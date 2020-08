Gazi Koşusu heyecanı startı verildi! Şampiyona 3 milyon kazandıracak...

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri düzenlenen G1 Gazi Koşusu'nun 94.'sü, bu yıl Zafer Bayramı'nı da kutlayacağımız 30 Ağustos Pazar günü saat 17.15'te gerçekleştirilecek. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatları boyunca yalnızca bir kez katılma şansını yakaladığı Türk atçılığının en önemli koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun çim pistinde 2400 metre mesafe üzerinden koşulacak.



İLK 5'E ÖDÜL VAR

Yarışçılığımızın derbisi niteliğindeki bu yarışın 2020 yılındaki birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL ve beşinciye 87.500 TL ikramiye verilecek.

Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.



İŞTE KAYIT YAPTIRAN SAFKANLAR

Sonucu merakla beklenen koşuya bu yıl 15 safkan kayıt yaptırdı. Bu isimlerin 14'ünü erkek taylar oluştururken, yalnızca 1 dişi tay bu listede yer aldı. 2020 yılı Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar şöyle:

1 CALL TO VICTORY

2 COACH

3 ÇAKALINOĞLU

4 DEMBE

5 FULL THROTTLE

6 KING MAN GO

7 KINGSMAN

8 LORD OF GAME

9 POWERMAN

10 PREMIUM MOVER

11 SOZOPOL

12 UPPER CUT

13 VERNAZZA

14 ZABUN

15 PRIOR



DİĞER YARIŞLAR DA NEFESLERİ KESECEK

Gazi heyecanının yaşanacağı 30 Ağustos Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak diğer önemli yarışlar ise şunlar olacak;

Anafartalar Koşusu (G1)

Nene Hatun Koşusu (G2/Dişi)

I. İnönü Koşusu (G3/Dişi)

II. İnönü Koşusu (G3/Erkek)