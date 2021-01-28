• 28 Ocak 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: İrfan Can Kahveci transferini son dakika olarak duyurdular! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor maçının hemen ardından İrfan Can Kahveci için Marsilya, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu açıklamıştı. Fransa'da yayın yapan RMC Sport, İrfan Can Kahveci için son dakika haberini okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar...
• 28 Ocak 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
1
İRFAN CAN TRANSFERİNDE SON DAKİKA
İrfan Can Kahveci transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fransız basını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisi bulunduğu İrfan Can Kahveci için son dakika haberini okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar...
3
5
6
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferi ile ilgili konuştu. Başkan Gümüşdağ, “İrfan Can için Galatasaray ile görüştük. Onlar teklifini iletti, bizler ilettik. Sonrasında Fenerbahçe’nin bir görüşme talebi oldu. Onlarla da görüşeceğiz. Bunların hepsini 1 Şubat’a kadar konuşmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız. Hem parasal kısmı hem de takas teklifinde bulundular. Olabilir de olmayabilir de” dedi.
7
9
11