDİ

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinde son aşamaya geldiği ifade edilirken bir sürpriz daha yaşandı.

11FERRO DA GÜNDEMDE

FERRO DA GÜNDEMDE

Tuttomercato'nun aktardığı haberin detayında Galatasaray'ın ayrıca Ferro için de Benfica ile görüştüğünü ve bu iki transferin bitme aşamasında odluğu iddia edildi.

12TERİM, RUİ COSTADAN KOLAYLIK İSTEDİ

TERİM, RUİ COSTA'DAN KOLAYLIK İSTEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yakın ilişkileri olduğu Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan bu iki transfer için kolaylık istediği ve bizzat telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

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