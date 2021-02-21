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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Alanyaspor maçı sonrası...
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Alanyaspor maçı sonrası...

Galatasaray, Aytemiz Alanya deplasmanında ilk yarıda işi bitirdi. Cim-Bom, Emre Kılınç’ın 18’deki golü ile istediğini elde etti; Muslera da kalesinde devleşerek, oynadığı 7. maçta 7. galibiyeti getirdi. Karşılaşma sonrası Muslera bombasını İtalyanlar patlattı.

• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

2Muslera devleşti

Muslera devleşti

Galatasaray kalesine döndükten sonra kalesini gollere kapayan Kaptan Fernando Muslera, dün de kritik kurtarışlara imza attı.

3Zor gol yiyor

Zor gol yiyor

90 dakika boyunca motivasyonu kaybolmayan ve rakibin 6 kritik şutunu saf dışı bırakan Muslera, bu sezon oynadığı 7 maçın dördünden gol yemeden ayrıldı. Fernando Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 7 Süper Lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27’sini kurtardı ve yüzde 90’lık bir kurtarış yüzdesi yakaladı.

4Galatasaray seriye bağladı

Galatasaray seriye bağladı

Cim-Bom, Süper Lig’de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya’yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan Aslan, kalesinde sadece 3 gol gördü.

5Sözleşme sürprizi

Sözleşme sürprizi

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için gün sayıyor.

6Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

İtalyan basınının haberine göre sarı-kırmızılı yönetim Muslera için harekete geçti. Urguaylı yıldızın Daniel Fonseca ile Galatasaray yönetimi görüşmelere başladı.

7Yıllık 3.5 milyon euro kazanıyor

Yıllık 3.5 milyon euro kazanıyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki kalecinin 3 milyon 575 bin euro olan net maaşında indirime gitmesi bekleniyor.

8Alanyaspor karşısında bu sezonki ilk galibiyet

Alanyaspor karşısında bu sezonki ilk galibiyet

Galatasaray, bu sezon 3. kez karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine İstanbul'da karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek, elemişti.

9Emre Kılınçtan 4. gol

Emre Kılınç'tan 4. gol

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Emre Kılınç, Süper Lig'de bu sezon 4. kez ağları havalandırdı. Emre Kılınç, sezonun ilk yarısındaki Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe müsabakalarında da birer kez topu filelere göndermişti.

10Falcao kadroya alınmadı

Falcao kadroya alınmadı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçı için kafilede yer alan Radamel Falcao ve sakatlıktan yeni dönen Sofiane Feghouli'yi maç kadrosuna almadı.

1141. maçını kaçırdı

41. maçını kaçırdı

Alanya'daki kampta yer alan iki oyuncu, mücadelenin 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Radamel Falcao böylece 31 kez formasını giydiği Galatasaray'da 41. maçını kaçırmış oldu. Golcü oyuncu son olarak, 2 Ocak'taki Antalyaspor maçında 31 dakika süre almıştı.

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