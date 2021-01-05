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05.01.2021 - 14:01 |

Son dakika transfer haberleri - Falcao'dan şok Galatasaray hamlesi

Radamel Falcao, sosyal medya hesabından kendisiyle ilgilenen ABD ekibi Inter Miami’yi takibe aldı. Son olarak Antalyaspor maçında sakatlanan oyuncu ayrıca, Instagram'daki biosundan da Galatasaray’ı da kaldırdı.

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'dan şaşırtan bir hareket geldi. Son olarak Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 34 yaşındaki futbolcu Instagram biosundan "Galatasaray" yazısını sildi. Golcü oyuncu ayrıca isminin transferde geçtiği Inter Miami kulübünü de takibe aldı.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana attığı gollerden çok sakatlığıyla konuşulan Falcao'nun bu hareketi devre arasında Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirdi.

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Sarı-Kırmızılı takımdan net 7 milyon Euro kazanan Falcao geçen sezon 22 maçta 11 gollük performans sergilerken bu sezon 9 maçta forma giymiş ve 5 gol, 2 asistle oynamıştı. Sezona muhteşem başlayan Kolombiyalı yıldız Ekim ayında oynanan Erzurumspor maçından sonra sakatlanmış ve uzun süre sahalar dönememişti.

Son olarak Antalyaspor maçında sakatlanan 34 yaşındaki golcünün 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri - Falcaodan şok Galatasaray hamlesi

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Son dakika transfer haberleri - Falcaodan şok Galatasaray hamlesi

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