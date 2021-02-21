Son dakika - İtalyanlar Muslera bombasını patlattı! Alanyaspor maçı sonrası...

Galatasaray seriye bağladı Cim-Bom, Süper Lig’de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya’yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan Aslan, kalesinde sadece 3 gol gördü.