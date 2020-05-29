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HaberlerGazişehir Gaziantepspor Haberleri Gaziantep FK: Bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
29.05.2020 - 15:53 |

Gaziantep FK: Bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Gaziantep FK, bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gaziantep FK: Bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
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Gaziantep ekibinden yapılan açıklama şöyle; 

28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir. 

Saygılarımızla

Gaziantep FK: Bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

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