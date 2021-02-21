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21.02.2021 - 15:14 |

Gaziantep FK-Antalyaspor: 0-0

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Gaziantep FK-Antalyaspor: 0-0
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Süper Lig'de son 9 maçını kaybetmeyen Antalyaspor, Gaziantep deplasmanına çıktı. Her iki takım da maç boyunca buldukları pozisyonları değerlendiremedi. 82. dakikada Antalyaspor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Vetrih, Andre Felipe, Güray, Jefferson, Oğuz Ceylan, Mirallas, Kenan, Maxim

Antalyaspor: Boffin, Eren, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

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