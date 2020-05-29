29.05.2020 - 15:53 |
Gaziantep FK: Bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Gaziantep FK, bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gaziantep ekibinden yapılan açıklama şöyle;
28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.
Saygılarımızla