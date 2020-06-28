28.06.2020 - 20:39 |
Gaziantep FK - Antalyaspor (CANLI)
Gaziantep FK, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı.
İLK 11'LER
Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Twumasi, Kayode, Kenan.
Fraport TAV Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Ersan, Doğukan, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Amilton, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin.
Stephen Appiah'ın Cagliari'ye Attığı Harika Gol