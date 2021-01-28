Son dakika transfer haberleri: İrfan Can Kahveci transferini son dakika olarak duyurdular! Galatasaray ve Fenerbahçe...

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferi ile ilgili konuştu. Başkan Gümüşdağ, “İrfan Can için Galatasaray ile görüştük. Onlar teklifini iletti, bizler ilettik. Sonrasında Fenerbahçe’nin bir görüşme talebi oldu. Onlarla da görüşeceğiz. Bunların hepsini 1 Şubat’a kadar konuşmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız. Hem parasal kısmı hem de takas teklifinde bulundular. Olabilir de olmayabilir de” dedi.