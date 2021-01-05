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05.01.2021 - 15:15 |

Gaziantep FK - Ankaragücü: 2-0

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Gaziantep FK evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 15 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK, tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 maç kazandı.

Gaziantep FK - Ankaragücü: 2-0
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Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Gaziantep FK evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Gaziantep FK'nın gollerini 70. dakikada Maxim ve 90+5. dakikada Cenk Şahin kaydetti.

 Alınan bu sonuçla Gaziantep FK puanını 31'e yükseltti. Başkent ekibi ise 15 puanda kaldı. 

Stat: Kalyon 

Hakemler: Alper Ulusoy, Serdar Diyadin, Mehmet Metin 

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık (Dk. 79 Kubilay Aktaş) , Tosca, Oğuz Ceylan, Kozulj (Dk. 61 Güray Vural) , Jefferson, Maxim (Dk. 87 Andre), Morais, Kenan Özer (Dk. 61 Enver Cenk Şahin), Muhammet Demir (Dk. 87 Vetrih) 

MKE Ankaragücü: Friedrich, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca (Dk. 80 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, Endri Cekici (Dk. 74 Borven) , Lukasik, Paintsil (Dk 86 Luka), Bolingi

Goller: Dk. 70 Maxim, 90+5 Enver Cenk Şahin (Gaziantep FK) 

Sarı kartlar: Dk. 45 2 Morais, Dk. 83 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 50 Voca (MKE Ankaragücü)

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Gaziantep FK - Ankaragücü: 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında, Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez Muhammet Demir kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı. 

22. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla dışarı gitti.

53. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vurdu, kaleci Friedrich çizgi üzerinde topu son anda çelmeyi başardı. 

68. dakikada Enver Cenk Şahin'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

70. dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0 

84. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Lobzhanidze ortaladı, Djilobodji'nin ters vuruşunda kaleye yönelen top az farkla kornere çıktı.

90+5. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Kontra atakta topu alan ve ceza sahasına giren Enver Cenk Şahin, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk Şahin, farkı ikiye çıkardı. VAR ile kısa bir görüşme yapan hakem Alper Ulusoy golü geçerli saydı. 

Maç, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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