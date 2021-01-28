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• 28 Ocak 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: İrfan Can Kahveci transferini son dakika olarak duyurdular! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor maçının hemen ardından İrfan Can Kahveci için Marsilya, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu açıklamıştı. Fransa'da yayın yapan RMC Sport, İrfan Can Kahveci için son dakika haberini okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar...

• 28 Ocak 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
1İRFAN CAN TRANSFERİNDE SON DAKİKA
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İRFAN CAN TRANSFERİNDE SON DAKİKA

İrfan Can Kahveci transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fransız basını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisi bulunduğu İrfan Can Kahveci için son dakika haberini okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar...

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GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLAMIŞTI

Ocak transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak konusu oldu. İlk olarak Galatasaray, Medipol Başakşehir ile görüşmelere başlamıştı.

3CENGİZ VE GÜMÜŞDAĞ GÖRÜŞTÜ

CENGİZ VE GÜMÜŞDAĞ GÖRÜŞTÜ

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

4OLUMLU SONUÇLANMADI

OLUMLU SONUÇLANMADI

Bu görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadı. Galatasaray, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e para + oyuncu teklif etti fakat bu teklif Başakşehir tarafından reddedildi.

5FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Galatasaray ve Başakşehir görüşmelerinin ardından bu kez devreye Fenerbahçe girdi. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ve Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci pazarlıkları başlayacak.

6GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferi ile ilgili konuştu. Başkan Gümüşdağ, “İrfan Can için Galatasaray ile görüştük. Onlar teklifini iletti, bizler ilettik. Sonrasında Fenerbahçe’nin bir görüşme talebi oldu. Onlarla da görüşeceğiz. Bunların hepsini 1 Şubat’a kadar konuşmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız. Hem parasal kısmı hem de takas teklifinde bulundular. Olabilir de olmayabilir de” dedi.

7FRANSIZLAR SON DAKİKA HABERİNİ DUYURDU

FRANSIZLAR SON DAKİKA HABERİNİ DUYURDU

Göksel Gümüşdağ, Fransa'dan Marsilya'nın da oyuncuya ilgisini doğruladı. Fransız basını İrfan Can Kahveci için son dakika haberini okuyucularına aktardı.

8MARSİLYA, İRFAN CANI İSTEMİYOR

MARSİLYA, İRFAN CAN'I İSTEMİYOR

RMC Sport'un son dakika haberine göre, Marsilya'nın İrfan Can Kahveci'ye herhangi bir ilgisi bulunmuyor.

9FENERBAHÇE VE GALATASARAYA GÖZDAĞI

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A GÖZDAĞI

Haberin detayında Başakşehir Başkanı Gökseş Gümüşdağ'ın İrfan Can Kahveci transferinde Marsilya'nın ismini kullanarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gözdağı verdiği ifade edildi.

10İRFAN CAN, FENERBAHÇE VEYA GALATASARAYA GİDECEK

İRFAN CAN, FENERBAHÇE VEYA GALATASARAY'A GİDECEK

RMC Sport, Marsilya'nın İrfan Can Kahveci ile ilgilenmediğini ve oyuncunun Galatasaray veya Fenerbahçe'yi tercih edeceğini iddia etti.

11FENERBAHÇE DE GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

FENERBAHÇE DE GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Galatasaray ile görüşen Fenerbahçe'yle de önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacak Medipol Başakşehir'in transfer nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

12İRFAN KULÜPLERİ BEKLİYOR

İRFAN KULÜPLERİ BEKLİYOR

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olumlu cevap verdiği, kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını beklediği iddia edildi.

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