Gaziantep FK-Antalyaspor: 0-0

Süper Lig'de son 9 maçını kaybetmeyen Antalyaspor, Gaziantep deplasmanına çıktı. Her iki takım da maç boyunca buldukları pozisyonları değerlendiremedi. 82. dakikada Antalyaspor'un golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Vetrih, Andre Felipe, Güray, Jefferson, Oğuz Ceylan, Mirallas, Kenan, Maxim

Antalyaspor: Boffin, Eren, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel