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28.06.2020 - 20:39 |

Gaziantep FK - Antalyaspor (CANLI)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.

Gaziantep FK - Antalyaspor (CANLI)
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Gaziantep FK - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı.

İLK 11'LER

Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Twumasi, Kayode, Kenan.

Fraport TAV Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Ersan, Doğukan, Mukairu, Kudryashov, Fredy, Amilton, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin.

Gaziantep FK - Antalyaspor (CANLI)

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