• 31 Ocak 2021 - 20:22 • Son Güncelleme:
Transferde son dakika haberi | Galatasaray'a büyük şok! Yeni transfer için ambulans uçak istendi
Ara transfer döneminde Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'dan sonra 3 isimle daha anlaşma sağladı. Transferleri KAP'a bildiren sarı-kırmızılı ekip koronavirüs şokuyla karşılaştı. Aslan'ın yeni transferinde koronavirüs testi pozitif çıkarken İstanbul'a gelişi için ambulans uçak istendi
• 31 Ocak 2021 - 20:22 • Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer bombalarını üst üste dün gece patlattı! Sarı kırmızılı ekip ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin, Portekizli Gedson Fernandes ve Zamalek'ten Mostafa Mohamed kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
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KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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