• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Alanyaspor maçı sonrası...
Galatasaray, Aytemiz Alanya deplasmanında ilk yarıda işi bitirdi. Cim-Bom, Emre Kılınç’ın 18’deki golü ile istediğini elde etti; Muslera da kalesinde devleşerek, oynadığı 7. maçta 7. galibiyeti getirdi. Karşılaşma sonrası Muslera bombasını İtalyanlar patlattı.
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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SKORER
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.
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Muslera devleşti
Galatasaray kalesine döndükten sonra kalesini gollere kapayan Kaptan Fernando Muslera, dün de kritik kurtarışlara imza attı.
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Zor gol yiyor
90 dakika boyunca motivasyonu kaybolmayan ve rakibin 6 kritik şutunu saf dışı bırakan Muslera, bu sezon oynadığı 7 maçın dördünden gol yemeden ayrıldı. Fernando Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 7 Süper Lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27’sini kurtardı ve yüzde 90’lık bir kurtarış yüzdesi yakaladı.
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Galatasaray seriye bağladı
Cim-Bom, Süper Lig’de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya’yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan Aslan, kalesinde sadece 3 gol gördü.
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Alanyaspor karşısında bu sezonki ilk galibiyet
Galatasaray, bu sezon 3. kez karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine İstanbul'da karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek, elemişti.
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