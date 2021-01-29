Gaziantep FK - Galatasaray: 1-2

Süper Lig'in 22.hafta maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e konuk oldu. Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 51. ve 78. dakikalarda Onyekuru kaydetti. Öte yandan mücadelede Galatasaray'ın 4 golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Penaltı kararı

Gaziantep lehine 90+5. dakikada penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Maxim 90+8. dakikada golünü attı.

Bu sonuçla Galatasaray 42 puanla 2. sırada yer aldı. Gaziantep ise 35 puanla 4. sırada kaldı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Kenan Özer) , Tosca, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Jefferson (Dk. 89 Rashid), Vetrih (Dk. 79 Bilal Başaçıkoğlu), Maxim, Mirallas (Dk. 89 Enver Cenk Şahin), Dicko

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 46 Onyekuru), Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Emre Kılınç (Dk. 74 Etebo), Arda Turan (Dk. 74 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 51, Dk. 79 Onyekuru (Galatasaray), 90 7 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 86 Djilobodji (Gaziantep FK) Dk. 90 7 Muslera, Saracchi (Maç bittikten sonra) (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Vetrih'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan ceza alanına girer girmez vurdu kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.

13. dakikada Galatasaray'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Babel uzaklardan kaleyi düşündü ancak Günay Güvenç, gole izin vermedi.

14. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında Güray Vural kafayla indirdiği topu kontrol eden Dicko'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Muslera'nın parmaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

22. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza alanı dışından köşeye vurdu, kaleci Muslera son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada ev sahibi takım hızlı atağa kalktı. Mirallas'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Maxim köşeye vurdu, kaleci Muslera bir kez daha topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

48. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içinde kaleyi düşündü kaleci Günay Güvenç köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı, boşta kalan topu Djilobodji kornere gönderdi.

51. dakikada Arda Turan'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel'in ara pasında topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağı filelere yolladı ancak yardımcı hakem bayrağını ofsayt gerekçesiyle havaya kaldırdı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 0-1

69. dakikada ev sahibi takım beraberliğe çok yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim soldan ceza alanına giren Dicko'yu gördü, bu futbolcunun vuruşunda top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı.

76. dakikada ev sahibinin sol kanattan kullandığı kornerde Jefferson kafayı vurdu, Saracchi son anda çizgiden topu kornere gönderdi.

79. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru, meşin yuvarlağa son anda dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0

90+6 dakikada ceza sahasındaki hava topu mücadelesinde Ömer Bayram'ın müdahalesi sonrası Enver Cenk Şahin yerde kaldı ve maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 90 7 dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı sağdan köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 21. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 1 değişikliğe giderek takımını Gaziantep FK önünde sahaya sürdü.

Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.

Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Gaziantep FK'de 4 değişiklik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Evinde oynadığı son 17 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK'de teknik direktör Pinto, Galatasaray karşısında takımını Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Alin Tosca, Güray Vural, Kevin Mirallas, Jefferson Nogueira Junior, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Nouha Dicko 11'i ile sahaya çıkardı.

Kırmızı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Morais kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında savunmada Djilobodji şans buldu.

Pinto, Atakaş Hatayspor maçı 11'inde yer verdiği Kenan Özer'in yerine Mirallas, Kana Bıyık'ın yerine ise Güray Vural'a orta sahada görev verdi. Kart cezalısı Muhammed Demir'in yerine ise Dicko ileri uçta yer aldı.

Kırmızı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Çağlar Şahin Akbaba, Bilal Başacıkoğlu, Ulaş Zengin, Andre Sousa, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Kenan Özer, Mirza Cihan şans bekledi.