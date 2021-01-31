Transferde son dakika haberi | Galatasaray'a büyük şok! Yeni transfer için ambulans uçak istendi

KAP'A BİLDİRİLDİ Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.